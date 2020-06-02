От лимонного сока до картофеля: как избавиться от темных кругов под глазами подручными средствами

Как передает британский онлайн-портал The Sun, темные круги – это не только следствие усталости. Да, в первую очередь их вызывает недостаток сна, который приводит к расширению кровеносных сосудов, что и дает эффект синевы. Также важен не только сон, но и его качество и то, в каком положении вы спите. Если вы чувствуете себя опухшей, а глаза утром кажутся меньше, это может быть связано с застоем жидкости во время сна из-за неудобной позы. Попробуйте положить дополнительную подушку под голову.

Кроме того, слишком долгое нахождение на солнце и пренебрежение солнцезащитными средствами может привести к образованию пигментации и потемнению вокруг глаз. Усугубить эту проблему могут и возрастные изменения, из-за которых кожа перорбитальной области становится тоньше и кровеносные сосуды заметнее. Не стоит сбрасывать со счетов и генетику, и тип кожи, и обезвоживание.