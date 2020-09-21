Продукт недели: картофель

Что нужно:

150 г сыра сулугуни

300 г отварного картофеля

300-400 мл сливок

20 г аджики

Соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сливки смешайте с аджикой, немного поперчите.

Шаг 2. Картофель нарежьте на тонкие кружки толщиной примерно 2 мм.

Шаг 3. Смажьте сливками форму для запекания (лучше всего глиняную или чугунную). Выложите в форму кружки картофеля слоями, поливая каждый слой сливками. По желанию можно добавить немного мускатного ореха. На выходе должно получиться 5-6 слоев. Самый верхний слой также не забудьте полить сливками.

Шаг 4. Сулугуни натрите на терке и покройте им гратен. Разогрейте гриль до 180 градусов, выставите решетку гриля в зону непрямого жара, поставьте на неё гратен и запекайте примерно 10 минут.

Фото: depositphotos

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