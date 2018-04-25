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Экзотики много не бывает! 7 блюд с необычными ингредиентами

Большинство из нас не стремится попробовать что-то новенькое. Даже в ресторанах мы обычно заказываем знакомые блюда. Давайте срочно менять привычки!

Острый салат с говядиной и древесным грибами

Вам понадобится:

  • говяжья вырезка — 100 г
  • древесные грибы — 50 г
  • огурец — 50 г
  • помидоры черри — 30 г
  • лук красный — 10 г
  • кинза — 5 г
  • мята перечная — 5 г
  • соус — 50 г

Приготовление:

Обжарить говяжью вырезку до прожарки medium. Нарезать слайсами. Нарезать грибы, огурец, помидоры и лук. Для соуса смешать соевый соус и черный уксус по вкусу. Смешать все ингредиенты и заправить готовым соусом. Обжарить мелко нарезанный лук во фритюре. При подаче выложить салат, сверху украсить луком.

Салат с ростками подсолнечника

Вам понадобится:

Для салата:

  • ростки подсолнечника — 80 г
  • морковь — 30 г
  • огурец свежий — 20 г
  • кинза — 10 г
  • кунжут — 5 г
  • соус — 15 г

Для соуса:

  • сок лимона — 17 г
  • кимчи — 2 г
  • масло виноградной косточки — 20 г
  • соевый соус — 25 г
  • сахар — 7 г

Приготовление:

Нарезать соломкой морковь и огурец. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар до однородной массы. К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и добавить кинзу.

Холодный суп из саго с манго и желе из фруктов

Вам понадобится:

  • кокосовое молоко — 400 г
  • сахарный сироп — 100 г
  • монин манго — 50 г
  • сироп манго — 100 г
  • саго — 30 г

Дополнительные ингредиенты:

  • мороженое фисташковое — 30 г
  • долька манго — 20 г
  • клубника — 15 г
  • мармелад личи — 12 г
  • мармелад манго-маракуйя — 12 г
  • питахайя — 20 г
  • семена чиа — 16 г

Приготовление:

Для приготовления холодного супа необходимо смешать кокосовое молоко, сахарный сироп, монин манго и сироп манго. В пиалу выложить саго и залить приготовленным супом. Добавить шарик фисташкового мороженого. Суп посыпать семенами чиа. Украсить блюдо мармеладом, клубникой и долькой манго. Подавать на измельченном льду.

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