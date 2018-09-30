Продукт недели: кофе

Вам понадобится:

Сливки 38%-ные — 50 мл Яйцо — 1 шт. Сыр маскарпоне — 150 г Печенье савоярди — 15 шт. Бренди 50-100 г (иди ликер кофейный) Сахар — 15 г Кофе — 15 мл Какао-порошок — 5 г Мята — 1 веточка

Приготовление:

Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Выложите желтки в отдельную миску. Взбейте желтки, добавив сахар. Они должны превратиться в густую светлую массу. Теперь пришла очередь белков. Запаситесь терпением и взбейте их в пышную пену. Лучше делать это в ручную - венчиком. Проверьте готовность белка: правильно взбитый белок останется в миске даже, если ее перевернуть! Добавьте в миску к желткам 500 гр сыра «Маскарпоне» и хорошо перемешайте. Затем аккуратно добавьте белки. Сварите кофе, остудите его и добавьте в сладкий кофе ароматный ликер или бренди. Получившийся взбитый крем выложите в креманку на дно тонким слоем. Теперь очередь савоярди: окуните печенье в кофейную смесь и быстро достаньте, чтобы оно только пропиталось, но не потеряло форму (3 сек). В чашечку с кремом выложите печенье, пропитанное кофе, а затем второй слой крема. Получившийся десерт посыпьте сверху какао и украсьте листочками мяты.

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