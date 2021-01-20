9 потрясающих рецептов французской кухни, которые вы сможете приготовить сами
Бланманже творожное
Рецепт бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 700 г творога
- 200 мл молока
- 200 г сахара
- 200 г сметаны
- 30 г желатина
- 200 г консервированных ананасов
Как приготовить:
Шаг 1. Протрите творог, смешав его с сахаром и сметаной. Желатин замочите в 100 мл теплого молока и оставьте набухать.
Шаг 2. Оставшееся молоко нагрейте, но не кипятите. Затем влейте в набухший желатин и перемешайте.
Шаг 3. Ананасы нарежьте, перемешайте с творогом и желатином. Разлейте по формам и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.
Луковый суп
Рецепт от команды «Сочетайзер»
Фото: depositphotos
Что нужно на 6 порций:
- 500 г репчатого лука
- ½ головки чеснока
- 15 г тимьяна
- 185 г сулугуни «Умалат»
- 85 г сливочного масла
- 45 г муки
- 1 багет
- 1 л бульона
- 3 г черного молотого перца
- 3 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами. В кастрюле растопите сливочное масло, положите лук и жарьте на маленьком огне до золотисто-коричневого цвета.
Шаг 2. Сулугуни натрите на крупной терке. Багет нарежьте на 12 ломтиков, разложите их на противне, выстланном пергаментом, и подсушивайте под грилем 3-5 минут.
Шаг 3. Чеснок (4 зубчика) мелко порубите, добавьте к луку вместе с веточками тимьяна и жарьте 3 минуты. Тимьян удалите.
Шаг 4. Всыпьте муку и перемешайте. Прогревайте 1 минуту. Влейте куриный или мясной бульон и доведите до кипения. Посолите, поперчите и варите 3 минуты.
Шаг 5. Суп разлейте по горшочкам. В каждый уложите по 2 ломтика багета, посыпьте тертым сулугуни и запеките под грилем (30-60 секунд).
Гратен
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 150 г сыра сулугуни
- 300 г отварного картофеля
- 300-400 мл сливок
- 20 г аджики
- Соль, перец, мускатный орех – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сливки смешайте с аджикой, немного поперчите.
Шаг 2. Картофель нарежьте на тонкие кружки толщиной примерно 2 мм.
Шаг 3. Смажьте сливками форму для запекания (лучше всего глиняную или чугунную). Выложите в форму кружки картофеля слоями, поливая каждый слой сверху сливками. По желанию можно добавить немного мускатного ореха. На выходе должно получиться 5-6 слоев. Самый верхний слой также не забудьте полить сливками.
Шаг 4. Сулугуни натрите на терке и покройте им гратен. Разогрейте гриль до 180 градусов, выставите решетку гриля в зону непрямого жара, выставите на неё гратен и запекайте примерно 10 минут.
Тарталетки с ягодами
Рецепт от Екатерины Кравченко, основательницы домашней кондитерской Merci Cake
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для песочной основы:
- 150г сливочного масла
- 130г рисовой муки
- 130г овсяной муки
- 100г кокосового сахара
- 2 желтка
- щепотка соли
Для кокосового заварного крема:
- 200г кокосового молока
- 50 мл молока
- 10г кокосового сахара
- 3 ст. л. (15 г) кукурузного крахмала
Для кокосового взбитого крема:
- 400г кокосового молока (для данного количества крема понадобится 2 банки кокосового молока)
- 20г сиропа топинамбура
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте песочную основу. Духовку разогрейте до 180°C. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и желтками. Просейте два вида муки и добавьте щепотку соли.
Шаг 2. Смешайте муку и масляную массу, хорошо перемешайте руками до образования пластичного теста. Уберите тесто в холодильник на 30-40 минут, затем раскатайте его и выложите в формочки, сделайте проколы вилкой. Выпекайте тарталетки 10 минут при 180°С.
