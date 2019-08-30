Стало известно, чем именно опасны чипсы и картофель фри

Как сообщают эксперты Роскачества, которых цитирует «Российская газета», высокие концентрации этого канцерогена могут негативно сказаться на работе репродуктивной системы и на здоровье в целом.
По словам ведомства, которое ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной сельхозорганизации ООН, основные продукты, в которых есть акриламид,– те, в которых содержится крахмал: картофельные чипсы, картошка фри, кукурузные палочки, кофе, пончики, кондитерские изделия. Самая высокая концентрация вещества – именно в чипсах, в жаренной во фритюре картошке, так они готовятся при высоких температурах.
Специалисты даже дали рекомендации, которые позволят снизить уровень канцерогена при приготовлении любимых блюд из картофеля в домашних условиях. Так, по их мнению, перед жаркой на сковороде или во фритюрнице очищенный картофель необходимо замочить в воде на час или два. За это время количество крахмала в продукте заметно снизится, а значит, во время жарки меньше образуется акриламида.
Также специалисты рекомендуют нарезать картофель крупно, ломтиками 14 на 14 сантиметров и запекать/жарить их не до появления коричневой корочки, а лишь до золотистой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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