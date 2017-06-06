Вам понадобится:
- баклажаны — 400 г
- лук репчатый — 40 г
- морковь — 50 г
- петрушка и сельдерей — по 30 г
- капуста — 50 г
- растительное масло — 40 г
- помидоры — 50 г
- сметана — 80 г
- зеленый лук — 1 пучок
- соль, перец — по вкусу
Для соуса:
- томатное пюре — 80 г
- растительное масло — 30 г
- мука — 5 г
- чеснок — 5 г
- сахар — 6 г
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Баклажаны помыть, разрезать вдоль, вынуть мякоть, изнутри натереть солью и дать полежать несколько минут. В баклажаны положить начинку и уложить их на противень в один ряд, залить соусом и сметаной и запечь. Готовые баклажаны посыпать зеленым луком и охладить. Приготовление начинки. Коренья и репчатый лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Мелко нарезанные капусту и помидоры (без кожицы) смешать с кореньями, луком и тушить до полуготовности, заправить солью и перцем. Приготовление соуса. Томатное пюре или пасту спассеровать с растительным маслом, развести водой, добавить мелко нарезанный чеснок, поджаренную муку, соль, перец, сахар. Прокипятить три-четыре минуты.
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