Шаг 3. Приготовьте заварной крем. Смешайте кокосовое молоко и сахар. В отдельной миске немного подогрейте молоко и смешайте с крахмалом до полного растворения. Получившуюся массу вылейте в кокосовое молоко. Поставьте на медленный огонь и постоянно помешивайте. Варите до загустения, затем снимите с огня, перелейте в миску, плотно накройте пищевой пленкой в контакт и остудите.
Шаг 4. Откройте банку с кокосовым молоком и переложите в отдельную миску только густую массу (жидкая часть не понадобится). Уберите массу в морозильник на 10 минут, чтобы охладить.
Шаг 5. Взбейте кокосовое молоко с сиропом топинамбура. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и охладите в холодильнике ещё минут 15. Если следовать рецепту, крем получится очень нежным.
Шаг 6. Соберите десерт: на тарталетку выложите 2 чайные ложки заварного крема. Положите в начинку одну ягоду малины или голубики. Выдавите из кондитерского мешка сверху взбитый кокосовый крем. Сверху украсьте тарталетку ягодами.
Профитроли с клубничным джемом
Рецепт от Екатерины Кравченко, основательницы домашней кондитерской Merci Cake
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для заварного теста:
- 100 г сливочного масла
- 250 г воды
- Щепотка соли
- 200 г муки
- 4 яйца
Для клубничного джема:
- 250г замороженной клубники
- 250г сахара
- 1/3 ст. л. лимонного сока
- 300 г творожного сыра
- 20 г сливок 33% жирности (можно заменить жирной сметаной)
- 50 г клубничного джема (можно приготовить самостоятельно) или купить джем в супермаркете
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Муку просейте и отставьте в сторону. Сливочное масло разрежьте на небольшие кусочки. В кастрюле смешайте воду и сливочное масло. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и мешайте до полного растворения масла. Постепенно всыпьте муку и щепотку соли. Тщательно перемешайте массу до однородности, лучше деревянной лопаткой.
Шаг 2. Вымешивайте тесто, пока оно не станет однородным и не начнет собираться в плотный комок. Тесто охладите до комнатной температуры, когда к тесту можно прикасаться и не обжигаться.
Шаг 3. Добавляйте в тесто по одному яйцу и хорошо вымешивайте массу после каждого яйца. Тесто переложите в кондитерский мешок и охладите в холодильнике 30 минут. Оно должно получиться достаточно густым и липким.
Шаг 4. Ягоды выложите в миску, засыпьте сахаром и оставьте при комнатной температуре на час.
Шаг 5. Добавьте в клубнику с сахаром лимонный сок. Поставьте массу на средний огонь и варите 10 минут. Пенку от клубники нужно периодически снимать. Снимите массу с огня и измельчите с помощью погружного блендера.
Шаг 6. Верните кастрюлю на средний огонь и варите массу до загустения 20-25 минут. Снимите с огня джем и охладите.
Шаг 7. Смешайте все ингредиенты и взбейте миксером до однородной массы. Чтобы творожный сыр лучше взбивался, подержите его 30 минут при комнатной температуре. Переложите крем в кондитерский мешок, охладите.
Шаг 8. Возьмите кондитерский мешок и насадку. Разрежьте поперек все профитроли (на нижнюю часть и шапочку). На нижнюю часть выложите крем из кондитерского мешка. Добавьте немного клубничного джема и кусочек ягоды. Закройте сверху крем шапочкой от профитроля.
Круассаны с моцареллой и пеперони
Рецепт от команды «Сочетайзер»
Фото: depositphotos
Что нужно на 9 порций:
- 150 г пепперони
- 230 г моцареллы для пиццы Unagrande
- 1 куриное яйцо
- 20 г муки
- 400 г слоеного без дрожжевого теста
- 3 г черного молотого перца
- 1 г сушеного базилика
- 5 г соли
- 1 г сушеного орегано
Как приготовить:
Шаг 1. В маленькой миске соедините сушеные орегано и базилик, соль и перец. Тщательно перемешайте. Моцареллу натрите на крупной терке.
Шаг 2. Тесто раскатайте на поверхности, подпыленной мукой, в тонкий пласт. Нарежьте его так, чтобы получились удлиненные треугольники.
