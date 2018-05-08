Вам понадобится:

(3 порции)

Для теста:

Вода – 35 г

Молоко – 35 г

Соль – 1 г

Масло сливочное – 25 г

Мука – 25 г

Яйца – 5 штук

Сахар – 40 г

Мука рисовая – 10 г

Пюре малины – 10 г

Для крема:

Сливки 25 г

Маскарпоне – 60 г

Сахарная пудра – 10 г

Пюре из малины – 7 г

Ликёр личи – 2,5 г

Розовая вода – 2,5 г

Для мусса:

Сливки – 50 г

Молоко – 20 г

Белый шоколад – 30 г

Ликёр личи – 3 г

Вода розы – 1 г

Малина пюре – 10 г

Соус из малины:

Малина – 100 г

Сахар – 10 г

Приготовление:

Тесто. Вскипятить воду и молоко, добавить муку, замешать как заварное тесто. Ввести в массу яйца, масло, сахар и рисовую муку рисовую. Добавить в тесто пюре малины. Выложить все на силиконовый коврик, убрать на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Крем. Сливки взбить, убрать в холодильник. Отдельно взбить маскарпоне, сахарную пудру, пюре из малины, ликёр личи, воду розы. В эту массу ввести сливки. Крем выложить на готовое тесто, свернуть в рулет. Мусс. Все ингредиенты кипятить в течение 3 минут (сначала растопить шоколад, потом добавлять все остальное). Взбить массу венчиком и залить в сифон. Подача. Готовый рулет порезать на 3 части (3 порции). Одну из частей выложить на тарелку, украсить соусом из малины. Выложить на тарелку консервированную личи. Украсить лепесткам роз, муссом, свежей малиной и посыпать песочной крошкой.

Фото: архив ресторана