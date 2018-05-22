Для тех, кто на диете: 6 рецептов низкокалорийных десертов

Татара от ресторан «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- виноградный сироп «Изабелла» — 50 г
- виноградный сок белый — 1 л
- кукурузная мука — 175 г
- сахар — 50 г
Приготовление:
Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Медленно, всыпая муку, замешать единую однородную массу. Противень с высокими бортами смочить холодной водой и вылить туда получившуюся массу. Не накрывая, дать остыть и настоять 12 часов.
Гаспачо из вишни с ванильным мороженым и ореховым печеньем от ресторана «Жеральди» и шеф-повара Игоря Котова
Вам понадобится:
Для гаспачо:
- черешня — 830 г
- вишневое пюре — 700 г
- сахар мусковадо — 200 г
- винный красный уксус — 50 г
Для печенья:
- мука — 104 г
- сахарная пудра — 50 г
- глюкоза — 120 г
- сок апельсина — 100 г
- сливочное масло — 100 г
- куриный белок — 30 г
- фундук — 70 г
Для подачи:
- ванильное мороженое
- черешня
Приготовление:
Соединить черешню, вишневое пюре, сахар мусковадо и винный красный уксус и взбить блендером до однородной консистенции. Пропустить получившуюся смесь через сито. Смешать в блендере муку, сахарную пудру, глюкозу, сок апельсина, сливочное масло, куриный белок и измельченный фундук. Выложить тесто тонким слоем на противень и выпекать при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Выложить в тарелку шарик ванильного мороженого, аккуратно воткнуть в него ореховое печенье, вылить гаспачо и украсить свежими ягодами черешни.
Семифредо от ресторана Moregrill и шеф-повара Франческо Ди Марцио
Вам понадобится:
- меренга — 100 г
- патабомб — 100 г
- сливки — 250 г
- маскарпоне — 150 г
- вяленые ягоды (вишня, клубника, земляника) — 75 г
- свежие ягоды (голубика, клубника, малина) — 60 г
- карамельный соус — 60 г
Для патабомба:
- яичный желток — 120 г
- сахарный песок — 220 г
- вода — 60 г
Довести сахар с водой до температуры 121°С и влить в смесь желтков. Взбивать до тех пор, пока не охладится.
Для меренги:
- белок яичный — 125 г
- сахарный песок — 250 г
- вода — 50 г
Белок и 50 г сахара взбить до пышной пены. Довести сахар (200 г) с водой до температуры 121°С и влить белок, не переставая взбивать.
Приготовление:
Маскарпоне смешать с патабомбом, аккуратно перемешать с меренгой, добавить вяленые ягоды. Разложить по формам и отправить замораживаться на два часа. На блюдо выложить семифредо, украсить свежими ягодами и полить карамельным соусом.
Пеламуши от ресторана «Джонджоли» и шеф-повара Русико Шаматава
Вам понадобится:
- натуральный сок из винограда — 1 л
- кукурузная мука — 110 г
- сахар — 200 г
- грецкие орехи (очищенные) — 40 г
- виноград красный — 160 г
- мята — 8 г
Приготовление:
В холодный виноградный сок добавить муку и сахар. Перемешать и довести до кипения на сильном огне. Томить полученную массу 30-40 минут, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны. Горячую массу разлить в креманки по 140 г и поставить в холодильник до полного застывания. Пеламуши выложить на тарелки, перевернув формы (предварительно внутри формы, по краю пеламуши, провести теплым ножом, чтобы десерт легко отошел). Украсить пеламуши «бабочкой» грецкого ореха и листьями мяты. Можно еще украсить десерт красным виноградом.
Клубничный сметанник от повара ресторана «Хачапурия»
Вам понадобится:
- бисквит — 125 г
- клубника — 175 г
- сметана 30% — 400 г
- сливки 35% — 200 г
- сахарная пудра — 100 г
Приготовление:
Взбить 3 яйца, добавить 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 150 г муки и 2 г разрыхлителя. Все взбить и выпекать в течение 30 минут при 160 градусах. Берем кулинарные кольца диаметром 7,5 см. Разрезать бисквит под размер кольца в 10 г. Дольками нарезать клубнику, выложить вдоль стенки кольца. Чтобы приготовить сметанный соус, необходимо смешать сметану, сливки и сахарную пудру. Вырезанный круг бисквита выложить у основания кольца, затем добавить мелко нарезанную клубнику в центр сметанника и залить все кремом.
Бламанже из фиалок с малиновым муссом от ресторана «Ботик Петра» и шеф-повара Анатолия Кулешова
Вам понадобится:
- сливки — 300 мл
- фиалковый концентрат — 30 г
- фиалковый сироп — 60 г
- желатин — 2 г
- ягоды
- мята
Приготовление:
Желатин растворяем в сиропе. Делим сливки на две части, в первую часть сливок добавляем 1/3 концентрата, а во вторую — оставшийся. Взбиваем до состояния сметаны. Заливаем в подготовленную креманку одну часть и даем застыть в холодильнике. Вторую часть заливаем сверху и тоже даем застыть. Заливаем сиропом и опять оставляем, чтобы все застыло. Украшаем ягодами и мятой.
Фото: архивы ресторанов