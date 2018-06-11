Что еще можно приготовить из кваса, кроме окрошки

Вам понадобится:

ботва растений (свекольная ботва, крапива, щавель, зелень укропа и петрушки)

2-3 стебля зеленого лука

200 мл темного кваса

1 ч. л. лимонного сока или 1 долька цитрусового

соль по вкусу

отварная или обжаренная рыба

Приготовление:

Чем больше ботвы, тем вкуснее и сочнее получится блюдо. Свекольную зелень промыть в воде и залеить кипятком на 5-10 минут, затем выложить ее в глубокую емкость, чтобы добиться мягкости. Далее нарезать свекольную ботву лентами и выложить в порционную тарелку или пиалу. После необходимо измельчить промытые стебли зеленого лука. Можно добавить немного зеленого чеснока. Затем нарезать промытый щавель, зелень укропа и петрушки. Взять темный квас – он не сладкий и не кислый и налить в тарелку. Добавить лимонный сок или дольку лимона. Лимонный сок вместе с щавелем подарит ботвинье кислинку. Выложить поверх нарезки кусочек обжаренной или отварной рыбы и можно подавать к столу. К ботвинье также подают блюдо со льдом и натертый хрен.