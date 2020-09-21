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Продукт недели: картофель

Пожалуй, картофель – один из самых любимых славянами продуктов питания. Его с уверенностью можно отнести к базовым наравне с пшеницей. Пользуется популярностью он и в Европе, и в США (сложно себе представить сегодня ресторан, где бы не подавали знаменитое фри). Однако так было не всегда: до открытия Нового Света этот продукт был известен исключительно коренным жителям Америки. И в честь того, что новый урожай картофеля уже собран, редакция Passion.ru решила назначить именно его героем недели. В качестве бонуса – рецепт гратена с сыром и этим замечательным продуктом.

5 интересных фактов о картофеле

  • Картофель – относится к семейству пасленовых, а значит, его можно назвать близким родственником помидоров, баклажанов и ядовитого растения белладонна. И если до конца XVIII века об этом продукте никто и слыхом не слыхивал, то сегодня насчитывается внушительное количество его сортов, которые отличаются не только по внешнему виду, но и по объему содержания крахмала и питательных веществ.

  • На Руси до появления картофеля главными корнеплодами считались репа и брюква. Не верите? Почитайте народные сказки – там их часто упоминают. Однако, когда этот продукт завезли на территорию страны, люди далеко не сразу его приняли и полюбили. А все потому, что не знали, что есть надо не вершки, вырастающие на стеблях, а корешки.

  • В Европе вплоть до конца XVIII века картофеля боялись: народ по неизвестной причине решил, что он – одна из главных причин заболевания проказой, потому о том, чтобы есть страшный корнеплод, и речи быть не могло. Дальше всех пошла Франция, которая на законодательном уровне признала этот продукт ядовитым и запретила его разведение.

  • Картофель на 80% состоит из воды, зато в оставшихся 20% много витамина С, калия и клетчатки. А содержание крахмала в этом продукте достигает 15%. Любопытно, что именно этот корнеплод стал овощем, который впервые вырастили в космосе.

  • Диетологи и гастроэнтерологи составили список вредных блюд из картофеля. Ни для кого не стало сюрпризом, что возглавил рейтинг фри, жареный на огромном количестве масла, да еще и соленый, что не помогает сохранить фигуру стройной, а здоровье – крепким, потому постарайтесь не злоупотреблять им.

Картофельный гратен

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 150 г сыра сулугуни
  • 300 г отварного картофеля
  • 300-400 мл сливок
  • 20 г аджики
  • Соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сливки смешайте с аджикой, немного поперчите.

Шаг 2. Картофель нарежьте на тонкие кружки толщиной примерно 2 мм.

Шаг 3. Смажьте сливками форму для запекания (лучше всего глиняную или чугунную). Выложите в форму кружки картофеля слоями, поливая каждый слой сливками. По желанию можно добавить немного мускатного ореха. На выходе должно получиться 5-6 слоев. Самый верхний слой также не забудьте полить сливками.

Шаг 4. Сулугуни натрите на терке и покройте им гратен. Разогрейте гриль до 180 градусов, выставите решетку гриля в зону непрямого жара, поставьте на неё гратен и запекайте примерно 10 минут.

Фото: depositphotos

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