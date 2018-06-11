Что еще можно приготовить из кваса, кроме окрошки

Окрошка с курицей на квасе
Вам понадобится:
- куриный копчёный окорочок – 1 шт.;
- отварной картофель – 300 г;
- свежие плотные огурцы – 200 г;
- красный редис – 100 г;
- яйца, сваренные вкрутую, – 3 шт.;
- зелёный лук и молодая зелень укропа – по тонкому пучку;
- квас домашний несладкий – 1 л;
- соль;
- сметана – 200 г.
Приготовление:
С окорочка удалите кожу, жир. Отделите мясо от костей. Огурцы очистите от кожицы. С молодых огурцов кожицу можно не срезать. Мясо, картофель и огурцы порежьте маленькими кусочками одинаковой формы. Редис натрите на средней тёрке или мелко нарежьте. Яйца измельчите с помощью вилки или ножа. Лук и укроп мелко нашинкуйте и разотрите с солью ложкой. Все ингредиенты сложите в кастрюлю. Залейте квасом. По вкусу посолите и хорошо перемешайте. Охладите. Разлейте по тарелкам и добавьте сметану по вкусу.
Окрошка с креветками
Вам понадобится:
- креветки - 250 г (можно использовать морской коктейль)
- пучок зеленого лука;
- зелень - укроп, петрушку, кинза, лимон.
Приготовление:
Креветки разморозить, почистить и немного обжарить (можно добавить морепродукты). Далее нарежьте зелень и добавьте соль, чтобы появился сок. Потом натрите на мелкой терку огурец (1 шт.) и добавить к луку. Еще пару картошек размять вилкой, это тоже сделает суп гуще. Все остальное порезать так, как нравится. Перемешать. Если заправляете сметаной, можно размешать 1ч.л. горчицы для остроты. Когда готовите окрошку на квасе, то добавляйте больше сметаны и много зелени - укропа и петрушки!
Ботвинья с рыбой
Вам понадобится:
- ботва растений (свекольная ботва, крапива, щавель, зелень укропа и петрушки)
- 2-3 стебля зеленого лука
- 200 мл темного кваса
- 1 ч. л. лимонного сока или 1 долька цитрусового
- соль по вкусу
- отварная или обжаренная рыба
Приготовление:
Чем больше ботвы, тем вкуснее и сочнее получится блюдо. Свекольную зелень промыть в воде и залеить кипятком на 5-10 минут, затем выложить ее в глубокую емкость, чтобы добиться мягкости. Далее нарезать свекольную ботву лентами и выложить в порционную тарелку или пиалу. После необходимо измельчить промытые стебли зеленого лука. Можно добавить немного зеленого чеснока. Затем нарезать промытый щавель, зелень укропа и петрушки. Взять темный квас – он не сладкий и не кислый и налить в тарелку. Добавить лимонный сок или дольку лимона. Лимонный сок вместе с щавелем подарит ботвинье кислинку. Выложить поверх нарезки кусочек обжаренной или отварной рыбы и можно подавать к столу. К ботвинье также подают блюдо со льдом и натертый хрен.