Продукт недели: огурец

Что нужно на 2 порции:

5 огурцов

2 зубчика чеснока

2 ст. л. кунжутных семян

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамика

3 ст. л. соевого соуса

½ ч. л. сахара

1 перец чили

5 г черного молотого перца

5 г красного молотого перца

10 г кинзы

Как приготовить:

Шаг 1. Промойте огурцы, отрежьте хвостики и разрежьте их пополам вдоль.

Шаг 2. Положите огурцы в целлофановый пакет (чтобы не брызгали) и отбивайте молотком для мяса или скалкой (огурцы должны трескаться с хрустом).

Шаг 3. Наискосок нарежьте избитые половинки огурцов и выложите их в глубокую тарелку.

Шаг 4. Приготовьте соус: смешайте в отдельной посуде оливковое масло, бальзамик и соевый соус. Добавьте соус в огурцы, перемешайте. Добавите молотый перец и мелко рубленный чеснок.

Шаг 5. При подаче украсьте кунжутными семечками, мелко рубленной кинзой и нарезанным мелкими кружочками красным перцем чили.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

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