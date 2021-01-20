9 потрясающих рецептов французской кухни, которые вы сможете приготовить сами

Что нужно на 6 порций:

500 г репчатого лука

½ головки чеснока

15 г тимьяна

185 г сулугуни «Умалат»

85 г сливочного масла

45 г муки

1 багет

1 л бульона

3 г черного молотого перца

3 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами. В кастрюле растопите сливочное масло, положите лук и жарьте на маленьком огне до золотисто-коричневого цвета.

Шаг 2. Сулугуни натрите на крупной терке. Багет нарежьте на 12 ломтиков, разложите их на противне, выстланном пергаментом, и подсушивайте под грилем 3-5 минут.

Шаг 3. Чеснок (4 зубчика) мелко порубите, добавьте к луку вместе с веточками тимьяна и жарьте 3 минуты. Тимьян удалите.

Шаг 4. Всыпьте муку и перемешайте. Прогревайте 1 минуту. Влейте куриный или мясной бульон и доведите до кипения. Посолите, поперчите и варите 3 минуты.

Шаг 5. Суп разлейте по горшочкам. В каждый уложите по 2 ломтика багета, посыпьте тертым сулугуни и запеките под грилем (30-60 секунд).

Гратен

Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»