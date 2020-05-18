Продукт недели: имбирь

Меч самурая, корень жизни, золотой воин – это все названия имбиря, которыми его любовно награждали на протяжении 5000 лет, в течение которых о нем известно. Первые упоминания об этом продукте нашлись на санскрите, где он фигурировал как «рогатый корень» – весьма точно описание, стоит отметить. Родина имбиря, как нетрудно догадаться, Южная Азия, а точнее, Индия. Однако любили его и в Древней Греции, и в Древнем Риме, правда никто не знает, как эта пряность попала на эти земли.

Имбирь можно смело замораживать и не бояться, что его полезные свойства и вкусовые качества разрушатся под воздействием низких температур. Хотите, отправляйте в морозилку корешок целиком, хотите, можете нарезать его дольками для удобства, а потом доставать по мере необходимости и добавлять в чай, выпечку или горячие блюда.

Имбирь действительно помогает при простуде и гриппе. Но не только: еще он обладает мощным антистресс-эффектом, выводит токсины из организма, контролирует аппетит, запускает процесс похудения (за это спасибо эфирным маслам и биоактивным компонентам), нормализует пищеварение и снижает давление. А если тонкие дольки имбиря проварить в сахарном сиропе, можно получить отличные леденцы от боли в горле.

Имбирь – отличное средство от забывчивости и рассеянности. Да-да! Вы не ослышались. А все благодаря тому, что эта пряность укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение, в том числе и мозговое. Так что пейте чай с имбирем, если надо быстро сосредоточиться или взбодриться. Кстати, поможет этот напиток и при токсикозе, головокружении, слабости или морской болезни – в общем, мультифункциональный корень.