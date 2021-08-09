Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II

Постепенно традиция укрепилась в аристократических кругах, но чай по-прежнему оставался малодоступным. Его популяризации способствовала, как ни странно, борьба с алкоголизмом среди бедных слоев населения. Правительство решило пропагандировать здоровый образ жизни и употребление этого напитка. Нововведение было воспринято охотно и с тех пор превратилось в традицию, которую соблюдают все: от королевы до последнего бедняка.

Королевские чайные традиции

Национальную моду на чаепитие с удовольствием поддерживает нынешняя королева Великобритании Елизавета II. Ее день начинается с ароматного напитка за завтраком, а также с овсяных хлопьев с сухофруктами, яиц, сваренных вкрутую, и тоста с вареньем.

Королева обожает легендарный сорт «Эрл Грей» с бергамотом, который по легенде прибыл из Индии на одном из английских кораблей. В плавании емкость с бергамотовым маслом пролилась на чайные тюки. Но владелец груза не растерялся: он высушил чай и продал. Ароматный напиток с цитрусовыми нотками настолько полюбился англичанам, что стал национальным достоянием.