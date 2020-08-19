Кофе, молоко и другие продукты с «подмоченной» репутацией, о пользе которых все вечно спорят
Одно из самых великих заблуждений заключается в том, что люди склонны придавать слишком большое значение отдельным свойствам продуктов, не воспринимая всю картину целиком. Но весьма неосмотрительно считать продукт полезным для здоровья, исходя лишь из одного или даже нескольких его свойств. Ведь, во-первых, у каждого из них много различных свойств. Во-вторых, их влияние на организм – далеко не единственное! Ежедневно мы потребляем множество продуктов, как минимум логично учесть их взаимодействия между собой и между другими факторами, например, воздействием света, кислорода, воды. Даже от температуры воды свойства продуктов будут значительно меняться. А ведь надо еще и учесть, что при приготовлении мы используем высокие температуры – до 100 градусов и даже выше. Конечно, это повлияет и на белки, которые сворачиваются при температуре выше 42 градусов, и на возрастание числа химических реакций между веществами при нагревании, и на гибель ферментов или энзимов, а последние просто необходимы для усвоения, переваривания и активации всех без исключения биохимических реакций в организме! Давайте попробуем рассмотреть влияние некоторых популярных продуктов чуть шире.
1. Зеленый чай
Безусловно, в зеленом чае много антиоксидантов. Они нужны для нейтрализации свободных радикалов, затормаживания окислительного стресса (это процесс, при котором под действием реактивных форм кислорода окисляются липиды и ДНК, что приводит к повреждению клеток). Но значит ли, что чем больше чая выпивает человек, тем лучше для его здоровья? Оказывается, если злоупотреблять этим напитком или при иной совокупности факторов (а это и пищевые привычки человека в целом, и образ его жизни, и генетические особенности), часто начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, в первую очередь с его слизистой оболочкой. Это связано с тем, что антиоксиданты чая состоят из полифенолов. И в процессе связывания свободных радикалов образуется вещество «танин». Его, например, много в хурме, именно поэтому она часто «вяжет». А танин легко окисляется под воздействием воздуха и горячей воды, превращаясь в дубильную кислоту. А всем известно, что дубильная кислота приводит к сворачиванию белка. Видели когда- нибудь, как «дубят» кожу для того, чтобы дальше шить из нее? При ее воздействии происходит атрофия слизистой оболочки и развивается, например, атрофический гастрит. И такая слизистая становится беззащитной перед бактерией Helicobacter pylori, что ведет к возникновению эрозий и язв, а далее – и к раковым процессам.
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2. Йогурты и кисломолочная продукция
Йогурты и вся кисломолочная продукция повсеместно считается отличным поставщиком кальция, калия, фосфора, рибофлавина, йода, цинка, витамина B5 и B12. Также считается, что кисломолочные микроорганизмы, содержащиеся в них, оказывают благотворное влияние на кишечную микрофлору. По факту это, конечно, так. Но давайте постараемся увидеть картину чуть шире и понять, что происходит на самом деле. Действительно ли для благополучия кишечной микрофлоры необходим йогурт и другая кисломолочная продукция? Весь фокус в том, что проходя через желудок с его агрессивной соляной кислотой, в норме ни одной бактерии выжить не удается. Конечно, если у человека гипоацидный или атрофический гастрит, то какая-нибудь бактерия и выживет. Но что дальше? Качественный состав микрофлоры будет в первую очередь зависеть от того, какую еду мы для них оставим в кишечнике и какую среду (рН) создадим. Полезная флора (бифидум и лактобактерии, которых должно быть больше всего) – сахаролитическая и питается неперевариваемой клетчаткой, которую современный человек крайне недополучает). А патогенная микрофлора – протеолитическая и питается непереваренными и неусвоенными белками и тем же казеином, избыток которых создают условия для гниения.
3. Молоко
В молоке содержатся белок казеин и углевод лактоза. А из жиров один из самых обсуждаемых – холестерин. Причем, если уменьшить количество жиров, ухудшается усвоение витаминов и кальция, да и вкус становится значительно хуже. Из-за этого пищевой промышленности приходится добавлять различные химические вкусовые добавки, включая сахар. Белок казеин с возрастом намного хуже переваривается и усваивается. И эти слипшиеся недопереваренные молекулы начинают откладываться и вредить физиологическим процессам. Сегодня уже доказаны связь избыточного казеина и развития сахарного диабета I типа, а также рака молочных желез и простаты.
Что касается лактозы: около 70% людей в мире (в России это процент колеблется от 11% до 25% в зависимости от регионов) страдают лактозной недостаточностью. В кисломолочной продукции лактоза преимущественно переработана специальными бактериями – в таком виде она лучше воспринимается организмом. Но пародокс в том, что «послабление» стула (то есть отравление организма при лактозной недостаточности) часто воспринимается людьми, особенно страдающими запорами, как «благоприятное» воздействие на кишечник.
