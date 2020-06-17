Средиземноморская диета vs нордическая: в чем их различия и какая подойдет именно вам

Средиземноморская диета: общие принципы

Эта система питания уже многие годы считается одной из самых сбалансированных. В основе ее рациона – рыба, птица, нежирное мясо, которые рекомендуется есть еженедельно, но не каждый день. Упор же стоит делать на источники растительного белка, в частности, на бобовые, цельнозерновые, оливковое масло, сыр твердых сортов или фета, греческий йогурт без добавок. В целом в средиземноморской диете нет никаких запретных продуктов, есть лишь те, которые рекомендуется есть в ограниченных количествах. Среди них – красное мясо, молочные продукты, сладости, выпечка и полуфабрикаты.

Нордическая диета: общие принципы

Эта система питания схожа со средиземноморской, ведь оба вида диет включают в себя рыбу и морепродукты, злаки и бобовые, корнеплоды, овощи и фрукты, травы и специи, масла, орехи и семена. В ней тоже ограничено, но не запрещено потребление сладостей, красного мяса и алкоголя. Рыба и яйца рекомендованы к употреблению не каждый день, дополнять их можно ферментированными продуктами, которых в странах Скандинавии предостаточно: среди них маринованные овощи, квашенная капуста, сельдь, кефир.