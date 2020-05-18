Продукт недели: имбирь
5 интересных фактов об имбире
Меч самурая, корень жизни, золотой воин – это все названия имбиря, которыми его любовно награждали на протяжении 5000 лет, в течение которых о нем известно. Первые упоминания об этом продукте нашлись на санскрите, где он фигурировал как «рогатый корень» – весьма точно описание, стоит отметить. Родина имбиря, как нетрудно догадаться, Южная Азия, а точнее, Индия. Однако любили его и в Древней Греции, и в Древнем Риме, правда никто не знает, как эта пряность попала на эти земли.
Имбирь можно смело замораживать и не бояться, что его полезные свойства и вкусовые качества разрушатся под воздействием низких температур. Хотите, отправляйте в морозилку корешок целиком, хотите, можете нарезать его дольками для удобства, а потом доставать по мере необходимости и добавлять в чай, выпечку или горячие блюда.
Имбирь действительно помогает при простуде и гриппе. Но не только: еще он обладает мощным антистресс-эффектом, выводит токсины из организма, контролирует аппетит, запускает процесс похудения (за это спасибо эфирным маслам и биоактивным компонентам), нормализует пищеварение и снижает давление. А если тонкие дольки имбиря проварить в сахарном сиропе, можно получить отличные леденцы от боли в горле.
Имбирь – отличное средство от забывчивости и рассеянности. Да-да! Вы не ослышались. А все благодаря тому, что эта пряность укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение, в том числе и мозговое. Так что пейте чай с имбирем, если надо быстро сосредоточиться или взбодриться. Кстати, поможет этот напиток и при токсикозе, головокружении, слабости или морской болезни – в общем, мультифункциональный корень.
Имбирь используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Во многих спа-салонах можно найти обертывания или маски с этой пряностью. А в косметике ее используют как эффективный компонент для антицеллюлитных и моделирующих фигуру обертываний и антивозрастных кремов и сывороток для лица – существуют даже целые линейки косметики с этим целебным корнем.
Соевый коктейль с имбирем и ванилью
Рецепт от Сергея Кузнецова, ведущего программы «Правильный фастфуд» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 150 г замоченных бобов сои
- 500 мл воды
- 0,5 стручка ванили
- 20 г меда
- 10 г свежего имбиря
- 2-4 ст. л. сока лайма
Как приготовить:
Шаг 1. Замоченные и отшелушенные бобы пробейте блендером с добавлением воды до получения густоватой молочной жидкости.
Шаг 2. Семечки из стручка ванили и сам стручок добавьте в коктейль. Затем добавьте имбирь, сок лайма и мед. Еще раз ингредиенты пробейте блендером.
Шаг 3. Процедите получившийся коктейль, добавьте лед при желании.
Фото: depositphotos, архив пресс-службы
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