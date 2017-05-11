Фруктовый салат — это вовсе не обязательно яблоко, банан, ананас и виноград с клубникой. Возможны неожиданные сочетания вкусов, ингредиентов, заправок. Хотите попробовать? Passion.ru собрал для вас необычные вариации салатов из фруктов.

Салат из авокадо с персиком

Вам потребуется:

авокадо — 1 шт.

персик — 1-2 шт.

руккола — 1 пучок

моцарелла — 1 шарик

грецкие орехи — 1 горсть

Приготовление:

Очистить авокадо и извлечь косточку, нарезать тонкими ломтиками (2-3 мм), помыть персики и извлечь косточку, нарезать так же, как и авокадо. Добавить в блюдо рукколу и грецкие орехи, посыпать сверху тертой моцареллой. Салат можно есть и без заправки, но стоит добавить к нему ложку меда или сбрызнуть соусом бальзамико.

Салат из манго и киви

Вам понадобится:

киви — 2-3 шт.

манго — 1 шт.

авокадо — 1/2 шт.

помидоры черри — 3-5 шт.

салаты радиччио и фриссе — по вкусу

Приготовление:

Извлечь косточки и нарезать авокадо и манго тонкими дольками, очистить киви и тоже нарезать. Нарвать салатные листья руками, разрезать черри пополам. Аккуратно перемешать салат. В качестве заправки можно использовать классический йогурт со щепоткой карри, а можно добавить в него чайную ложку соевого соуса или соуса бальзамико.