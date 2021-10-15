Российским ресторанам раздали звезды «Мишлен». Кому они достались и в каком количестве

Обладателями двух мишленовских звезд стали следующие рестораны: Artest Chef's Table с шеф-поваром Артемом Естафьевым и Twins Garden с шеф-поварами Иваном и Сергеем Березуцкими.

Еще семь заведений вошли в гид Michelin и получили по одной звезде. Среди них ресторан Selfie и его шеф-повар Анатолий Казаков, «Белуга» — Евгений Викентьев, Grand Cru — Давид Эммерле, White Rabbit — Владимир Мухин, Biologie — Екатерина Алехина, «Сахалин» — Алексей Когай и CABBA — Андрей Шмаков.

Напомним, Красный гид Michelin — один из самых популярных ресторанных рейтингов в мире, он выпускается с 1900 года. Профессионалы награждают рестораны от одной до трех звезд. Одна звезда означает, что заведение достойно посещения по пути, а ради двух наград можно отклониться от маршрута. Если в гастрономическом путеводителе место отмечено тремя звездами, оно стоит даже отдельного путешествия.