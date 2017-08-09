Оно красивое, яркое! Даже ученые Смитсоновского института организовали ретроспективную выставку и провели семинар по истории этого продукта. Вы уже догадались, о чем пойдет речь? Конечно, о желе.

Когда же появился желатин? Примерно сто лет назад. Говорят, Наполеон любил лакомиться желе вместе с Жозефиной. Однако в то время у желе был странный вкус: особый рыбий клей молочного цвета изготавливался из воздушных пузырей осетров.

Современный порошкообразный желатин разработал американский инженер Питер Купер. Из костей, сухожилий и хрящей животных желатин добывали путем долгого кипячения. Для его получения используются и использовались в основном кости и сухожилия крупного рогатого скота. В результате появилось вещество без вкуса и запаха. Зато в кулинарии его можно использовать для приготовления различных блюд.

К сожалению, Купер так и не понял, что напал на «золотую жилу». Его изобретение через 50 лет оценил человек по имени Перл Б. Уэйт. Продукт получил название «Джелл-О» и стал популярным в Америке. У нас он называется проще — желатин.

Что содержит желатин и почему его считают полезным? Глицин, небольшое количество кальция, серы и фосфора. Кроме того, в нем есть очень важные для соединительных тканей человека пролин и гидроксипролин. Именно поэтому продукты, содержащие желатин, полезны тем, у кого очень слабые кости. Для людей, страдающих остеохондрозом, желатин тоже полезен.

Секреты правильного желе от шеф-повара:

Не используйте для приготовления желе посуду из алюминия. В ней масса может потемнеть, появится специфический привкус.

Улучшить вкусовые качества желе поможет небольшое количество вина или лимонного сока.

Предотвратить образование комков можно, если наливать желатин в посуду с теплым дном или поставить емкость на водяную баню.

Застывать продукт должен внутри холодильника. Из субстанции нужно сделать упругую, плотную массу, а не заморозить, помните об этом.

Ягодное желе от гранд-кафе «Dr. Живаго»