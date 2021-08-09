Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II
Откуда пошла традиция пить чай
Светлана Гладун
Предприниматель, основатель компании «Кофейный Магнат».
До XVII века о чае в Англии мало кто слышал. Напиток стоил очень дорого, так как у страны не было прямых торговых связей с Китаем или Индией. Небольшими объемами он поставлялся голландцами и чаще использовался как лекарство для поднятия тонуса. Традицию чаепития привезла с собой португальская принцесса Екатерина Браганская, которая вышла замуж за короля Англии Карла II. Молодая королева регулярно устраивала приемы, во время которых в красивой фарфоровой посуде подавали заваренный напиток. Пытаясь подражать своей госпоже, придворные дамы переняли обычай устраивать чайные церемонии.
Фото: freepik
Постепенно традиция укрепилась в аристократических кругах, но чай по-прежнему оставался малодоступным. Его популяризации способствовала, как ни странно, борьба с алкоголизмом среди бедных слоев населения. Правительство решило пропагандировать здоровый образ жизни и употребление этого напитка. Нововведение было воспринято охотно и с тех пор превратилось в традицию, которую соблюдают все: от королевы до последнего бедняка.
Королевские чайные традиции
Национальную моду на чаепитие с удовольствием поддерживает нынешняя королева Великобритании Елизавета II. Ее день начинается с ароматного напитка за завтраком, а также с овсяных хлопьев с сухофруктами, яиц, сваренных вкрутую, и тоста с вареньем.
Королева обожает легендарный сорт «Эрл Грей» с бергамотом, который по легенде прибыл из Индии на одном из английских кораблей. В плавании емкость с бергамотовым маслом пролилась на чайные тюки. Но владелец груза не растерялся: он высушил чай и продал. Ароматный напиток с цитрусовыми нотками настолько полюбился англичанам, что стал национальным достоянием.
Фото: freepik
Следующее чаепитие — традиционный Five o’clock Tea во дворце начинается строго в 17:00. Вместе с напитком королеве преподносят канапе с ветчиной, яйцами или лососем, бисквитные торты и небольшие булочки с малиновым вареньем и сливками — сконы.
Английская традиция пить чай сегодня мало напоминает китайскую церемонию. Но, как и на Востоке, это все еще возможность отвлечься от суеты, пообщаться с близкими за одним столом, погрузиться в свои мысли.
Правила современного чаепития в Англии: как заваривать напиток У англичан за несколько столетий сформировался свой чайный этикет. Заваривают напиток традиционным способом, заливая в отдельной посуде кипятком. По мнению местных жителей, настаиваться чай должен не менее 5 минут. Чтобы поддержать нужную температуру, посуду с заваркой выдерживают на водяной бане.
Разливают напиток специальной ложкой. Каждый гость или член семьи добавляет себе молоко или сахар по желанию. В Англии не принято использовать заварку повторно: это считается дурным тоном.
Если вы присутствуете на официальном приеме, то всем присутствующим сервируют комплекты, состоящие из фарфоровой чашки, блюдца, ложечки и щипцов для сахара-рафинада. Отдельно располагается кувшин с горячей водой, чтобы гости по желанию могли добавить себе кипяток.
Фото: gettyimages
Немного о чайном этикете
Согласно этикету, нельзя поднимать блюдце вместе с чашкой: его следует оставлять на столе. Если человек передвигается по комнате, он может держать тарелочку в левой руке. Чашку необходимо брать за ручку большим и указательным пальцами, не оттопыривая остальные. В богатых домах, где пьют чай, посторонним нельзя входить в комнату.
К напитку традиционно подают бутерброды или выпечку. Это могут быть крекеры, подсушенный хлеб с сырной или овощной начинкой, джемом или маслом. Еще одно привычное угощение — фруктовый пирог с добавлением яблок, изюма, сухофруктов.
Сегодня Англия продолжает сохранять статус аристократической страны, и чаепитие стало неотъемлемой частью ее образа. И хотя современная молодежь все больше отдает предпочтение кофе и травяным сборам, пока существует Великобритания, ее чайные традиции не исчезнут.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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