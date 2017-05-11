Салат из авокадо с персиком
Вам потребуется:
- авокадо — 1 шт.
- персик — 1-2 шт.
- руккола — 1 пучок
- моцарелла — 1 шарик
- грецкие орехи — 1 горсть
Приготовление:
Очистить авокадо и извлечь косточку, нарезать тонкими ломтиками (2-3 мм), помыть персики и извлечь косточку, нарезать так же, как и авокадо. Добавить в блюдо рукколу и грецкие орехи, посыпать сверху тертой моцареллой. Салат можно есть и без заправки, но стоит добавить к нему ложку меда или сбрызнуть соусом бальзамико.
Салат из манго и киви
Вам понадобится:
- киви — 2-3 шт.
- манго — 1 шт.
- авокадо — 1/2 шт.
- помидоры черри — 3-5 шт.
- салаты радиччио и фриссе — по вкусу
Приготовление:
Извлечь косточки и нарезать авокадо и манго тонкими дольками, очистить киви и тоже нарезать. Нарвать салатные листья руками, разрезать черри пополам. Аккуратно перемешать салат. В качестве заправки можно использовать классический йогурт со щепоткой карри, а можно добавить в него чайную ложку соевого соуса или соуса бальзамико.