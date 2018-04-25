Экзотики много не бывает! 7 блюд с необычными ингредиентами

Острый салат с говядиной и древесным грибами
Вам понадобится:
- говяжья вырезка — 100 г
- древесные грибы — 50 г
- огурец — 50 г
- помидоры черри — 30 г
- лук красный — 10 г
- кинза — 5 г
- мята перечная — 5 г
- соус — 50 г
Приготовление:
Обжарить говяжью вырезку до прожарки medium. Нарезать слайсами. Нарезать грибы, огурец, помидоры и лук. Для соуса смешать соевый соус и черный уксус по вкусу. Смешать все ингредиенты и заправить готовым соусом. Обжарить мелко нарезанный лук во фритюре. При подаче выложить салат, сверху украсить луком.
Салат с ростками подсолнечника
Вам понадобится:
Для салата:
- ростки подсолнечника — 80 г
- морковь — 30 г
- огурец свежий — 20 г
- кинза — 10 г
- кунжут — 5 г
- соус — 15 г
Для соуса:
- сок лимона — 17 г
- кимчи — 2 г
- масло виноградной косточки — 20 г
- соевый соус — 25 г
- сахар — 7 г
Приготовление:
Нарезать соломкой морковь и огурец. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар до однородной массы. К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и добавить кинзу.
Холодный суп из саго с манго и желе из фруктов
Вам понадобится:
- кокосовое молоко — 400 г
- сахарный сироп — 100 г
- монин манго — 50 г
- сироп манго — 100 г
- саго — 30 г
Дополнительные ингредиенты:
- мороженое фисташковое — 30 г
- долька манго — 20 г
- клубника — 15 г
- мармелад личи — 12 г
- мармелад манго-маракуйя — 12 г
- питахайя — 20 г
- семена чиа — 16 г
Приготовление:
Для приготовления холодного супа необходимо смешать кокосовое молоко, сахарный сироп, монин манго и сироп манго. В пиалу выложить саго и залить приготовленным супом. Добавить шарик фисташкового мороженого. Суп посыпать семенами чиа. Украсить блюдо мармеладом, клубникой и долькой манго. Подавать на измельченном льду.