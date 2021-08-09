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Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II

В России многие считают чай национальным напитком. Но в Англии его любят не меньше, чем в Китае. И хотя в туманном Альбионе по историческим меркам недавно узнали об этом ароматном напитке, за несколько столетий чайная церемония стала неотъемлемой частью местных традиций. Редакция Passion.ru при помощи эксперта решила разобраться во всех тонкостях английского чаепития.
Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II

Откуда пошла традиция пить чай

Светлана Гладун

Предприниматель, основатель компании «Кофейный Магнат».

До XVII века о чае в Англии мало кто слышал. Напиток стоил очень дорого, так как у страны не было прямых торговых связей с Китаем или Индией. Небольшими объемами он поставлялся голландцами и чаще использовался как лекарство для поднятия тонуса. Традицию чаепития привезла с собой португальская принцесса Екатерина Браганская, которая вышла замуж за короля Англии Карла II. Молодая королева регулярно устраивала приемы, во время которых в красивой фарфоровой посуде подавали заваренный напиток. Пытаясь подражать своей госпоже, придворные дамы переняли обычай устраивать чайные церемонии.

Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II

Фото: freepik

Постепенно традиция укрепилась в аристократических кругах, но чай по-прежнему оставался малодоступным. Его популяризации способствовала, как ни странно, борьба с алкоголизмом среди бедных слоев населения. Правительство решило пропагандировать здоровый образ жизни и употребление этого напитка. Нововведение было воспринято охотно и с тех пор превратилось в традицию, которую соблюдают все: от королевы до последнего бедняка.

Королевские чайные традиции

Национальную моду на чаепитие с удовольствием поддерживает нынешняя королева Великобритании Елизавета II. Ее день начинается с ароматного напитка за завтраком, а также с овсяных хлопьев с сухофруктами, яиц, сваренных вкрутую, и тоста с вареньем.

Королева обожает легендарный сорт «Эрл Грей» с бергамотом, который по легенде прибыл из Индии на одном из английских кораблей. В плавании емкость с бергамотовым маслом пролилась на чайные тюки. Но владелец груза не растерялся: он высушил чай и продал. Ароматный напиток с цитрусовыми нотками настолько полюбился англичанам, что стал национальным достоянием.

Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II

Фото: freepik

Следующее чаепитие — традиционный Five o’clock Tea во дворце начинается строго в 17:00. Вместе с напитком королеве преподносят канапе с ветчиной, яйцами или лососем, бисквитные торты и небольшие булочки с малиновым вареньем и сливками — сконы.

Английская традиция пить чай сегодня мало напоминает китайскую церемонию. Но, как и на Востоке, это все еще возможность отвлечься от суеты, пообщаться с близкими за одним столом, погрузиться в свои мысли.

Правила современного чаепития в Англии: как заваривать напиток У англичан за несколько столетий сформировался свой чайный этикет. Заваривают напиток традиционным способом, заливая в отдельной посуде кипятком. По мнению местных жителей, настаиваться чай должен не менее 5 минут. Чтобы поддержать нужную температуру, посуду с заваркой выдерживают на водяной бане.

Разливают напиток специальной ложкой. Каждый гость или член семьи добавляет себе молоко или сахар по желанию. В Англии не принято использовать заварку повторно: это считается дурным тоном.

Если вы присутствуете на официальном приеме, то всем присутствующим сервируют комплекты, состоящие из фарфоровой чашки, блюдца, ложечки и щипцов для сахара-рафинада. Отдельно располагается кувшин с горячей водой, чтобы гости по желанию могли добавить себе кипяток.

Путь от лекарства до традиционного напитка: как чай покорил Елизавету II

Фото: gettyimages

Немного о чайном этикете

Согласно этикету, нельзя поднимать блюдце вместе с чашкой: его следует оставлять на столе. Если человек передвигается по комнате, он может держать тарелочку в левой руке. Чашку необходимо брать за ручку большим и указательным пальцами, не оттопыривая остальные. В богатых домах, где пьют чай, посторонним нельзя входить в комнату.

К напитку традиционно подают бутерброды или выпечку. Это могут быть крекеры, подсушенный хлеб с сырной или овощной начинкой, джемом или маслом. Еще одно привычное угощение — фруктовый пирог с добавлением яблок, изюма, сухофруктов.

Сегодня Англия продолжает сохранять статус аристократической страны, и чаепитие стало неотъемлемой частью ее образа. И хотя современная молодежь все больше отдает предпочтение кофе и травяным сборам, пока существует Великобритания, ее чайные традиции не исчезнут.

Фото: gettyimages, архив пресс-служб

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