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Весеннее обновление десертной карты бистро «Берёзка». Поопробуйте и вы приготовить нежный кисло-сладкийдесерт от извесного шеф-повара РежисаТригеля.

Вам понадобится:

(3 порции)

Для теста:

  • Вода – 35 г
  • Молоко – 35 г
  • Соль – 1 г
  • Масло сливочное – 25 г
  • Мука – 25 г
  • Яйца – 5 штук
  • Сахар – 40 г
  • Мука рисовая – 10 г
  • Пюре малины – 10 г

Для крема:

  • Сливки 25 г
  • Маскарпоне – 60 г
  • Сахарная пудра – 10 г
  • Пюре из малины – 7 г
  • Ликёр личи – 2,5 г
  • Розовая вода – 2,5 г

Для мусса:

  • Сливки – 50 г
  • Молоко – 20 г
  • Белый шоколад – 30 г
  • Ликёр личи – 3 г
  • Вода розы – 1 г
  • Малина пюре – 10 г

Соус из малины:

  • Малина – 100 г
  • Сахар – 10 г

Приготовление:

Тесто. Вскипятить воду и молоко, добавить муку, замешать как заварное тесто. Ввести в массу яйца, масло, сахар и рисовую муку рисовую. Добавить в тесто пюре малины. Выложить все на силиконовый коврик, убрать на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Крем. Сливки взбить, убрать в холодильник. Отдельно взбить маскарпоне, сахарную пудру, пюре из малины, ликёр личи, воду розы. В эту массу ввести сливки. Крем выложить на готовое тесто, свернуть в рулет. Мусс. Все ингредиенты кипятить в течение 3 минут (сначала растопить шоколад, потом добавлять все остальное). Взбить массу венчиком и залить в сифон. Подача. Готовый рулет порезать на 3 части (3 порции). Одну из частей выложить на тарелку, украсить соусом из малины. Выложить на тарелку консервированную личи. Украсить лепесткам роз, муссом, свежей малиной и посыпать песочной крошкой.

Фото: архив ресторана

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