Ждать ли прибавки? Как увеличится размер пенсий россиян в 2022 году

Как сообщает агентство «Прайм», прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране в 2022 году увеличится до 10 277 рублей, вместо 10 022 рублей в 2021 году.

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера,» — уточнила Юлия Финогенова.

По словам специалиста, со следующего года женщины 1967 года рождения смогут получать выплаты накопительных пенсий. Их размер зависит от размера взносов, направленных на финансирование накопительной пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. В среднем размер выплат составит 2 613 рублей.