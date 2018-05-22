Для тех, кто на диете: 6 рецептов низкокалорийных десертов

Вам понадобится:

меренга — 100 г

патабомб — 100 г

сливки — 250 г

маскарпоне — 150 г

вяленые ягоды (вишня, клубника, земляника) — 75 г

свежие ягоды (голубика, клубника, малина) — 60 г

карамельный соус — 60 г

Для патабомба:

яичный желток — 120 г

сахарный песок — 220 г

вода — 60 г

Довести сахар с водой до температуры 121°С и влить в смесь желтков. Взбивать до тех пор, пока не охладится.

Для меренги:

белок яичный — 125 г

сахарный песок — 250 г

вода — 50 г

Белок и 50 г сахара взбить до пышной пены. Довести сахар (200 г) с водой до температуры 121°С и влить белок, не переставая взбивать.

Приготовление:

Маскарпоне смешать с патабомбом, аккуратно перемешать с меренгой, добавить вяленые ягоды. Разложить по формам и отправить замораживаться на два часа. На блюдо выложить семифредо, украсить свежими ягодами и полить карамельным соусом.

Пеламуши от ресторана «Джонджоли» и шеф-повара Русико Шаматава