Вам понадобится:

  • баклажаны — 400 г
  • лук репчатый — 40 г
  • морковь — 50 г
  • петрушка и сельдерей — по 30 г
  • капуста — 50 г
  • растительное масло — 40 г
  • помидоры — 50 г
  • сметана — 80 г
  • зеленый лук — 1 пучок
  • соль, перец — по вкусу

 Для соуса:

  • томатное пюре — 80 г
  • растительное масло — 30 г
  • мука — 5 г
  • чеснок — 5 г
  • сахар — 6 г
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Баклажаны помыть, разрезать вдоль, вынуть мякоть, изнутри натереть солью и дать полежать несколько минут. В баклажаны положить начинку и уложить их на противень в один ряд, залить соусом и сметаной и запечь. Готовые баклажаны посыпать зеленым луком и охладить. Приготовление начинки. Коренья и репчатый лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Мелко нарезанные капусту и помидоры (без кожицы) смешать с кореньями, луком и тушить до полуготовности, заправить солью и перцем. Приготовление соуса. Томатное пюре или пасту спассеровать с растительным маслом, развести водой, добавить мелко нарезанный чеснок, поджаренную муку, соль, перец, сахар. Прокипятить три-четыре минуты.

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