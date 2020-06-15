Продукт недели: цукини

Что нужно:

14 г репчатого лука

60 г цукини

75 г картофеля

1 г свежего чеснока

1 г пищевой соли

1 яйцо

11 г пшеничной муки

6 мл растительного масла

Для подачи:

17 г сыра страчателла

11 г красной икры

1 г свежей зелени

5 г приправ

3 мл базиликового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Цукини, лук и картофель очистите от кожуры и шелухи, хорошо промыв водой. Затем цукини натрите на терке и откиньте на дуршлаг для стекания лишней жидкости.

Шаг 2. Картофель натрите, а лук мелко порежьте. Соедините три ингредиента и добавьте муку, перемешанный белок и желток яйца, соль, приправы, масло и чеснок. Все ингредиенты хорошо перемешайте.

Шаг 3. Жарьте драники на хорошо разогретой сковороде, предварительно вылепив из массы желанную форму.

Шаг 4. Два драника поместите в тарелку, выложите сверху сыр страчетелла и красную икру. Сбрызните все базиликовым маслом.