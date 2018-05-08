Вам понадобится:
(3 порции)
Для теста:
- Вода – 35 г
- Молоко – 35 г
- Соль – 1 г
- Масло сливочное – 25 г
- Мука – 25 г
- Яйца – 5 штук
- Сахар – 40 г
- Мука рисовая – 10 г
- Пюре малины – 10 г
Для крема:
- Сливки 25 г
- Маскарпоне – 60 г
- Сахарная пудра – 10 г
- Пюре из малины – 7 г
- Ликёр личи – 2,5 г
- Розовая вода – 2,5 г
Для мусса:
- Сливки – 50 г
- Молоко – 20 г
- Белый шоколад – 30 г
- Ликёр личи – 3 г
- Вода розы – 1 г
- Малина пюре – 10 г
Соус из малины:
- Малина – 100 г
- Сахар – 10 г
Приготовление:
Тесто. Вскипятить воду и молоко, добавить муку, замешать как заварное тесто. Ввести в массу яйца, масло, сахар и рисовую муку рисовую. Добавить в тесто пюре малины. Выложить все на силиконовый коврик, убрать на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Крем. Сливки взбить, убрать в холодильник. Отдельно взбить маскарпоне, сахарную пудру, пюре из малины, ликёр личи, воду розы. В эту массу ввести сливки. Крем выложить на готовое тесто, свернуть в рулет. Мусс. Все ингредиенты кипятить в течение 3 минут (сначала растопить шоколад, потом добавлять все остальное). Взбить массу венчиком и залить в сифон. Подача. Готовый рулет порезать на 3 части (3 порции). Одну из частей выложить на тарелку, украсить соусом из малины. Выложить на тарелку консервированную личи. Украсить лепесткам роз, муссом, свежей малиной и посыпать песочной крошкой.
Фото: архив ресторана