Для того, чтобы приготовить картофель фри, «как в Макдональдс», нужны три картофелины, кукурузный сироп, вода, рапсовое масло, соль и острый нож. Для начала картофель надо нарезать тонкими дольками или полосками и замочить в холодной воде на 10 минут – это необходимо для того, чтобы из клубней вышел лишний крахмал. Далее картофель нужно переложить из холодной воды в горячую, в которую предварительно добавлена столовая ложка кукурузного сиропа. Там ломтики должны полежать еще 10 минут – это придаст картофелю знаменитый золотистый цвет при жарке и легкий сладковатый привкус.

Через 10 минут картофель надо вытащить, обсушить бумажным полотенцем и убрать в холодильник на полчаса. Затем раскалите на сковороде рапсовое масло и обжарьте в нем ломтики по 2 раза с каждой стороны в течение 4 минут. Никсон пояснил: «Второе обжаривание подарит картофелю фри тот самый характерный аутентичный вкус и золотистую корочку». Как только блюдо будет готово, останется только посыпать его солью.