Едят пиццу и не толстеют: правила питания Моники Беллуччи и других итальянок

Завтрак как таковой у итальянцев практически отсутствует — его заменяет чашка эспрессо или капучино и какой-то мучной продукт в виде круассана или печенья, на обед они съедают овощной салат или антипасти, а основной прием пищи приходится именно на вечернее время. Легкий перекус может быть до ужина, в него входят мясные или сырные закуски, фрукты и холодный кофе.

Прием пищи, как правило, осуществляется в одно и то же время. Итальянцы не любят есть на ходу, что очень положительно сказывается на процессе пищеварения, они едят с чувством и с толком, медленно, тщательно пережевывая пищу. Нам это не свойственно, большинство жителей крупных городов любят кусочничать во время рабочего дня.