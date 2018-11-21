Королевское меню: чем питается Елизавета II и другие английские монархи

Вам понадобится:

3 яйца,

50 мл сливок,

2 ч.л. оливкового масла,

соль, перец, ароматные травы.

Как приготовить:

Разбейте яйца в небольшую кастрюльку с толстым дном. Поместите ее на водяную баню, нагревайте на сильном огне. Добавьте сливки. Помешивая, варите до готовности, в конце добавьте соль и приправы. Когда консистенция станет однородной, налейте оливковое масло и размешайте. Подавайте в порционных формочках с лососем и трюфельной крошкой.

Что добавить: черный чай без молока и сахара, тосты с мармеладом.

Обед: Салат из огурцов и копченого лосося