Шаг 3. Пеперони нарежьте тонкими кружочками и распределите по треугольникам. Посыпьте сулугуни и сверните каждый рулетиком, начиная с широкого конца. Переложите на противень, выстланный бумагой для выпекания.
Шаг 4. Смажьте яйцом и посыпьте ранее приготовленной смесью сушеных пряных трав с солью и перцем. Выпекайте 15–20 минут при 200 ºС.
Куриный киш лорен
Рецепт Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 120 г филе куриной грудки
- 40 г репчатого лука
- 5 яиц
- 100 г спаржи
- 1 упаковка слоеного теста
- 200 г пармезана
- 370 мл сливок (33% жирности)
- 25 г мускатного ореха
- 2 ст. л. оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Слоеное тесто выложите на поверхность, слегка присыпьте мукой и раскатайте скалкой до толщины 2-3 мм. Раскатанное тесто выложите в круглую форму для запекания, обрежьте лишнее по краям формы. Слегка прижмите тесто к бортикам.
Шаг 2. Форму с тестом поставьте на противень, внутрь формы высыпьте фасоль, которая создаст «пресс» и не позволит тесту подняться при запекании. Отправьте форму с тестом на противне в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут.
Шаг 3. Репчатый лук измельчите в кухонном комбайне или нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.
Шаг 4. Яйца влейте в чашу миксера, посолите и поперчите, добавьте мускатный орех. Смешайте все миксером, а затем постепенно добавляйте сливки и взбивайте массу. Добавьте тертый пармезан (можно использовать любой другой сыр). Еще раз перемешайте
Шаг 5. Обжаренный лук посолите и поперчите, добавьте в сковороду немного оливкового масла. Перемешайте.
Шаг 6. Оставшийся пармезан нарежьте кубиками. Куриное филе нарежьте небольшим слайсами. Спаржу также порежьте на брусочки средней величины, нижнюю часть стеблей удалите.
Шаг 7. Достаньте тесто из духовки, спустите воздух, если необходимо. Уберите фасоль. Влейте в форму с тестом взбитые яйца со сливками, выложите обжаренный лук, кусочки филе, спаржу и кубики сыра. Отправьте киш лорен запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Шаг 8. Готовый киш лорен достаньте из духовки, аккуратно извлеките из формы и выложите на сервировочную тарелку.
Рождественский кофейный бамбл
Рецепт от Вероники Шаговой, шеф-технолога сети кофеен «Даблби»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 порция эспрессо
- 200 мл свежевыжатогогрейпфрутового сока
- 15 г липового меда
- 1 щепотка цейлонской молотой корицы
- 1 долька грейпфрута
Как приготовить:
Шаг 1. Возьмите блендер и влейте в него 200 г свежевыжатого грейпфрутового сока. Сварите эспрессо и добавьте его к соку в блендер. Следом положите липовый мед и корицу и хорошенько взбейте. Затем перелейте напиток в стакан и украсьте долькой грейпфрута.
Крок-месье с авокадо
Рецепт от команды «Сочетайзер»
Фото: depositphotos
Что нужно на 2 порции:
- 100 г красных помидоров
- 1 авокадо
- 120 г моцареллы в кубиках Unagrande
- 20 г сливочного масла
- 4 шт. тостового хлеба
- 17 мл оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Авокадо очистите, разрежьте пополам и удалите косточку. Мякоть нарежьте крупными ломтиками. Помидор нарежьте кружочками. Ломтики хлеба смажьте сливочным маслом.
Шаг 2. В сковороде нагрейте оливковое масло и положите ломтик хлеба намазанной стороной вниз. Сверху распределите немного кубиков моцареллы, уложите кружочки помидора, снова моцареллу, затем ломтики авокадо и прижмите ладонью. Снова посыпьте кубиками моцареллы и накройте ломтиком хлеба намазанной стороной вверх.
Шаг 3. Жарьте до подрумянивания, затем переверните и обжарьте с другой. Таким образом приготовьте и второй сэндвич.
Фото: depositphotos
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