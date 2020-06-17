Средиземноморская диета vs нордическая: в чем их различия и какая подойдет именно вам
Средиземноморская диета: общие принципы
Эта система питания уже многие годы считается одной из самых сбалансированных. В основе ее рациона – рыба, птица, нежирное мясо, которые рекомендуется есть еженедельно, но не каждый день. Упор же стоит делать на источники растительного белка, в частности, на бобовые, цельнозерновые, оливковое масло, сыр твердых сортов или фета, греческий йогурт без добавок. В целом в средиземноморской диете нет никаких запретных продуктов, есть лишь те, которые рекомендуется есть в ограниченных количествах. Среди них – красное мясо, молочные продукты, сладости, выпечка и полуфабрикаты.
Нордическая диета: общие принципы
Эта система питания схожа со средиземноморской, ведь оба вида диет включают в себя рыбу и морепродукты, злаки и бобовые, корнеплоды, овощи и фрукты, травы и специи, масла, орехи и семена. В ней тоже ограничено, но не запрещено потребление сладостей, красного мяса и алкоголя. Рыба и яйца рекомендованы к употреблению не каждый день, дополнять их можно ферментированными продуктами, которых в странах Скандинавии предостаточно: среди них маринованные овощи, квашенная капуста, сельдь, кефир.
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Преимущества обеих систем питания
Средиземноморская диета рекомендована врачами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, болезни Альцгеймера и даже депрессии. Она помогает держать под контролем диабет II типа, профилактики онологии. Такой целебный эффект достигается благодаря сокращению потребления красного мяса.
Нордическая диета следует схожим принципам, что и средиземноморская. Однако в этой системе питания упор делается на употребление жирные породы рыб, что значит, повышение в организме уровня полиненасыщенных жирных кислот Омега 3, которые благотворно сказываются на состоянии кожи, волос и ногтей и на общем самочувствии. Кроме того, она позволяет держать под контролем хронические заболевания и диабет.
В чем отличие между средиземноморской и нордической диетами
Основное отличие заключается в том, что из белковых продуктов в рационе нордической диеты ¬только жирные сорта рыбы, а средиземноморская, в свою очередь, рекомендует включать любую рыбу, морепродукты и птицу. Жирная дикая морская рыба гораздо полезнее нежирной рыбы и других морепродуктов и тем более нежирной курицы, поскольку в своем составе содержит витамин D и полезные Омега-3 жирные кислоты, которые борются с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, нордическая система питания рекомендует употреблять рапсовое масло, в то время как в средиземноморской предпочтительнее оливковое. Масла в диетологии ценятся так же, как и дары моря – за жирные кислоты, а точнее, за качество и соотношение этих жирных кислот в них, в частности, за соотношение Омега-3 к Омега-6 жирным кислотам.
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Жирные кислоты Омега-3 делают кровь более жидкой, ускоряют обменные процессы и способствуют похудению. Омега-6 жирные кислоты тоже обладают массой различных полезных свойств: они снижают уровень холестерина крови, благоприятно влияют на кожу и функцию почек. Но жирные кислоты Омега-6 при избыточном поступлении и неправильном соотношении с Омега-3 делают кровь гуще, замедляют обменные процессы, провоцируют развитие воспалений и опухолей. Доказано, что у людей, употребляющих избыточное количество Омега-6 жирных кислот, чаще возникают болезни сердца и сосудов. Поэтому необходимо только соблюдать правильный баланс.
Идеальное соотношение Омега-3 к Омега-6 является 1 к 2-4. Соотношение Омега-3 к Омега-6 в оливковом масле 1 к 13, а вот в рапсовом 1 к 1,8. И учитывая, что рацион человека в целом богат Омега-6 жирными кислотами, которые, в свою очередь, в избыточном количестве приводят к воспалительным процессам в организме, то однозначно можно сказать, что нордическая диета будет более полезной.
Фото: depositphotos, pexels
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