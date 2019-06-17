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Продукт недели: огурец

Мы добавляем огурцы в салаты, едим их свежими и не представляем себе ситуации, в которой могло бы быть иначе. Действительно, огурцы – одни из самых доступных нам овощей, купить их можно в любом магазине хоть летом, хоть зимой. А что вы знаете о них?

5 фактов об огурцах

  • У огурцов богатая история: они были известны со времен Месопотамской цивилизации, а выращивать их впервые начали в Индии. Зародился этот овощ у подножия Гималаев и только там произрастает в условиях дикой природы. На Эквадоре можно найти огурцы размером с кабачок, а на отдаленных тихоокеанских островах эти плоды, такие привычные нам, до сих пор считаются деликатесом.
  • В России огурцы начали выращивать в XVI веке, причем в нашей стране предпочитают сорта с шершавой поверхностью, а в Европе – гладкие и плоды, а варианты с «пупырышками» называют огурцами в «русской рубашке».
  • Огурцы – кладезь витаминов. В них и витамины группы В, и витамины А, С, Е, РР, и фолиевая кислота, и целый комплекс микроэлементов – магний, калий, кальций, фосфор, железо. Кроме того, огурцы – овощи низкокалорийные (всего 15 ккал на 100 г), потому что состоят они на 95% из воды.
  • Кусочек огурца, прижатый языком к небу на 30 секунд, убивает бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. А пюре из этого овоща может успокоить кожу, если вы обгорели на солнце.
  • Огуречная маска с легкостью сможет вернуть коже свежий вид и снять отечность – все благодаря аскорбиновой и кофеиновой кислотам, которые содержатся в этом овоще.

Битые огурцы

рецепт от шеф-повара Александра Гололобова, ресторан Mr Lee

Фото: архив ресторана

Что нужно на 2 порции:

  • 5 огурцов
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. кунжутных семян
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамика
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • ½ ч. л. сахара
  • 1 перец чили
  • 5 г черного молотого перца
  • 5 г красного молотого перца
  • 10 г кинзы

Как приготовить:

Шаг 1. Промойте огурцы, отрежьте хвостики и разрежьте их пополам вдоль.

Шаг 2. Положите огурцы в целлофановый пакет (чтобы не брызгали) и отбивайте молотком для мяса или скалкой (огурцы должны трескаться с хрустом).

Шаг 3. Наискосок нарежьте избитые половинки огурцов и выложите их в глубокую тарелку.

Шаг 4. Приготовьте соус: смешайте в отдельной посуде оливковое масло, бальзамик и соевый соус. Добавьте соус в огурцы, перемешайте. Добавите молотый перец и мелко рубленный чеснок.

Шаг 5. При подаче украсьте кунжутными семечками, мелко рубленной кинзой и нарезанным мелкими кружочками красным перцем чили.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

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