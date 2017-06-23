Наверняка вам в ресторане не раз подавали то или иное блюдо в порционной посуде. Согласитесь, это не только удобно и практично, но и очень красиво. А что мешает вам сервировать такой посудой домашнее застолье? Смотрите, сколько всего интересного!

Рамекины

Начнем мы с суперпопулярной новинки сезона — рамекинов. Рамекин — небольшая жаропрочная керамическая формочка, которая используется для приготовления и сервировки порционных блюд. Перечень рецептов, которые можно приготовить, используя рамекины, формы для суфле и крем-брюле, ограничен лишь вашей фантазией. Воздушные муссы, ароматные овощные и мясные запеканки, вкуснейшие пирожные и кексы, салаты и фруктовое ассорти — это лишь малая часть того, что вы сможете приготовить и подать на стол в традициях лучших ресторанов Европы. Например, попробуйте этот рецепт. Порционная сковорода

Такую посуду используют не только для приготовления, но и для подачи блюда. На самой сковороде блюдо смотрится красиво и необычно. Сковороды, как правило, небольшого размера, иногда имеют декоративную форму, некоторые комплектуются деревянной подставкой. Самая известная такая сковорода — кецы. Попробуйте грузинское блюдо оджахури, приготовленное именно в такой посуде. Вот рецепт. Мини-салатница, десертница

Мини-стаканы для салатов и десертов хороши для фуршетов. Стаканы бывают одноразовыми (из пластика), но чаще их производят из стекла, чтобы можно было использовать не один раз. Любая закуска или десерт смотрятся в них красиво и аппетитно. Один из десертов, который принято подавать в порционном стакане, — тирамису. Ловите рецепт. Кокотница

Кокотница — небольшая огнеупорная миска, металлическая или глиняная. Как правило, в ней подают горячие закуски. Название свое посуда получила от блюда, которое изначально в ней готовили — кокот (от древнерусского — петух). Когда Россия стала увлекаться всем французским, кокот стали называть жульеном, хотя жульен — это всего лишь способ нарезки. Основные правила приготовления закусок в кокотнице просты: кусочки грибов, курицы, рыбы, овощей нужно залить сметаной, смешанной с мукой, посыпать сыром — и в духовку. Жульен принято подавать к столу как горячую закуску между салатами и основным блюдом. Попробуете приготовить? Вот рецепт. Креманки

Большинство хозяек используют этот вид посуды для варенья. На самом деле креманка — это полое или плоское керамическое изделие различной формы на ножке, предназначенное для подачи конфет, фруктов, мороженого и других десертных блюд. И, да, конечно, варенья. Можете даже сварить его сами. Здесь рецепт.