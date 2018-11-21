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Королевское меню: чем питается Елизавета II и другие английские монархи

Что едят люди, которые могут позволить себе есть все, что душе угодно? Изысканные блюда им готовят личные повара, рацион разрабатывают личные диетологи, а подают на стол проверенные официанты. Приступая к работе, все эти люди обещают хранить вкусы и пристрастия своих подопечных в строжайшем секрете. Однако интерес к «высокому столу» не иссякает. Какие тайны он хранит?

Монарший рацион

Когда-то рацион сильных мира сего трудно было назвать здоровым. Английские монархи ели почти исключительно мясо, французские злоупотребляли сладостями, египетские – животными жирами. Однако современное королевское меню отличается вниманием к экологии, умеренностью и уклоном в здоровое питание без фанатизма. Ярким примером может служить английская королева Елизавета, с ее небывалой работоспособностью и выдержкой. Королевские привычки в питании – тонко сбалансированный микс из британских традиций, инновационных здоровых теорий питания и предпочтения местных продуктов. Никаких излишеств – только дисциплинированность, умеренность и простота. И немножко традиций из детства на десерт…

7 правил королевской кухни

  • Без чеснока. Табу действует уже больше 100 лет
  • Никаких продуктов с крахмалом – риса, картофеля и пасты
  • Никаких морских гадов. Это древняя традиция, которая была создана во избежание пищевого отравления.
  • Простые вкусы и доступные продукты.
  • Сезонное меню: клубника и другие ягоды появляются на столе только во время их естественного созревания.
  • Довольно жирные соусы на основе сливок и сливочного масла
  • Шоколад – только черный, и чем темнее, тем лучше

Ваше величество, к столу!

Завтрак: Яичница-болтунья

Вам понадобится:

  • 3 яйца,
  • 50 мл сливок,
  • 2 ч.л. оливкового масла,
  • соль, перец, ароматные травы.

Как приготовить:

Разбейте яйца в небольшую кастрюльку с толстым дном. Поместите ее на водяную баню, нагревайте на сильном огне. Добавьте сливки. Помешивая, варите до готовности, в конце добавьте соль и приправы. Когда консистенция станет однородной, налейте оливковое масло и размешайте. Подавайте в порционных формочках с лососем и трюфельной крошкой.

Что добавить: черный чай без молока и сахара, тосты с мармеладом.

Обед: Салат из огурцов и копченого лосося

Вам понадобится:

  • 200 г филе копченого лосося,
  • 2 огурца, пучок зеленого базилика,
  • 100 г руколы,
  • оливковое маслодля заправки
  • соль, молотый черный перец

Как приготовить:

Нарезать рыбу очень тонкими ломтиками, огурцы – кружками. В блендере измельчить листья базилика, добавить сметану, соль и перец, взбить. Рукколу выложить на блюдо, дополнить огурцами и ломтиками лосося, свернутыми в рулетики. Полить заправкой и оставить пропитаться на 5-10 минут.

Что добавить: тосты из низкоуглеводного хлеба, немного черного шоколада на десерт.

Файв-о-клок: английские сконы

Вам понадобится:

  • 450 г пшеничной муки,
  • пакетик разрыхлителя,
  • 1 стакан молока,
  • 2 яйца,
  • 50 г сахара,
  • 60 г изюма,
  • 1 желток для смазывания,
  • сахарная пудра для посыпки, соль.

Как приготовить:

Просеянную муку смешать с разрыхлителем и солью, добавить нарезанное кубиками масло и перетереть руками до образования крошки. Взбить яйца, постепенно добавить холодное молоко. Теперь все аккуратно смешать, добавить промытый и обсушенный изюм. Из теста сформировать полоску толщиной 2-3 см и нарезать на булочки. Нагреть духовку до 200 градусов, противень застелить пергаментом или бумагой для выпечки. Выложить булочки, смазать молоком и желтком. Выпекать 25-30 минут при 150 градусах, пока не зарумянятся до золотисто-коричневого цветаю Готовые сконы чуть присыпать сахарной пудрой. Подавать теплыми.

Что добавить: горячие сконы разрезают поперек, намазывают на булочку клубничный джем, сверху кладут густые сливки.

Ужин: Стейк под грибным соусом

Вам понадобится:

  • 4 говяжих стейка,
  • 200 г свежих грибов,
  • 150 мл бульона,
  • 0,5 стакана сливок высокой жирности,
  • 1 лайм,
  • немного сливочного масла.

Как приготовить: Для начала займемся соусом. Надо почистить грибы щеткой, нарезать и обжарить на среднем огне до коричневого цвета, выложить в миску. В сковороду влить бульон и сливки, перемешать, варить на слабом огне 20 минут. Теперь вернуть в сковороду грибы и подержать на огне еще несколько минут. Стейки прогреть до комнатной температуры, посыпать солью и перцем. На раскаленной сковороде растопить кусочек масла, обжарить стейки на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Накрыть фольгой на 5 минут. В теплый соус добавить сок лайма. Подавать стейки на подогретых тарелках, обильно полив соусом.

Что добавить: сезонные овощи и фрукты

Фото: Shutterstock

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