Вам понадобится:

Куриное яйцо – 1 шт.

Шпинат – 20 г

Сливочное масло – 5 г

Зеленая спаржа – 20 г

Голландский соус – 20 г

Оливковое масло – 2 мл

Хлопья морской соли – 2 г

Перец черный молотый – 1 г

Бриошь – 1 шт (ок. 50 г)

Салат мангольд – 1 г

Кервель – 1 г

Яблочный уксус – 1 ст.л.

Голландский соус:

Несоленое сливочное масло – 150 г

Яичные желтки – 2 шт.

Винный уксус – 1 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Голландский соус: для приготовления соуса на водяной бане понадобятся небольшой сотейник и жаропрочная миска. Наполнить сотейник водой наполовину и довести ее до кипения. Уменьшить огонь до минимума, но так, чтобы вода продолжала кипеть. Растопить сливочное масло на сковороде на медленном огне, снять с огня сразу, как масло растает. Поместить желтки в миску и поставить ее на водяную баню. Начать взбивать желтки венчиком, взбивая, влить винный уксус. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой растопленное сливочное масло, взбивать, пока масса не станет однородной. Подсолить и поперчить соус, при необходимости сделать более жидким, сбрызнув лимонным соком.

Яйцо пашот: Наполнить небольшой сотейник холодной водой на треть, довести воду до кипения. Добавить в воду 1 ст.л. яблочного уксуса, уменьшить огонь. Разбить яйцо в небольшую миску, вылить яйцо в сотейник с водой, параллельно создавая воронку из воды, размешивая ее венчиком. Варить на медленном огне 3-4 мин. Достать яйцо из сотейника шумовкой.

Яйцо Бенедикт, спаржа и шпинат:

Спаржу очистить от кожицы, разрезать поперек на две части и бланшировать в кипящей воде. Листья шпината обжарить на сливочном масле и соединить со спаржей. На тарелку выложить ломтик бриоши, сверху – жареный шпинат со спаржей и яйцо пашот. Выложить голландский соус вокруг бриоши. Посыпать яйцо хлопьями соли и черным перцем. Украсить блюдо листьями кервеля и мангольда и верхушкой спаржи.

Фото: архив ресторана