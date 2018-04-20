Вам понадобится:

болгарский перец запеченный — 40 г

авокадо — 40 г

мясо камчатского краба — 40 г

клубника — 30 г

томаты пилати очищенные — 300 г

оливковое масло — 20 г

кинза — 5 г

Приготовление:

Томаты пилати пробиваем в блендере, солим, перчим и добавляем лимонный сок. Запеченный перец и авокадо очищаем от кожуры и семян и нарезаем кубиком. Клубнику также нарезаем кубиком и смешиваем с рубленой кинзой. Очищаем мясо краба. На дно тарелки выкладываем перец, авокадо, клубнику и краба. Вокруг наливаем томатный соус, украшаем веточкой кинзы.

Фото: архив ресторана