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Стало известно, чем именно опасны чипсы и картофель фри

В чипсах, картошке фри, кукурузных палочках и других продуктах, содержащих крахмал, при запекании или жарке при высоких температурах образуется токсичное вещество акриламид.

Как сообщают эксперты Роскачества, которых цитирует «Российская газета», высокие концентрации этого канцерогена могут негативно сказаться на работе репродуктивной системы и на здоровье в целом.

По словам ведомства, которое ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной сельхозорганизации ООН, основные продукты, в которых есть акриламид,– те, в которых содержится крахмал: картофельные чипсы, картошка фри, кукурузные палочки, кофе, пончики, кондитерские изделия. Самая высокая концентрация вещества – именно в чипсах, в жаренной во фритюре картошке, так они готовятся при высоких температурах.

Специалисты даже дали рекомендации, которые позволят снизить уровень канцерогена при приготовлении любимых блюд из картофеля в домашних условиях. Так, по их мнению, перед жаркой на сковороде или во фритюрнице очищенный картофель необходимо замочить в воде на час или два. За это время количество крахмала в продукте заметно снизится, а значит, во время жарки меньше образуется акриламида.

Также специалисты рекомендуют нарезать картофель крупно, ломтиками 14 на 14 сантиметров и запекать/жарить их не до появления коричневой корочки, а лишь до золотистой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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