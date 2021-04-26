Влияет ли питание на уровень либидо — отвечает доктор Наталья Зубарева
Либидо — влечение к противоположному полу, по мнению основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, главная жизненная энергия и основа основ. Регулярный секс по обоюдному желанию во многом определяет репродуктивное здоровье мужчин и женщин и служит залогом хорошего семейного микроклимата.
Что влияет на сексуальное желание
Да все! Все, что связано с кровообращением, гормонами, физической болью или дискомфортом, а также лекарства (включая антидепрессанты и оральные контрацептивы) и, конечно, еда на вашем столе. Например, знаете ли вы, что низкокалорийная диета, если вдруг вам вздумается на нее сесть, будет стремиться сравнять уровень вашего желания с уровнем плинтуса?
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С либидо связано множество мифов и ложных представлений, но вот то, что на него влияет рацион — это факт. Это происходит за счет общего повышения уровня энергии и стимуляции выработки определенных гормонов. Есть многочисленные исследования, результаты которых убедительно доказывают, что с большей долей вероятности высокое либидо будет у приверженцев здорового питания, в частности, средиземноморской диеты: с большим количеством овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. Ваш рацион на это похож? Да, не в Греции живем, но улучшить ситуацию на вашем отдельно взятом столе тоже можно.
Что обязательно должно быть в вашем меню для высокого либидо
Обязательно в меню должны быть полезные жиры: 2-3 раза в неделю употребляйте в пищу жирную морскую рыбу дикого происхождения (лосось, тунец, скумбрия, сардины и т.д.). Обратите внимание, что я говорю не о фермерской рыбе!
Каждый день — нерафинированные масла, сырые орехи, авокадо, кокосовое масло. К слову, масло стоит использовать именно для заправки, а не для приготовления пищи с помощью жарки. В последнем случае оно приобретает канцерогенные свойства. Тут уже не до либидо будет.
Каждый день съедайте 400-500 граммов овощей и фруктов, предпочитая из всех вариантов те, которые обладают низким гликемическим индексом. Это оценит не только ваше либидо, но и ваш микробиом.
Фото: freepik
Очень важно понимать, что говоря о здоровой еде, мы не имеем ввиду при этом такие диеты, как кето, палео, вегетарианство и т.п. Мы говорим именно о сбалансированном рационе достаточной калорийности с присутствием белков, полезных жиров и медленных углеводов. Важно не объедаться, даже легкими блюдами. О каком физическом влечении может идти речь, если один или оба партнера с набитым животом? Отмечу, что часто последствия неправильного питания такие, как лишний вес, метаболический синдром, сердечно-сосудистые патологии также негативно влияют на либидо. И здесь уже переход на здоровый рацион является неотъемлемой частью терапии и способом вернуть влечение на высокий уровень. Если при вышеуказанных проблемах ничего не менять, а надеяться, скажем, на устриц, толку не будет.
А что насчет продуктов-афродизиаков?
Продукты-афродизиаки действительно существуют, но, как я уже сказала, это не волшебные таблетки. Горький шоколад (более 75% какао-бобов), сельдерей, спаржа, морепродукты, красная икра, пряности, мед, красное вино, черный кофе — в небольших количествах и как дополнительная мера для повышения сексуального влечения. Вообще говоря, у либидо есть психологическая составляющая — желание, и физическая — возбуждение, и сбой может пойти уже на какой-то одной части. Но в любом случае регулярные и длительные нарушения в этой сфере — повод насторожиться и обратить внимание на свое здоровье как физическое, так и эмоциональное.
Фото: globallook, GettyImages
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