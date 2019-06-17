Продукт недели: огурец

5 фактов об огурцах
- У огурцов богатая история: они были известны со времен Месопотамской цивилизации, а выращивать их впервые начали в Индии. Зародился этот овощ у подножия Гималаев и только там произрастает в условиях дикой природы. На Эквадоре можно найти огурцы размером с кабачок, а на отдаленных тихоокеанских островах эти плоды, такие привычные нам, до сих пор считаются деликатесом.
- В России огурцы начали выращивать в XVI веке, причем в нашей стране предпочитают сорта с шершавой поверхностью, а в Европе – гладкие и плоды, а варианты с «пупырышками» называют огурцами в «русской рубашке».
- Огурцы – кладезь витаминов. В них и витамины группы В, и витамины А, С, Е, РР, и фолиевая кислота, и целый комплекс микроэлементов – магний, калий, кальций, фосфор, железо. Кроме того, огурцы – овощи низкокалорийные (всего 15 ккал на 100 г), потому что состоят они на 95% из воды.
- Кусочек огурца, прижатый языком к небу на 30 секунд, убивает бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. А пюре из этого овоща может успокоить кожу, если вы обгорели на солнце.
- Огуречная маска с легкостью сможет вернуть коже свежий вид и снять отечность – все благодаря аскорбиновой и кофеиновой кислотам, которые содержатся в этом овоще.
Битые огурцы
рецепт от шеф-повара Александра Гололобова, ресторан Mr Lee
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 5 огурцов
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. кунжутных семян
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамика
- 3 ст. л. соевого соуса
- ½ ч. л. сахара
- 1 перец чили
- 5 г черного молотого перца
- 5 г красного молотого перца
- 10 г кинзы
Как приготовить:
Шаг 1. Промойте огурцы, отрежьте хвостики и разрежьте их пополам вдоль.
Шаг 2. Положите огурцы в целлофановый пакет (чтобы не брызгали) и отбивайте молотком для мяса или скалкой (огурцы должны трескаться с хрустом).
Шаг 3. Наискосок нарежьте избитые половинки огурцов и выложите их в глубокую тарелку.
Шаг 4. Приготовьте соус: смешайте в отдельной посуде оливковое масло, бальзамик и соевый соус. Добавьте соус в огурцы, перемешайте. Добавите молотый перец и мелко рубленный чеснок.
Шаг 5. При подаче украсьте кунжутными семечками, мелко рубленной кинзой и нарезанным мелкими кружочками красным перцем чили.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов
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