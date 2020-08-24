Россиянам рассказали о самом полезном и самом вредном блюде из картофеля
Врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радиостанции Sputnik напомнила о том, что в картофеле много резистентного крахмала, из-за которого при термической обработке у него возрастает гликемический индекс, потому очень важно учитывать эту информацию при выборе способа приготовления блюд. По мнению эксперта, самый полезный вариант – запекание продукта, лучше в кожуре, которая также съедобна (в ней содержится большое количество антиоксидантов). Наиболее актуален сейчас, в конце августа-начале сентября, молодой картофель. Его можно есть даже тем, кто сидит на диете и строго контролирует количество потребляемых калорий.
А самым вредным Лизун назвала одно из самых популярных не только в России, но и во всем мире блюд – фри. «Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри — самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет еще и очень калорийным», – пояснила она, добавив, что самые любимые блюда, как всегда, чаще всего не самые полезные.
Фото: freepik
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