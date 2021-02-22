Продукт недели: фрукт помело
5 интересных фактов о помело
Родина этого необычного фрукта — Китай. Если верить древним манускриптам, впервые его «распробовали» еще в 100 году до нашей эры. Уже тогда в Азии его стали ценить и даже наделяли чудодейственными свойствами приносить благополучие и процветание тем, кто его выращивает и регулярно ест. Сохранилось это поверье и по сей день.
Основная горечь помело сосредоточена в его толстых и даже жестковатых перегородках, если ее удалить, перед вами окажется нежная, волокниста и гораздо более сладкая мякоть.
Помело — бесценный в наших широтах экзотический дар природы. И речь идет вовсе не о его стоимости, которая более чем доступна! Состав — вот, на что стоит обратить свое внимание! В этом фрукте содержится огромное количество витаминов С, А, различных эфирных масел и антиоксидантов — в общем, всего того, чего нам всем так не хватает в конце зимы для борьбы с различными вирусными заболеваниями. Кстати, сок помело еще и для гипертоников хорош, так как помогает взять под контроль высокое давление.
Учтите, помело обладает мощным мочегонным свойством. По этому показателю оно даже превосходит арбуз! Так что не ешьте этот фрукт перед выходом из дома, если планируете провести довольно много времени в дороге.
Помело также считается символом мужской силы. И это не просто так! Согласно китайской медицине, фрукт — признанный афродизиак, который стимулирует сексуальную активность. А тайские целители «прописывают» мужчинам для восстановления и усиления половой силы принимать внутрь смесь из измельченных долек помело с имбирем и медом.
Салат с помело и креветками
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 60 г помело
- 20 г огурцов
- 10 г кенийской фасоли
- 4 креветки
- 5 г сегментов грейпфрута
- 20 г рыбного соуса
- 4 г жареного арахиса
- 5 г зерен граната
- 8 г консервированных личи
- 2 яичных желтка
- 10 г крахмала
- 3 г кинзы
- 3 г черного кунжута
Как приготовить:
Шаг 1. Креветки пожарьте во фритюре, обваляв их предварительно в желтке и крахмале.
Шаг 2. Порежьте произвольно помело, сегменты грейпфрута, огурцы и фасоль.
Шаг 3. Выложите на тарелку овощи и грейпфрут, сверху — жареные креветки, орехи, личи и зерна граната, полейте соусом.
Шаг 4. Украсьте кинзой и черным кунжутом.
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