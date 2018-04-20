Вам понадобится:
- болгарский перец запеченный — 40 г
- авокадо — 40 г
- мясо камчатского краба — 40 г
- клубника — 30 г
- томаты пилати очищенные — 300 г
- оливковое масло — 20 г
- кинза — 5 г
Приготовление:
Томаты пилати пробиваем в блендере, солим, перчим и добавляем лимонный сок. Запеченный перец и авокадо очищаем от кожуры и семян и нарезаем кубиком. Клубнику также нарезаем кубиком и смешиваем с рубленой кинзой. Очищаем мясо краба. На дно тарелки выкладываем перец, авокадо, клубнику и краба. Вокруг наливаем томатный соус, украшаем веточкой кинзы.
Фото: архив ресторана