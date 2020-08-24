Россиянам рассказали о самом полезном и самом вредном блюде из картофеля

А самым вредным Лизун назвала одно из самых популярных не только в России, но и во всем мире блюд – фри. «Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри — самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет еще и очень калорийным», – пояснила она, добавив, что самые любимые блюда, как всегда, чаще всего не самые полезные.

Фото: freepik

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