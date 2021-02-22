Продукт недели: фрукт помело

Помело — бесценный в наших широтах экзотический дар природы. И речь идет вовсе не о его стоимости, которая более чем доступна! Состав — вот, на что стоит обратить свое внимание! В этом фрукте содержится огромное количество витаминов С, А, различных эфирных масел и антиоксидантов — в общем, всего того, чего нам всем так не хватает в конце зимы для борьбы с различными вирусными заболеваниями. Кстати, сок помело еще и для гипертоников хорош, так как помогает взять под контроль высокое давление.