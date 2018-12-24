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Яйцо Бенедикт, спаржа и шпинат

Ресторан «Аист» и его шеф-повар Мирко Дзаго дарят своим любимым читательницам удивительный рецепт легкого завтрака.

Вам понадобится:

  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Шпинат – 20 г
  • Сливочное масло – 5 г
  • Зеленая спаржа – 20 г
  • Голландский соус – 20 г
  • Оливковое масло – 2 мл
  • Хлопья морской соли – 2 г
  • Перец черный молотый – 1 г
  • Бриошь – 1 шт (ок. 50 г)
  • Салат мангольд – 1 г
  • Кервель – 1 г
  • Яблочный уксус – 1 ст.л.

Голландский соус:

  • Несоленое сливочное масло – 150 г
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Винный уксус – 1 ч.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Голландский соус: для приготовления соуса на водяной бане понадобятся небольшой сотейник и жаропрочная миска. Наполнить сотейник водой наполовину и довести ее до кипения. Уменьшить огонь до минимума, но так, чтобы вода продолжала кипеть. Растопить сливочное масло на сковороде на медленном огне, снять с огня сразу, как масло растает. Поместить желтки в миску и поставить ее на водяную баню. Начать взбивать желтки венчиком, взбивая, влить винный уксус. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой растопленное сливочное масло, взбивать, пока масса не станет однородной. Подсолить и поперчить соус, при необходимости сделать более жидким, сбрызнув лимонным соком.

Яйцо пашот: Наполнить небольшой сотейник холодной водой на треть, довести воду до кипения. Добавить в воду 1 ст.л. яблочного уксуса, уменьшить огонь. Разбить яйцо в небольшую миску, вылить яйцо в сотейник с водой, параллельно создавая воронку из воды, размешивая ее венчиком. Варить на медленном огне 3-4 мин. Достать яйцо из сотейника шумовкой.

Яйцо Бенедикт, спаржа и шпинат:

Спаржу очистить от кожицы, разрезать поперек на две части и бланшировать в кипящей воде. Листья шпината обжарить на сливочном масле и соединить со спаржей. На тарелку выложить ломтик бриоши, сверху – жареный шпинат со спаржей и яйцо пашот. Выложить голландский соус вокруг бриоши. Посыпать яйцо хлопьями соли и черным перцем. Украсить блюдо листьями кервеля и мангольда и верхушкой спаржи.

Фото: архив ресторана

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