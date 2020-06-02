От лимонного сока до картофеля: как избавиться от темных кругов под глазами подручными средствами
Как передает британский онлайн-портал The Sun, темные круги – это не только следствие усталости. Да, в первую очередь их вызывает недостаток сна, который приводит к расширению кровеносных сосудов, что и дает эффект синевы. Также важен не только сон, но и его качество и то, в каком положении вы спите. Если вы чувствуете себя опухшей, а глаза утром кажутся меньше, это может быть связано с застоем жидкости во время сна из-за неудобной позы. Попробуйте положить дополнительную подушку под голову.
Кроме того, слишком долгое нахождение на солнце и пренебрежение солнцезащитными средствами может привести к образованию пигментации и потемнению вокруг глаз. Усугубить эту проблему могут и возрастные изменения, из-за которых кожа перорбитальной области становится тоньше и кровеносные сосуды заметнее. Не стоит сбрасывать со счетов и генетику, и тип кожи, и обезвоживание.
Избавиться от темных кругов можно не только при помощи кремов и косметолога. Есть еще и домашние средства, которые не менее эффективны. Среди них можно выделить – лимонный сок, который содержит отбеливающие кожу компоненты, лимонную кислоту и витамин С, помогающие подтянуть кожу под глазами и помогут сделать темные круги светлее. Достаточно приложить к закрытым глазам смоченный в соке ватный диск на 15 минут. Будьте осторожны, чтобы он не попал в глаза. Избавиться от кругов и мешков также помогут ломтики картофеля, предварительно охлажденные в холодильнике – в них содержатся ферменты, осветляющие кожу. Достаточно применять 1 раз в неделю, но можно и чаще. Содержат отбеливающие компоненты, а также витамины А и В помидоры. Сделайте пасту из томата и сока лимона и наносите на область вокруг глаз, как крем. Отлично помогает решить проблему и розовая вода, оказывающая мощный успокаивающий эффект, а также восстанавливающая pH кожи. Прикладывайте ватные диски, смоченные в розовой воде, на 15 минут к глазам. Еще одно средство – использованные чайные пакетики, в которых содержится кофеин и антиоксиданты. Прикладывать их к векам надо на 20 минут. Не любите помидоры, можно приложить нарезанные кружочками огурцы, или охлажденные в холодильнике ложки.
Фото: pexels
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