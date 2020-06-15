Продукт недели: цукини
5 интересных фактов о цукини
Наверняка вы уже догадались, что название «цукини» появилось в Италии и произошло оно от слова zucca, которое переводится как «тыква». То есть цукини дословно это маленькая тыковка. Однако несмотря на итальянское название родиной этого овоща считается Америка, где, к слову, раньше употребляли в пищу исключительно его зерна. До Европы цукини доехал только в XVI веке, где его вкусовые качества были оценены по достоинству. Теперь это очень важный продукт для средиземноморской кухни.
Цукини не просто так назвали «маленькой тыковкой». Дело в том, что этот продукт относится к семейству тыквенных растений. Но в одном итальянцы оказались правы: чем этот овощ моложе и миниатюрнее, тем он вкуснее. Хотя однажды в Америке фермер вырастил цукини весом аж 60 килограммов (не факт, что вкусовые качества были на высоте, но размер действительно впечатлял).
Цукини – это подарок богов для всех, кто худеет и следит за своей фигурой. В 100 г этого продукта всего 16 ккал – ничтожно малое количество при том, что овощ довольно сытный и богатый клетчаткой. Но этому факту есть очень простое объяснение: цукини на 95% состоит из воды, что, впрочем, никак не умаляет его достоинств и вкусовых качеств.
Цукини – кладезь витаминов и просто необходим в рационе всех сторонников ЗОЖ и правильного питания. Судите сами: в этом продукте калия больше, чем в банане, витамина С, необходимого для иммунитета и молодости, предостаточно. А еще в его составе – магний и витамины группы В, необходимые для женского здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Знаете ли вы, что в пищу можно употреблять не только сам цукини? Съедобны еще и его цветы. Более того, они считаются самым настоящим деликатесом. И существует множество рецептов, где главным героем блюда выступают именно яркие соцветия. Кстати, если вы не в курсе, есть можно и цветы кабачков, и цветы тыквы!
Драники из цукини со страчателлой и красной икрой
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, KUZNYAHOUSE и Kuznya Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 14 г репчатого лука
- 60 г цукини
- 75 г картофеля
- 1 г свежего чеснока
- 1 г пищевой соли
- 1 яйцо
- 11 г пшеничной муки
- 6 мл растительного масла
Для подачи:
- 17 г сыра страчателла
- 11 г красной икры
- 1 г свежей зелени
- 5 г приправ
- 3 мл базиликового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Цукини, лук и картофель очистите от кожуры и шелухи, хорошо промыв водой. Затем цукини натрите на терке и откиньте на дуршлаг для стекания лишней жидкости.
Шаг 2. Картофель натрите, а лук мелко порежьте. Соедините три ингредиента и добавьте муку, перемешанный белок и желток яйца, соль, приправы, масло и чеснок. Все ингредиенты хорошо перемешайте.
Шаг 3. Жарьте драники на хорошо разогретой сковороде, предварительно вылепив из массы желанную форму.
Шаг 4. Два драника поместите в тарелку, выложите сверху сыр страчетелла и красную икру. Сбрызните все базиликовым маслом.
Фото: depositphotos
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