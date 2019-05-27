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Снижение либидо и еще 8 тревожных симптомов у вашего мужчины, которые нельзя игнорировать

Выходя замуж, нередко женщина не только берет ответственность за домашние дела, но и становится своеобразным медицинским менеджером для всей семьи. Мужчины же склонны отрицать наличие проблем со своим здоровьем до последнего. Поэтому специально для женщин Passion.ru и врач-андорог составили руководство о том, какие симптомы в здоровье мужчин в семье (мужа, сына, отца) должны насторожить и требуют похода к врачу.
Максим Рябов,
руководитель Центра урологии, андрологии и онкоурологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач-онколог, врач-андролог, врач ультразвуковой диагностики

Тревожные симптомы

  1. Первое, на что нужно обратить внимание – это нарушение мочеиспускания (учащенное, болезненное, слабый напор, раздвоение струи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и др.), недержание мочи. Это явный признак аденомы простаты, стриктуры уретры, а также других заболеваний мужской репродуктивной сферы.

  2. Также должны насторожить патологические выделения из мочеиспускательного канала (особенно кровянистые) – здесь может быть много причин, которые потом, уже в ходе визита к специалисту, можно будет изучить более подробно. Но прежде всего в этой ситуации важно исключить рак, поймать заболевание на ранней стадии и вовремя оказать помощь пациенту.

  3. Признаками онкологического заболевания, наличия кисты или такого заболевания, как варикоцеле, могут быть такие симптомы: увеличение в размерах, появление опухолевидных образований или боль в области мошонки. В такой ситуации самолечение или затягивание визита к врачу может спровоцировать серьезные осложнения.

4.Отсутствие спонтанной беременности у партнерши в течение 1 года, если мы говорим о мужчине репродуктивного возраста, может быть признаком и бесплодия, и варикоцеле (расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика).

  1. На первый взгляд, «безобидные» боли в пояснице, не прекращающиеся при перемене положения тела, на которые многие ошибочно предпочитают не обращать внимания, на самом деле могут свидетельствовать о наличии мочекаменной болезни, гидронефроза и других заболеваний.

  2. Важно вовремя обратить внимание на настойчивыеболи в костях – это могут быть признаки метастаз рака простаты в кости.

  3. Импотенция, гипогонадизм, метаболический синдром могут скрываться за такими признаками как: проблемы с эрекцией, либидо (влечением), раннее семяизвержение.

  4. Явным признаком фимоза является невозможность полноценно открыть головку полового члена.

  5. Наличие плотного образование в теле полового члена и его искривление во время эрекции является признаком болезни Пейрони.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Как помочь мужчине

Важно донести близкому человеку мысль о необходимости проведения анализа крови на ПСА ежегодно, особенно это важно для мужчин старше 45 лет. Не менее значимым фактором защиты мужского здоровья от коварных болезней является посещение врача-уролога, как минимум, раз в год, особенно, если уже были проблемы по урологии. Возможно, это поможет уберечься от рака простаты.

В первую очередь, при наличии тревожных симптомов, у многих женщин появляется вопрос: как уговорить мужчину прийти на прием к врачу. Ведь согласно все еще имеющим место быть в нашем обществе стереотипам, мужчина не имеет права «на болезнь», на слабость, недомогание. Что в итоге приводит к печальным последствиям.

Здесь мужчине очень важна поддержка близких людей, осознание того, что его поддержат в любом состоянии, помогут справиться с недугом и вылечиться. Такая поддержка важна и является своего рода первым шагом в начале лечения.

Печальные примеры, которых можно было избежать

К примеру, рак простаты занимает первое место в мире среди онкологии у мужчин. Лечится очень хорошо. А всего-то – пойди и сдай один-единственный тест на ПСА. Но на практике мы практически не видим локализованного рака простаты, даже в Москве, при современном уровне оснащения, в 21-то веке.

А все потому, что на ТВ, других медиаканалах непризнанные «гении» народной медицины излагают народу сомнительную информацию о пользе лечения заболеваний почек колечками нарезанных огурцов, которые кладут на глаза (сам был свидетелем таких советов в качестве эксперта на одной из передач). И все это вместо того, чтобы по 1 каналу в самый «прайм тайм» сообщить всей стране о том, что рак простаты — единственное онкозаболевание, которое можно выявить на ранней стадии, всего лишь сдав анализ крови.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Немалая «заслуга» в росте заболеваемости и самих пациентов. Мужчины нередко откровенно трусят идти к врачу, просто боясь услышать диагноз, есть и такие, кто весьма странным образом полагает, что «ведь найдут что-нибудь, а потом залечат до смерти». А потом такой пациент приходит с тотальным поражением костей метастазами рака простаты, который не имеет симптомов, как бы ни утверждали обратное «народные знахари» по ТВ и в интернете.

Или, обнаружив кровь в моче, спешат скорее воспользоваться «мудрым» советом соседки и выпить отвар крапивы. Вроде все проходит, пациент ожидаемо успокаивается. А через год пациент все-таки оказывается у врача, но у него уже чрезвычайно агрессивный рак мочевого пузыря, как результат – удаляем мочевой пузырь, простату, семенные пузырьки, лимфоузлы всего малого таза, выкраиваем фрагмент тонкой кишки для формирования нового мочевого пузыря, куда пересаживаем оба мочеточника и выводим эту кишки-неопузырь на кожу. И начинается совершенно новая, замечательная, с массой интересных приключений (процент серьезных осложнений во всем мире доходит до 60!) жизнь. А если уже поздно оперировать – тяжелая химия, с прогнозом канцероспецифической выживаемости до 3-х лет в лучшем случае. А если бы вовремя сделать УЗИ или цистоскопию, когда рак не пророс бы в мышечный слой, все бы ограничилось эндоскопической операцией без разреза и максимально быстрым восстановлением.

Таких примеров, и не только из сферы онкологии, масса. Истории сложные, тема наболевшая, поэтому и формулировки тут могут быть резкие, потому что такие случаи бывают очень часто, мы видим это почти каждый день на своем амбулаторном приеме.

В первую очередь основной принцип – предупредить болезнь, а не лечить ее. Поэтому важно – и нам, медикам, и близким родственникам пациента, «держать руку на пульсе». Общайтесь с близкими, обращайте внимание на малейшие изменения самочувствия, состояние здоровья близкого и дорогого вам человека. Запомните: профилактика заболевания всегда лучше, дешевле и эффективнее его лечения. И для этого медицина сегодня предлагает широкий спектр возможностей: диспансеризация, экспресс-диагностика, программы check-up и т.д. Задача пациентов и их близких – вовремя воспользоваться ими, чтобы остановить болезнь на ранней стадии и сохранить здоровье.

Текст: Максим Рябов

Фото: Vostock Photo

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