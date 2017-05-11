Салат из авокадо с персиком

Вам потребуется:

  • авокадо — 1 шт.
  • персик — 1-2 шт.
  • руккола — 1 пучок
  • моцарелла — 1 шарик
  • грецкие орехи — 1 горсть

Приготовление:

Очистить авокадо и извлечь косточку, нарезать тонкими ломтиками (2-3 мм), помыть персики и извлечь косточку, нарезать так же, как и авокадо. Добавить в блюдо рукколу и грецкие орехи, посыпать сверху тертой моцареллой. Салат можно есть и без заправки, но стоит добавить к нему ложку меда или сбрызнуть соусом бальзамико.

Салат из манго и киви

Вам понадобится:

  • киви — 2-3 шт.
  • манго — 1 шт.
  • авокадо — 1/2 шт.
  • помидоры черри — 3-5 шт.
  • салаты радиччио и фриссе — по вкусу

Приготовление:

Извлечь косточки и нарезать авокадо и манго тонкими дольками, очистить киви и тоже нарезать. Нарвать салатные листья руками, разрезать черри пополам. Аккуратно перемешать салат. В качестве заправки можно использовать классический йогурт со щепоткой карри, а можно добавить в него чайную ложку соевого соуса или соуса бальзамико.