Лактоза расщепляется до глюкозы и галактозы. Последняя также практически не усваивается у большинства людей и откладывается в том числе в суставах, приводя к артритам.
Еще важное свойство современных молочных продуктов – содержание окисленных жиров, которые могут стать источниками свободных радикалов. Происходит это в результате производства молочной продукции с точным % жира. Для этого сначала ее сначала обезжиривают, а потом добавляют нужное количество жира. Во время этого процесса происходит его окисление – образуются трансжиры, которые также запускают окислительный стресс.
Что касается кальция, то, несмотря на его большое количество, он, если продукт обезжирен, практически не усваивается. А в связи с закислением внутренних сред расходуется собственный кальций из костей. Возникает парадоксальная ситуация: кальция в организме не прибавляется, а наоборот, убывает (что может привести к сотеопорозу).
Давайте посмотрим, что еще может содержаться в коровьем молоке. Так как коровы живут в неестественных условиях (не гуляют по заливным лугам, а стоят в стойлах), едят неестественную еду (не свежую и сочную траву, а комбикорм из костной муки тех же самых коров или растительный корм с большим количеством пестицидов и химических удобрений), то они болеют, и их лечат антибиотиками. Из-за гормонов, которыми кормят коров для увеличения лактации, у них часто развиваются гнойные маститы. И их опять кормят антибиотиками. Так что в составе молока и кисломолочных продуктов есть еще много того, чего в нем не должно было быть: гормоны и лекарства.
4. Сыр и масло
В молоке, помимо всего перечисленного выше, много опиатов. Изначально природой это сделано для того, чтобы теленку нравилось сосать вымя матери. Но в таких продуктах, как сыр или масло, их концентрация становится особенно высокой, именно поэтому сыр относится к продуктам номер один, от которого любители просто не в силах отказаться.
5. Кофе
Фото: depositphotos
проснуться, дает заряд бодрости на весь день и помогает мозгу лучше работать. Многие «бодрятся» им в течение суток еще много-много раз. Но что же надо знать про кофе? Кофеин по химическому составу схож с аденозином (это кусочек, оставшийся от молекулы АТФ, которая поставляет энергию в клетки). После отщепления от молекулы АТФ трех фосфорных кислот количество аденозина в крови накапливается, что дает сигнал мозгу: «Надо пополнить энергию!» Кофеин связывает молекулы аденозина, и такой сигнал не включается. Организм продолжает работать без подзарядки, что очень его истощает. Также кофеин блокирует особый фермент, расщепляющий «перевозчика» гормонов в клетки. Вследствие чего воздействие гормонов (в частности, адреналина) на организм усиливается, нарушаются и некоторые другие процессы, например, усиливается выделение желудочного сока, содержащего соляную кислоту. Вследствие этого появляется изжога или даже боли в желудке. Именно с этими двумя свойствами кофеина связано увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления, что не очень благоприятно и для здоровых людей, что уж говорить о тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.
Еще одно влияние кофеина – на кислотно-щелочное равновесие. В нашем организме существует баланс кислот и щелочей. Каждая жидкость и прежде всего кровь имеет свою оптимальную рН. Когда он сдвигается (чаще в кислотную сторону), то эритроциты начинают склеиваться в монетные столбики. В результате этого они переносят в 8 раз меньше кислорода. В дальнейшем это слипание может привести к возникновению больших конгломератов, которые не способны проходить через капилляры. Клетки и ткани лишаются питания и начинают повреждаться. В нашем организме есть какой-то запас (у кого-то больше, у кого-то совсем немного) щелочных металлов (кальций, магний, калий), так называемые «буферные системы». Они приходят на выручку в такой ситуации. Но, во-первых, они покидают места, где они также нужны, например, кальций в костях обеспечивает им прочность. А во-вторых, при нейтрализации кислот они превращаются в соли, которые не спешат покидать наш организм, оседая на стенках сосудов и в межклеточных пространствах. И кофе – один из самых сильных «закислителей» приводящий к таким процессам.
Кроме того, кофе обладает выраженным мочегонным действием, что может приводить к обезвоживанию, поэтому лучше пить кофе умеренно. В нормативах от Минздрава России — 150-300 мг кофеина в сутки (это одна средняя чашка американо). Но опять же, помним, что важен комплекс влияний продукта на организм. Кому-то эта дозировка будет не опасна, а у кого-то – приведет к тяжелым последствиям. А «бодриться» лучше зарядкой или контрастным душем.
В заключение хочется сказать, что следует осознанно подходить к выбору продуктов. Мы должны понимать, что и зачем мы едим, что будет дальше происходить с этими продуктами и какое влияние они способны оказать в целом на наше здоровье и самочувствие. И конечно, не только качественный состав имеет значение, хотя многие люди даже не догадываются, что же на самом деле входит в состав их еды, а также как это усвоится и как скоро сможет утилизироваться нашим организмом. Именно поэтому следует быть внимательнее к себе и к тому, что попадает на вашу тарелку.
Фото: depositphotos
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