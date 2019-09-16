Продукт недели: сочный гранат

Что нужно на 4 порции:

1 кг курицы

1,5 кг репчатого лука

150 мл растительного масла

50 г сливочного масла

500 г зерен граната

Как приготовить:

Шаг 1. На сухой (без масла) раскаленной сковороде обжарьте куски курицы с обеих сторон (минуты 3-4), чтобы закрылись поры мяса, и оно осталось сочным.

Шаг 2. Добавьте в сковороду растительное масло и большое количество нарезанного полукольцами репчатого лука и тушите до готовности курицы.

Шаг 3. За 5 минут до окончания приготовления добавьте сливочное масло и зерна граната, которые придают кислинку блюду.