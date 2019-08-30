Стало известно, чем именно опасны чипсы и картофель фри

Специалисты даже дали рекомендации, которые позволят снизить уровень канцерогена при приготовлении любимых блюд из картофеля в домашних условиях. Так, по их мнению, перед жаркой на сковороде или во фритюрнице очищенный картофель необходимо замочить в воде на час или два. За это время количество крахмала в продукте заметно снизится, а значит, во время жарки меньше образуется акриламида.

Также специалисты рекомендуют нарезать картофель крупно, ломтиками 14 на 14 сантиметров и запекать/жарить их не до появления коричневой корочки, а лишь до золотистой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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