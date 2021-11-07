Ресторатор Уиллиам Ламберти: «Хотите удивить мужчину, приготовьте ему ужин в одном белье»

Passion.ru: Уиллиам, когда вы поняли, что приготовление еды и ресторанный бизнес — ваше предназначение? Были ли у вас когда-нибудь сомнения в выбранном пути?

Уиллиам Ламберти: Сомнений в выбранном пути у меня никогда не было. Когда я был ребенком, существовала культура больших застолий. У меня много родственников, и мы на все праздники собирались вместе, а это человек 30-40, и что-то отмечали — это было потрясающе. И еда была важным объединяющим нас фактором.

Кроме того, я с раннего возраста всегда любил вкусно и много поесть и просто обожал все, что готовили мама и бабушка. Был один известный итальянский актер Бад Спенсер, очень крупной комплекции мужчина, и ему очень часто задавали вопрос: «Сколько раз в день вы едите?». Он неизменно отвечал: «Я ем только один раз в день: начинаю в 8 утра и заканчиваю в 12 ночи». Я в детстве делал то же самое, удивительно, что при этом я был худой как зубочистка.

Как видите, я довольно рано осознал, что кухня — мое предназначение. А когда начал работать в ресторане и стало очевидно, что людям моя еда нравится, что я могу как-то влиять на них таким образом, окончательно понял, что не хочу от этого уходить.

Passion.ru: Если бы вы не стали шеф-поваром, а потом ресторатором, кем бы вы тогда работали?

Уиллиам Ламберти: Скорее всего, я все равно стал бы шеф-поваром и ресторатором. Я себе не представляю другой жизни и другого пути. (Смеется) Кухня — это уже часть моего ДНК, иных вариантов для себя я не вижу.