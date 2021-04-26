Влияет ли питание на уровень либидо — отвечает доктор Наталья Зубарева

Очень важно понимать, что говоря о здоровой еде, мы не имеем ввиду при этом такие диеты, как кето, палео, вегетарианство и т.п. Мы говорим именно о сбалансированном рационе достаточной калорийности с присутствием белков, полезных жиров и медленных углеводов. Важно не объедаться, даже легкими блюдами. О каком физическом влечении может идти речь, если один или оба партнера с набитым животом? Отмечу, что часто последствия неправильного питания такие, как лишний вес, метаболический синдром, сердечно-сосудистые патологии также негативно влияют на либидо. И здесь уже переход на здоровый рацион является неотъемлемой частью терапии и способом вернуть влечение на высокий уровень. Если при вышеуказанных проблемах ничего не менять, а надеяться, скажем, на устриц, толку не будет.

А что насчет продуктов-афродизиаков?

Продукты-афродизиаки действительно существуют, но, как я уже сказала, это не волшебные таблетки. Горький шоколад (более 75% какао-бобов), сельдерей, спаржа, морепродукты, красная икра, пряности, мед, красное вино, черный кофе — в небольших количествах и как дополнительная мера для повышения сексуального влечения. Вообще говоря, у либидо есть психологическая составляющая — желание, и физическая — возбуждение, и сбой может пойти уже на какой-то одной части. Но в любом случае регулярные и длительные нарушения в этой сфере — повод насторожиться и обратить внимание на свое здоровье как физическое, так и эмоциональное.