## Бананы Бананы считаются не только отличным природным антидепрессантом, но еще и мощным источником калия и фолатов. Первый из этого дуэта ответствен за то, насколько вы энергичны в течение дня и вечера, а вторые отвечают за сексуальное здоровье в целом и повышают шансы на зачатие ребенка в частности.## Авокадо В авокадо, как и в бананах, содержится огромное количество калия, который не только дарит заряд энергии, но и либидо повышает, а еще фолиевую кислоту и витамины группы В, в частности, витамин В6, который увеличивает выработку половых гормонов. ## Лосось Лососевые породы рыб — важнейший источник ценных жирных кислот омега 3-6-9, которые отвечают за здоровье и красоту кожи, ногтей и волос, а также за сохранение молодости, что позитивно сказывается на самооценке и самочувствии. Также рыба богата витаминами группы В, которые необходимы для поддержания репродуктивной системы и женского здоровья. ## Шоколад Шоколад издавна известен как один из мощнейших афродизиаков в мире. Правда, речь идет исключительно о горьком, с высоким содержанием какао-бобов. Дело в том, что в этом продукте содержатся вещества серотонин и фенилетиламин, которые считаются сильными сексуальными стимуляторами, потому даже вкус шоколада кажется чувственным и эротичным, как поцелуй любимого человека. Чистое гастрономическое удовольствие, да и только! Кроме того, шоколад богат кофеином и антиоксидантами, которые также благотворно сказываются на уровне либидо и настроении как мужчин, так и женщин.## Овсянка Вы привыкли считать овсяную кашу хоть и полезными, но не особенно вкусным продуктом, который необходимо есть по утрам. Однако пересмотрите свое к ней отношение. Дело в том, что в ней содержится особый вид клетчатки, который благотворно сказывается не только на работе желудочно-кишечной, но и сердечно-сосудистой системы, что напрямую сказывается на качестве вашей сексуальной жизни. Помимо этого в овсянке много магния и селена, которые важны для сохранения гормонального баланса.## Устрицы и другие морепродукты Еще один мощнейший афродизиак. Некоторые скептики считают, что во всем виновато самовнушение и влияние стереотипов, но факт остается фактом, всего 30 г свежайших устриц — и особенно страстная ночь вам обеспечена. Не любите устриц? Присмотритесь к другим морепродуктам. Большинство из них богаты железом, витамином В12, витамином D, фосфором, магнием, цинком и ценными жирными кислотами.## Зелень Врачи и ученые для повышения либидо рекомендуют регулярно есть салаты и зелень, в частности, шпинат, лук-шалот, сельдерей, кинзу и петрушку, ведь в них много магния, витаминов А и Е, различных эфирных масел, цинка, калия, а также стимулирующих либидо гормоноподобных веществ — андростенола и андростерона (их больше всего в сельдерее).## Перец чили Этот продукт добавит огоньку в вашу интимную жизнь, ведь в нем содержится вещество под названием капсаицин, ответственный за жгучий вкус и… за повышение чувствительности кожи. А еще ускоряется метаболизм, вы становитесь более энергичными и сильными. Так что добавьте этот продукт в свой рацион, только не переборщите.## Вода Да-да, все мы слышали о том, что человек на 90% состоит из воды, что надо пить много жидкости, чтобы сохранить здоровье и молодость надолго, но это еще не все. Чем больше вы пьете, тем приятнее запах вашего тела, а это, согласитесь, очень важно, когда дело доходит до интимной сферы жизни.## Черника Наверняка вы слышали о многочисленных утверждениях ученых о том, что сексуальное возбуждение зарождается сначала в мозгу, и это чистая правда. Именно поэтому так важно поддерживать бесперебойную работу этого жизненно важного органа. И сделать это можно при помощи черники, которая богата антиоксидантами, витаминами и другими полезными веществами, улучшающими кровообращение, повышающими уровень кислорода в крови и укрепляющими иммунитет, что немаловажно для сексуальной жизни. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!