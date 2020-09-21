Продукт недели: картофель
5 интересных фактов о картофеле
Картофель – относится к семейству пасленовых, а значит, его можно назвать близким родственником помидоров, баклажанов и ядовитого растения белладонна. И если до конца XVIII века об этом продукте никто и слыхом не слыхивал, то сегодня насчитывается внушительное количество его сортов, которые отличаются не только по внешнему виду, но и по объему содержания крахмала и питательных веществ.
На Руси до появления картофеля главными корнеплодами считались репа и брюква. Не верите? Почитайте народные сказки – там их часто упоминают. Однако, когда этот продукт завезли на территорию страны, люди далеко не сразу его приняли и полюбили. А все потому, что не знали, что есть надо не вершки, вырастающие на стеблях, а корешки.
В Европе вплоть до конца XVIII века картофеля боялись: народ по неизвестной причине решил, что он – одна из главных причин заболевания проказой, потому о том, чтобы есть страшный корнеплод, и речи быть не могло. Дальше всех пошла Франция, которая на законодательном уровне признала этот продукт ядовитым и запретила его разведение.
Картофель на 80% состоит из воды, зато в оставшихся 20% много витамина С, калия и клетчатки. А содержание крахмала в этом продукте достигает 15%. Любопытно, что именно этот корнеплод стал овощем, который впервые вырастили в космосе.
Диетологи и гастроэнтерологи составили список вредных блюд из картофеля. Ни для кого не стало сюрпризом, что возглавил рейтинг фри, жареный на огромном количестве масла, да еще и соленый, что не помогает сохранить фигуру стройной, а здоровье – крепким, потому постарайтесь не злоупотреблять им.
Картофельный гратен
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 150 г сыра сулугуни
- 300 г отварного картофеля
- 300-400 мл сливок
- 20 г аджики
- Соль, перец, мускатный орех – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сливки смешайте с аджикой, немного поперчите.
Шаг 2. Картофель нарежьте на тонкие кружки толщиной примерно 2 мм.
Шаг 3. Смажьте сливками форму для запекания (лучше всего глиняную или чугунную). Выложите в форму кружки картофеля слоями, поливая каждый слой сливками. По желанию можно добавить немного мускатного ореха. На выходе должно получиться 5-6 слоев. Самый верхний слой также не забудьте полить сливками.
Шаг 4. Сулугуни натрите на терке и покройте им гратен. Разогрейте гриль до 180 градусов, выставите решетку гриля в зону непрямого жара, поставьте на неё гратен и запекайте примерно 10 минут.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!