Сладкая дрожь: 5 рецептов необычайно вкусного желе
Когда же появился желатин? Примерно сто лет назад. Говорят, Наполеон любил лакомиться желе вместе с Жозефиной. Однако в то время у желе был странный вкус: особый рыбий клей молочного цвета изготавливался из воздушных пузырей осетров.
Современный порошкообразный желатин разработал американский инженер Питер Купер. Из костей, сухожилий и хрящей животных желатин добывали путем долгого кипячения. Для его получения используются и использовались в основном кости и сухожилия крупного рогатого скота. В результате появилось вещество без вкуса и запаха. Зато в кулинарии его можно использовать для приготовления различных блюд.
К сожалению, Купер так и не понял, что напал на «золотую жилу». Его изобретение через 50 лет оценил человек по имени Перл Б. Уэйт. Продукт получил название «Джелл-О» и стал популярным в Америке. У нас он называется проще — желатин.
Что содержит желатин и почему его считают полезным? Глицин, небольшое количество кальция, серы и фосфора. Кроме того, в нем есть очень важные для соединительных тканей человека пролин и гидроксипролин. Именно поэтому продукты, содержащие желатин, полезны тем, у кого очень слабые кости. Для людей, страдающих остеохондрозом, желатин тоже полезен.
Секреты правильного желе от шеф-повара:
- Не используйте для приготовления желе посуду из алюминия. В ней масса может потемнеть, появится специфический привкус.
- Улучшить вкусовые качества желе поможет небольшое количество вина или лимонного сока.
- Предотвратить образование комков можно, если наливать желатин в посуду с теплым дном или поставить емкость на водяную баню.
- Застывать продукт должен внутри холодильника. Из субстанции нужно сделать упругую, плотную массу, а не заморозить, помните об этом.
Ягодное желе от гранд-кафе «Dr. Живаго»
Вам понадобится:
- грейпфрут — 200 г
- апельсин — 200 г
- малина — 20 г
- голубика — 20 г
- сок вишни — 50 г
- желатин — 7 г
- клубника — 20 г
- мята — 2 г
Приготовление:
Апельсин и грейпфрут очистить. Вырезать сегменты. Добавить малину, голубику, сок вишни, желатин( предварительно замоченный в воде). Разлить по формам. Поставить застывать в холодильник. Украсить клубникой и мятойhttps://www.passion.ru/food/recepty-postnye-recepty-zakuski-i-salaty/5-legkih-letnih-salatov-s-neobychnym-vkusom-196831.htm).
Сливочная панна-котта с клубничным желе от шеф-повара ресторана «Бочка» Игоря Беднякова
Вам понадобится (для панна-котты):
- сливки 35% — 250 мл
- молоко 3,5 % — 250 мл
- сахар — 80 г
- желатин листовой — 10 г
Приготовление:
Молоко и сливки влить в глубокий сотейник. Добавить сахар и прогреть на плите до 80 градусов. В горячую молочную смесь ввести предварительно размоченный в холодной воде желатин. Охладить массу на льду, помешивая венчиком. Разлить по формам. Дать окончательно охладиться в холодильнике.
Вам понадобится (для клубничного желе):
- пюре из клубники — 50 г
- клубника свежая — 100 г
- сахар — 30 г
- вода — 60 мл
- желатин листовой — 10 г
Приготовление:
Желатин замочить в холодной воде. Клубнику смешать с водой и сахаром и довести до кипения. Охладить и протереть через сито. Соединить полученную смесь с клубничным пюре и довести до кипения. Добавить желатин. Тщательно перемешать и вылить в форму. Охладить в холодильнике.
Вам понадобится (для земляничного соуса):
- земляника свежая — 100 г
- сахар — 50 г
Приготовление:
Проварить землянику с сахаром. Протереть через сито. Охладить. Выложить панна-котту из формы на тарелку. Сделать небольшое отверстие внутри. Поместить туда земляничный сорбет (можно купить в магазине). Желе нарезать кружочками и украсить им десерт. Декорировать блюдо земляничным соусом.