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Средиземноморская диета vs нордическая: в чем их различия и какая подойдет именно вам

Средиземноморская и нордическая диеты – вполне заслуженно считаются одними из самых здоровых типов питания. Множество исследований доказали их эффективность. Они очень похожи, однако имеются некоторые отличия. Редакция Passion.ru решила разобраться во всех нюансах этих систем похудения и выяснить, какая из них лучше.

Средиземноморская диета: общие принципы

Эта система питания уже многие годы считается одной из самых сбалансированных. В основе ее рациона – рыба, птица, нежирное мясо, которые рекомендуется есть еженедельно, но не каждый день. Упор же стоит делать на источники растительного белка, в частности, на бобовые, цельнозерновые, оливковое масло, сыр твердых сортов или фета, греческий йогурт без добавок. В целом в средиземноморской диете нет никаких запретных продуктов, есть лишь те, которые рекомендуется есть в ограниченных количествах. Среди них – красное мясо, молочные продукты, сладости, выпечка и полуфабрикаты.

Нордическая диета: общие принципы

Эта система питания схожа со средиземноморской, ведь оба вида диет включают в себя рыбу и морепродукты, злаки и бобовые, корнеплоды, овощи и фрукты, травы и специи, масла, орехи и семена. В ней тоже ограничено, но не запрещено потребление сладостей, красного мяса и алкоголя. Рыба и яйца рекомендованы к употреблению не каждый день, дополнять их можно ферментированными продуктами, которых в странах Скандинавии предостаточно: среди них маринованные овощи, квашенная капуста, сельдь, кефир.

Фото: depositphotos

Преимущества обеих систем питания

Средиземноморская диета рекомендована врачами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, болезни Альцгеймера и даже депрессии. Она помогает держать под контролем диабет II типа, профилактики онологии. Такой целебный эффект достигается благодаря сокращению потребления красного мяса.

Нордическая диета следует схожим принципам, что и средиземноморская. Однако в этой системе питания упор делается на употребление жирные породы рыб, что значит, повышение в организме уровня полиненасыщенных жирных кислот Омега 3, которые благотворно сказываются на состоянии кожи, волос и ногтей и на общем самочувствии. Кроме того, она позволяет держать под контролем хронические заболевания и диабет.

Юля Атоян
Врач-диетолог, терапевт, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit в России

В чем отличие между средиземноморской и нордической диетами

Основное отличие заключается в том, что из белковых продуктов в рационе нордической диеты ¬только жирные сорта рыбы, а средиземноморская, в свою очередь, рекомендует включать любую рыбу, морепродукты и птицу. Жирная дикая морская рыба гораздо полезнее нежирной рыбы и других морепродуктов и тем более нежирной курицы, поскольку в своем составе содержит витамин D и полезные Омега-3 жирные кислоты, которые борются с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, нордическая система питания рекомендует употреблять рапсовое масло, в то время как в средиземноморской предпочтительнее оливковое. Масла в диетологии ценятся так же, как и дары моря – за жирные кислоты, а точнее, за качество и соотношение этих жирных кислот в них, в частности, за соотношение Омега-3 к Омега-6 жирным кислотам.

Фото: pexels

Жирные кислоты Омега-3 делают кровь более жидкой, ускоряют обменные процессы и способствуют похудению. Омега-6 жирные кислоты тоже обладают массой различных полезных свойств: они снижают уровень холестерина крови, благоприятно влияют на кожу и функцию почек. Но жирные кислоты Омега-6 при избыточном поступлении и неправильном соотношении с Омега-3 делают кровь гуще, замедляют обменные процессы, провоцируют развитие воспалений и опухолей. Доказано, что у людей, употребляющих избыточное количество Омега-6 жирных кислот, чаще возникают болезни сердца и сосудов. Поэтому необходимо только соблюдать правильный баланс.

Идеальное соотношение Омега-3 к Омега-6 является 1 к 2-4. Соотношение Омега-3 к Омега-6 в оливковом масле 1 к 13, а вот в рапсовом 1 к 1,8. И учитывая, что рацион человека в целом богат Омега-6 жирными кислотами, которые, в свою очередь, в избыточном количестве приводят к воспалительным процессам в организме, то однозначно можно сказать, что нордическая диета будет более полезной.

Фото: depositphotos, pexels

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