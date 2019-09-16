Продукт недели: сочный гранат

Интересные факты о гранате
- Что было раньше: курица или яйцо? А что насчет граната: фрукт или минерал? И если ответ на первый вопрос до сих пор является предметом философских споров, то на второй он вполне известен. Ягода была раньше, и именно она подарила свое название кроваво-красному минералу. Кстати, «гранат» с латинского переводится как «зернистый».
- Гранат – продукт древний: о нем знали еще в Древнем Египте, где он считался плодом жизни и был объектом наивысшего почитания, так как считалось, что он поможет умершим возродиться. Археологи обнаружили его даже в саркофагах фараонов, а это о многом говорит.
- Гранат исключительно полезен: в нем содержатся витамины А, С, РР, витамины группы В, танины, клетчатка, железо и калий, а также 15 аминокислот, 5 из которых – незаменимые. Кроме того, регулярное употребление этого продукта в пищу способствует повышению гемоглобина и предотвращает выпадение волос. Кстати он – популярное народное средство для профилактики таких заболеваний, как железодефицитная анемия и цинга, а отвар из корок граната помогает справиться с расстройством желудка.
- Гранат нашел свое применение и в косметологии: масло из этого продукта, богатое витамином Е и антиоксидантами, применяется для лечения многих кожных заболеваний и замедления старения, так как стимулирует выработку коллагена и ускоряет регенерацию клеток. Кроме того, по легенде царица Клеопатра красила губы соком граната, чтобы они были соблазнительного насыщенно-красного цвета.
- Гранат занесен в Книгу рекордов Гиннеса как ягода, достигшая размера 50 сантиметров в диаметре. Вырос такой гигант в Китае всего однажды, потому рекорд до сих пор не побит.
Хохоп-чахохбили
рецепт от ресторатора, телеведущей, автора книг, основательницы проектов Gayane's и «Veганутые» Гаяне Бреиовой
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 1 кг курицы
- 1,5 кг репчатого лука
- 150 мл растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 500 г зерен граната
Как приготовить:
Шаг 1. На сухой (без масла) раскаленной сковороде обжарьте куски курицы с обеих сторон (минуты 3-4), чтобы закрылись поры мяса, и оно осталось сочным.
Шаг 2. Добавьте в сковороду растительное масло и большое количество нарезанного полукольцами репчатого лука и тушите до готовности курицы.
Шаг 3. За 5 минут до окончания приготовления добавьте сливочное масло и зерна граната, которые придают кислинку блюду.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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