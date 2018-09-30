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Продукт недели: кофе

Сегодня Всемирный день кофе и хотя этой даты пока придерживаются не все, но большинство ратуют именно за эту дату. В частности Вена с 2002 года прзднует День кофе 1 октября. А ведь кофе мог и не получить такое обширное распространение. В Турции при султане Сулеймане этот напиток заретили и знаете почему? Люди просиживали в кофейнях много времени и общались, часов не наблюдая, забыв о рботе. Видимо, с тех пор кофе считается напитком для общения. Не зря же мы приглшем друг друга на чашечку кофе, чтобы поговорить.

5 интересных фактов

  1. А вы знаете, кто изобрел такой популярный растворимый кофе? Изобрел в 1906 году бельгиец, которого звали… Джордж Вашингтон.
  2. В одной чашка кофе – 300 антиоксидантов, которые на месяц задержатся в организме. Так что выпить одну чашечку не страшно, даже полезно. Лишь бы кофе был хороший и не растворимый.
  3. Варинт кофе капуччино – это результат нескольких смешений языков и относится оно к монахам-капуцинам. Сapuccio – «капот» – элемент одежды монаха. В чем же связь кофе и монахов? Кофе темный и одежда монаха тоже, а «шапочка» из сливок напоминает цвет его волос.
  4. Четыре чашечки кофе в день, минимизирует риск возникновения камней в желчном пузыре и цирроза печени.
  5. Все иностранцы пьют кофе по разному: итальянцы пьют кофе с сахаром, мексиканцы – с корицей, немцы и швейцарцы – с горячим шоколадом, бельгийцы – в прикуску с шоколадкой. Египтяне же предпочитают «чистый» крепкий кофе, добавляя туда кардамон.

Тирамису

Вам понадобится:

Сливки 38%-ные — 50 мл Яйцо — 1 шт. Сыр маскарпоне — 150 г Печенье савоярди — 15 шт. Бренди 50-100 г (иди ликер кофейный) Сахар — 15 г Кофе — 15 мл Какао-порошок — 5 г Мята — 1 веточка

Приготовление:

Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Выложите желтки в отдельную миску. Взбейте желтки, добавив сахар. Они должны превратиться в густую светлую массу. Теперь пришла очередь белков. Запаситесь терпением и взбейте их в пышную пену. Лучше делать это в ручную - венчиком. Проверьте готовность белка: правильно взбитый белок останется в миске даже, если ее перевернуть! Добавьте в миску к желткам 500 гр сыра «Маскарпоне» и хорошо перемешайте. Затем аккуратно добавьте белки. Сварите кофе, остудите его и добавьте в сладкий кофе ароматный ликер или бренди. Получившийся взбитый крем выложите в креманку на дно тонким слоем. Теперь очередь савоярди: окуните печенье в кофейную смесь и быстро достаньте, чтобы оно только пропиталось, но не потеряло форму (3 сек). В чашечку с кремом выложите печенье, пропитанное кофе, а затем второй слой крема. Получившийся десерт посыпьте сверху какао и украсьте листочками мяты.

Фото: Shutterstock

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