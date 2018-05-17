10 опасных предметов на вашей кухне, о которых вы не знали

Губки для мытья посуды

Врачи не устают напоминать нам о том, что губки для мытья посуды — самые опасные из того, что можно найти на нашей кухне. Из-за того, что на их поверхности скапливается миллион бактерий, которые могут вызывать серьезные заболевания, губки необходимо менять как можно чаще. А еще лучше заменить стандартные губки на что-то более подходящее. Ведь даже дезинфекция специальными средствами или нагревание в микроволновке не помогут избавиться от вредных микробов, поэтому лучше не рисковать своим здоровьем.

Полотенца для рук

Это, пожалуй, второй предмет после губок для мытья посуды, на поверхности которого скапливаются различные бактерии, которые могут ненароком попасть в вашу пищу. Ведь вы прикасаетесь к кухонному полотенцу постоянно, даже до того, как вымыть руки и во время приготовления пищи. Поэтому его необходимо стирать как можно чаще, а для надежности можно еще и проглаживать горячим утюгом.

Разделочные доски

Третье место в рейтинге самых опасных вещей на кухне прочно занимают разделочные доски. Речь идет в первую очередь о деревянных досках, которые подвержены повреждениям. К тому же не лишним будет напомнить, что для разделки овощей, мяса и рыбы следует использовать различные доски. Ведь, например, в сыром мясе содержатся бактерии, которые могут вызывать серьезные заболевания. И если вы используете, скажем, поврежденные деревянные доски, то в трещинах (даже если они и незаметны на первый взгляд) будут размножаться бактерии, которые потом попадут в ваш организм.

Сковороды с антипригарным покрытием

Посуда с тефлоновым покрытием тоже не так безобидна, как кажется на первый взгляд. При нагревании тефлон может вызывать появление токсичных паров, поэтому некоторые эксперты советуют обратить свой взор на старомодное, но более безопасное кухонное оборудование.