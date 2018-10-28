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Продукт недели: сухофрукты

История возникновения сухофруктов уходит в далекое прошлое человечества. Еще во времена первобытно-общинного строя люди заметили приятный вкус и питательность высохших на солнышке плодов. Кроме того, они могли храниться долгие месяцы до следующего урожая!

Сухофрукты — это те же фрукты, только без воды. Их часто относят к полезным сладостям. Сухофрукты сохраняют в себе все необходимые человеку биологически активные вещества, к тому же в концентрированной форме. В них нет искусственных пищевых добавок: различных ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, зато сохранены микроэлементы, витамины, клетчатка и пектин — очень важное вещество, благотворно влияющее на работу эндокринной системы. Сухофрукты — это природный концентрат витаминов. Так, например, несколько плодов кураги способны удовлетворить суточную потребность в калии и железе, а 50 граммов сушеной вишни наполнить организм кобальтом, витамином В6 и магнием. Словом, сухие фрукты порой даже лучше свежих. Недаром один древний китайский философ сказал: «Сухофрукты — это фрукты, познавшие мудрость». Но будьте осторожны: самый большой природный недостаток сухофруктов заключается в том, что энергетическая ценность фруктов и ягод значительно увеличивается. То есть, например, 100 г свежих абрикосов содержат 50 ккал, тогда как уже в кураге — 200–250 ккал. Так что чернослив сильно слаще сливы, а изюм — винограда. К счастью, в них содержится не сахар, а глюкоза и фруктоза — природные углеводы. Они не оказывают такого вредного влияния на организм, как обычный сахар, не способствуют повышению уровня инсулина в крови.

5 интересных фактов

  1. В Древнем Китае сушеные фрукты были традиционным обязательным подарком на свадьбу. Каждый из сухофруктов означал определенное пожелание будущим супругам: груша символизировала потребность быть неразлучными, курага означала пожелание успеха и роста благосостояния, вишня олицетворяла нежность и заботу.
  2. Светлые фрукты во время сушки темнеют. Яркий цвет сухофруктов — результат химической обработки. Такие сушеные плоды надо тщательно промывать горячей водой. Если хотите есть натуральный продукт, лучше купить курагу темного цвета.
  3. Человек может питаться одними финиками и жить долго и счастливо. В финиках до 80% углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), магний, медь, цинк, железо, кадмий, фтор, защищающий зубы от кариеса, селен, который укрепляет иммунную систему, все 23 аминокислоты и немного жиров. Словом, все в одном.
  4. Многие плоды в сушеном виде превращаются из лакомства фактически в лекарство. Например, употребление изюма благотворно сказывается на состоянии полости рта и десен. Курага отлично налаживает пищеварение. Инжир нормализует деятельность щитовидной железы. Несколько ягод сушеной клюквы после еды уменьшают риск возникновения кариеса. Яблочные чипсы помогают нормализовать гормональный фон при климаксе.
  5. Некоторые фрукты (ананасы, манго, киви, папайя, клубника) при сушке теряют форму, поэтому их не сушат, а карамелизируют в сахарном сиропе. В этом случае доля сахара в итоговом продукте может достигать 70–80%.

Конфеты «Сплошная польза»

Вам понадобится:

  • 200 г кураги
  • 200 г изюма
  • 200 г фиников
  • 200 г жареного миндаля
  • сок половины лимона
  • 1 ст. л. меда
  • соль, кунжут для обсыпки

Как приготовить:

Все сухофрукты пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Миндаль измельчить в блендере отдельно. Соединить, добавить сок лимона, столовую ложку меда, щепотку соли, все перемешать. Из полученной массы сформировать колобки и обвалять их в кунжуте.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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