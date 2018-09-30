Продукт недели: кофе

5 интересных фактов
- А вы знаете, кто изобрел такой популярный растворимый кофе? Изобрел в 1906 году бельгиец, которого звали… Джордж Вашингтон.
- В одной чашка кофе – 300 антиоксидантов, которые на месяц задержатся в организме. Так что выпить одну чашечку не страшно, даже полезно. Лишь бы кофе был хороший и не растворимый.
- Варинт кофе капуччино – это результат нескольких смешений языков и относится оно к монахам-капуцинам. Сapuccio – «капот» – элемент одежды монаха. В чем же связь кофе и монахов? Кофе темный и одежда монаха тоже, а «шапочка» из сливок напоминает цвет его волос.
- Четыре чашечки кофе в день, минимизирует риск возникновения камней в желчном пузыре и цирроза печени.
- Все иностранцы пьют кофе по разному: итальянцы пьют кофе с сахаром, мексиканцы – с корицей, немцы и швейцарцы – с горячим шоколадом, бельгийцы – в прикуску с шоколадкой. Египтяне же предпочитают «чистый» крепкий кофе, добавляя туда кардамон.
Тирамису
Вам понадобится:
Сливки 38%-ные — 50 мл Яйцо — 1 шт. Сыр маскарпоне — 150 г Печенье савоярди — 15 шт. Бренди 50-100 г (иди ликер кофейный) Сахар — 15 г Кофе — 15 мл Какао-порошок — 5 г Мята — 1 веточка
Приготовление:
Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Выложите желтки в отдельную миску. Взбейте желтки, добавив сахар. Они должны превратиться в густую светлую массу. Теперь пришла очередь белков. Запаситесь терпением и взбейте их в пышную пену. Лучше делать это в ручную - венчиком. Проверьте готовность белка: правильно взбитый белок останется в миске даже, если ее перевернуть! Добавьте в миску к желткам 500 гр сыра «Маскарпоне» и хорошо перемешайте. Затем аккуратно добавьте белки. Сварите кофе, остудите его и добавьте в сладкий кофе ароматный ликер или бренди. Получившийся взбитый крем выложите в креманку на дно тонким слоем. Теперь очередь савоярди: окуните печенье в кофейную смесь и быстро достаньте, чтобы оно только пропиталось, но не потеряло форму (3 сек). В чашечку с кремом выложите печенье, пропитанное кофе, а затем второй слой крема. Получившийся десерт посыпьте сверху какао и украсьте листочками мяты.
Фото: Shutterstock