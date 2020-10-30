Помогут ли лук, чеснок и имбирь не заболеть коронавирусом

Дело в том, что и имбирь, и лук, и чеснок раздражают стенки желудка, и если есть их без меры в надежде защититься от вируса, может начаться воспалительный процесс и даже открыться язва. А любые локальные проблемы со здоровьем неизменно негативно сказываются на работе иммунной системы в целом. Напомним, что 27 октября 2020 года Роспотребнадзор сообщил о новой волне спроса на данные продукты. В общей сложности с начала пандемии количество ввозимого в страну имбиря увеличилось на 36% по сравнению с 2019 годом. Подогревается данный процесс именно мифами о том, что лук, чеснок, имбирь и лимон помогают не заболеть коронавирусом.

Фото: pexels

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!