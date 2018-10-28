Продукт недели: сухофрукты

Сухофрукты — это те же фрукты, только без воды. Их часто относят к полезным сладостям. Сухофрукты сохраняют в себе все необходимые человеку биологически активные вещества, к тому же в концентрированной форме. В них нет искусственных пищевых добавок: различных ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, зато сохранены микроэлементы, витамины, клетчатка и пектин — очень важное вещество, благотворно влияющее на работу эндокринной системы. Сухофрукты — это природный концентрат витаминов. Так, например, несколько плодов кураги способны удовлетворить суточную потребность в калии и железе, а 50 граммов сушеной вишни наполнить организм кобальтом, витамином В6 и магнием. Словом, сухие фрукты порой даже лучше свежих. Недаром один древний китайский философ сказал: «Сухофрукты — это фрукты, познавшие мудрость». Но будьте осторожны: самый большой природный недостаток сухофруктов заключается в том, что энергетическая ценность фруктов и ягод значительно увеличивается. То есть, например, 100 г свежих абрикосов содержат 50 ккал, тогда как уже в кураге — 200–250 ккал. Так что чернослив сильно слаще сливы, а изюм — винограда. К счастью, в них содержится не сахар, а глюкоза и фруктоза — природные углеводы. Они не оказывают такого вредного влияния на организм, как обычный сахар, не способствуют повышению уровня инсулина в крови.
5 интересных фактов
- В Древнем Китае сушеные фрукты были традиционным обязательным подарком на свадьбу. Каждый из сухофруктов означал определенное пожелание будущим супругам: груша символизировала потребность быть неразлучными, курага означала пожелание успеха и роста благосостояния, вишня олицетворяла нежность и заботу.
- Светлые фрукты во время сушки темнеют. Яркий цвет сухофруктов — результат химической обработки. Такие сушеные плоды надо тщательно промывать горячей водой. Если хотите есть натуральный продукт, лучше купить курагу темного цвета.
- Человек может питаться одними финиками и жить долго и счастливо. В финиках до 80% углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), магний, медь, цинк, железо, кадмий, фтор, защищающий зубы от кариеса, селен, который укрепляет иммунную систему, все 23 аминокислоты и немного жиров. Словом, все в одном.
- Многие плоды в сушеном виде превращаются из лакомства фактически в лекарство. Например, употребление изюма благотворно сказывается на состоянии полости рта и десен. Курага отлично налаживает пищеварение. Инжир нормализует деятельность щитовидной железы. Несколько ягод сушеной клюквы после еды уменьшают риск возникновения кариеса. Яблочные чипсы помогают нормализовать гормональный фон при климаксе.
- Некоторые фрукты (ананасы, манго, киви, папайя, клубника) при сушке теряют форму, поэтому их не сушат, а карамелизируют в сахарном сиропе. В этом случае доля сахара в итоговом продукте может достигать 70–80%.
Конфеты «Сплошная польза»
Вам понадобится:
- 200 г кураги
- 200 г изюма
- 200 г фиников
- 200 г жареного миндаля
- сок половины лимона
- 1 ст. л. меда
- соль, кунжут для обсыпки
Как приготовить:
Все сухофрукты пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Миндаль измельчить в блендере отдельно. Соединить, добавить сок лимона, столовую ложку меда, щепотку соли, все перемешать. Из полученной массы сформировать колобки и обвалять их в кунжуте.
Текст: Инна Щепетко
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