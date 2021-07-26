Бренд-шеф Олег Чакрян: «Я не люблю людей, которые не отдаются делу целиком»

Passion.ru: Олег, почему вы решили стать поваром? Это желание возникло еще в детстве или в уже более взрослом возрасте?

Олег Чакрян: Желание быть поваром возникло в более взрослом возрасте. В детстве, как и многие дети, я мечтал о совершенно другой профессии. Мне всегда нравилось заниматься сборкой всяких радиоприемников, усилителей и звуковых колонок. Я думал, что стану радиотехником. Поваром я решил работать в период моего приезда в Москву в далеком 2002 году. Позже это занятие начало мне нравиться. И я достаточно быстро стал расти по карьерной лестнице. Профессия повара мной полностью овладела, и я уже через какое-то время не видел себя нигде, кроме как в ресторане на кухне.

Passion.ru: Если бы вы не стали шеф-поваром, кем бы тогда вы работали, как думаете?

Олег Чакрян: Интересный вопрос. Пока я еще жил в Абхазии, мне нравилось работать на пляже, у меня был свой катер, на котором я устраивал туристам экскурсии по региону. Если бы не кухня, наверное, я бы связал свою жизнь с морем.