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Продукт недели: фрукт помело

Помело — это не только самый крупный фрукт среди цитрусовых, его смело можно назвать наидревнейшим среди них. Мы привыкли есть его, как апельсин, однако в азиатской кухне — это один и главных ингредиентов множества блюд — характерная легкая горчинка этого фрукта придает им пикантность. Редакция Passion.ru решила познакомить вас с помело поближе и заодно предложить вам приготовить потрясающий салат с ним и креветками в главной роли (спойлер: это необыкновенно вкусно!).

5 интересных фактов о помело

  • Родина этого необычного фрукта — Китай. Если верить древним манускриптам, впервые его «распробовали» еще в 100 году до нашей эры. Уже тогда в Азии его стали ценить и даже наделяли чудодейственными свойствами приносить благополучие и процветание тем, кто его выращивает и регулярно ест. Сохранилось это поверье и по сей день.

  • Основная горечь помело сосредоточена в его толстых и даже жестковатых перегородках, если ее удалить, перед вами окажется нежная, волокниста и гораздо более сладкая мякоть.

  • Помело — бесценный в наших широтах экзотический дар природы. И речь идет вовсе не о его стоимости, которая более чем доступна! Состав — вот, на что стоит обратить свое внимание! В этом фрукте содержится огромное количество витаминов С, А, различных эфирных масел и антиоксидантов — в общем, всего того, чего нам всем так не хватает в конце зимы для борьбы с различными вирусными заболеваниями. Кстати, сок помело еще и для гипертоников хорош, так как помогает взять под контроль высокое давление.

  • Учтите, помело обладает мощным мочегонным свойством. По этому показателю оно даже превосходит арбуз! Так что не ешьте этот фрукт перед выходом из дома, если планируете провести довольно много времени в дороге.

  • Помело также считается символом мужской силы. И это не просто так! Согласно китайской медицине, фрукт — признанный афродизиак, который стимулирует сексуальную активность. А тайские целители «прописывают» мужчинам для восстановления и усиления половой силы принимать внутрь смесь из измельченных долек помело с имбирем и медом.

Салат с помело и креветками

Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 60 г помело
  • 20 г огурцов
  • 10 г кенийской фасоли
  • 4 креветки
  • 5 г сегментов грейпфрута
  • 20 г рыбного соуса
  • 4 г жареного арахиса
  • 5 г зерен граната
  • 8 г консервированных личи
  • 2 яичных желтка
  • 10 г крахмала
  • 3 г кинзы
  • 3 г черного кунжута

Как приготовить:

Шаг 1. Креветки пожарьте во фритюре, обваляв их предварительно в желтке и крахмале.

Шаг 2. Порежьте произвольно помело, сегменты грейпфрута, огурцы и фасоль.

Шаг 3. Выложите на тарелку овощи и грейпфрут, сверху — жареные креветки, орехи, личи и зерна граната, полейте соусом.

Шаг 4. Украсьте кинзой и черным кунжутом.

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