Едят пиццу и не толстеют: правила питания Моники Беллуччи и других итальянок
Как обычно питаются итальянцы
Завтрак как таковой у итальянцев практически отсутствует — его заменяет чашка эспрессо или капучино и какой-то мучной продукт в виде круассана или печенья, на обед они съедают овощной салат или антипасти, а основной прием пищи приходится именно на вечернее время. Легкий перекус может быть до ужина, в него входят мясные или сырные закуски, фрукты и холодный кофе.
Прием пищи, как правило, осуществляется в одно и то же время. Итальянцы не любят есть на ходу, что очень положительно сказывается на процессе пищеварения, они едят с чувством и с толком, медленно, тщательно пережевывая пищу. Нам это не свойственно, большинство жителей крупных городов любят кусочничать во время рабочего дня.
Фото: freepik
Одно из самых знаменитых итальянских блюд — паста — считается на самом деле диетическим. Но есть одна важная пометка, она должна быть из твердых сортов пшеницы, приготовлена с минимальным количеством соли и дополнена овощами или морепродуктами, рыбой.
Давайте сравним калорийность:
Паста с помидорами и базиликом — 183 ккал на 100 г
Паста с сыром твердых сортов — 178 ккал на 100 г
Паста с морепродуктами (креветки и моллюски) — 223 ккал на 100 г
Паста с птицей — 229 ккал на 100 г
Калорийность различается не из-за сорта макарон, а именно из-за соуса и дополнительных ингредиентов.
Обязательное условие рациона итальянок:
Свежие овощи и фрукты
Эти продукты дают необходимое количество витаминов, минералов и большое количество клетчатки. Ежедневное употребление 1-2 овощей и фруктов не только дает чувство сытости, но и помогает регулировать работу ЖКТ, кишечника, уменьшает уровень холестерина и является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Оливковое и растительное масло
Они помогают снизить уровень холестерина и придают чувство насыщения.
Продукты с низким гликемическим индексом
Бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овес — эта категория продуктов полезна не только для диабетиков, но и для здоровых людей.
Рыба и морепродукты
Стоит ли говорить в очередной раз о пользе омега-3 и омега-6. Ежедневное употребление этой категории продуктов способствует профилактике и активизации иммунной системы, повышению тонуса и работоспособности, поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает мозговое кровообращение, улучшает обмен веществ и даже поддерживает ЦНС.
Фото: freepik
И, конечно же, не стоит забывать о физической активности. Мы не говорим о ежедневных походах в спортивный зал, можно начать с прогулок вечером, по возможности отказаться от лифта, если позволяет время и расстояние, то пройтись пешком от метро до офиса или от метро до дома. Старайтесь как можно больше двигаться, это позволит не только сжигать больше калорий, но и держать себя в форме, улучшив свое здоровье и общие показатели.
Что такое средиземноморская диета и какие у нее правила питания
Польза средиземноморской диеты доказана с научной точки зрения. Это одна из немногих официально утвержденных научным сообществом диет, с доказанным эффектом снижения массы тела, артериального давления, уменьшения уровня плохого холестерина. Конечно, секрет такой системы питания совсем не в том, что можно есть пиццу целыми днями. Да, итальянки могут включить ее в свой рацион, но главное — это разнообразие, обеспечивающее организм необходимыми полезными веществами. Основу питания составляют растительные масла хорошего качества, большое количество разнообразных овощей, цельнозерновые злаковые продукты и белковые, в первую очередь рыба.
Фото: freepik
Можно ли нанести вред организму, если при соблюдении такого типа питания все-таки съесть пиццу
Если большую часть времени придерживаться рационального, подходящего вашему организму питания, и иногда позволять себе погрешности в виде той же пиццы, то никакого существенного вреда организму это не нанесет. Вы не наберете вес со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде таких осложнений, как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и ряд других проблем, которые чаще всего сопровождают ожирение.
В чем главный секрет средиземноморской диеты
Секрет очень прост: не придерживаться низкокалорийных невкусных диет — ведь важно не забывать получать удовольствие от еды. Со средиземноморской диетой это несложно. Разнообразное, вкусное, полноценнее питание — залог достижения поставленных целей и их закрепления. Но при этом всегда следует ориентироваться на то, что подходит именно вашему организму и учитывать рекомендации диетологов.
Фото: gettyimages, freepik
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