Снижение либидо и еще 8 тревожных симптомов у вашего мужчины, которые нельзя игнорировать

Как помочь мужчине

Важно донести близкому человеку мысль о необходимости проведения анализа крови на ПСА ежегодно, особенно это важно для мужчин старше 45 лет. Не менее значимым фактором защиты мужского здоровья от коварных болезней является посещение врача-уролога, как минимум, раз в год, особенно, если уже были проблемы по урологии. Возможно, это поможет уберечься от рака простаты.

В первую очередь, при наличии тревожных симптомов, у многих женщин появляется вопрос: как уговорить мужчину прийти на прием к врачу. Ведь согласно все еще имеющим место быть в нашем обществе стереотипам, мужчина не имеет права «на болезнь», на слабость, недомогание. Что в итоге приводит к печальным последствиям.

Здесь мужчине очень важна поддержка близких людей, осознание того, что его поддержат в любом состоянии, помогут справиться с недугом и вылечиться. Такая поддержка важна и является своего рода первым шагом в начале лечения.

Печальные примеры, которых можно было избежать

К примеру, рак простаты занимает первое место в мире среди онкологии у мужчин. Лечится очень хорошо. А всего-то – пойди и сдай один-единственный тест на ПСА. Но на практике мы практически не видим локализованного рака простаты, даже в Москве, при современном уровне оснащения, в 21-то веке.

А все потому, что на ТВ, других медиаканалах непризнанные «гении» народной медицины излагают народу сомнительную информацию о пользе лечения заболеваний почек колечками нарезанных огурцов, которые кладут на глаза (сам был свидетелем таких советов в качестве эксперта на одной из передач). И все это вместо того, чтобы по 1 каналу в самый «прайм тайм» сообщить всей стране о том, что рак простаты — единственное онкозаболевание, которое можно выявить на ранней стадии, всего лишь сдав анализ крови.