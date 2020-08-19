Кофе, молоко и другие продукты с «подмоченной» репутацией, о пользе которых все вечно спорят

2. Йогурты и кисломолочная продукция

Йогурты и вся кисломолочная продукция повсеместно считается отличным поставщиком кальция, калия, фосфора, рибофлавина, йода, цинка, витамина B5 и B12. Также считается, что кисломолочные микроорганизмы, содержащиеся в них, оказывают благотворное влияние на кишечную микрофлору. По факту это, конечно, так. Но давайте постараемся увидеть картину чуть шире и понять, что происходит на самом деле. Действительно ли для благополучия кишечной микрофлоры необходим йогурт и другая кисломолочная продукция? Весь фокус в том, что проходя через желудок с его агрессивной соляной кислотой, в норме ни одной бактерии выжить не удается. Конечно, если у человека гипоацидный или атрофический гастрит, то какая-нибудь бактерия и выживет. Но что дальше? Качественный состав микрофлоры будет в первую очередь зависеть от того, какую еду мы для них оставим в кишечнике и какую среду (рН) создадим. Полезная флора (бифидум и лактобактерии, которых должно быть больше всего) – сахаролитическая и питается неперевариваемой клетчаткой, которую современный человек крайне недополучает). А патогенная микрофлора – протеолитическая и питается непереваренными и неусвоенными белками и тем же казеином, избыток которых создают условия для гниения.

3. Молоко

В молоке содержатся белок казеин и углевод лактоза. А из жиров один из самых обсуждаемых – холестерин. Причем, если уменьшить количество жиров, ухудшается усвоение витаминов и кальция, да и вкус становится значительно хуже. Из-за этого пищевой промышленности приходится добавлять различные химические вкусовые добавки, включая сахар. Белок казеин с возрастом намного хуже переваривается и усваивается. И эти слипшиеся недопереваренные молекулы начинают откладываться и вредить физиологическим процессам. Сегодня уже доказаны связь избыточного казеина и развития сахарного диабета I типа, а также рака молочных желез и простаты.

Что касается лактозы: около 70% людей в мире (в России это процент колеблется от 11% до 25% в зависимости от регионов) страдают лактозной недостаточностью. В кисломолочной продукции лактоза преимущественно переработана специальными бактериями – в таком виде она лучше воспринимается организмом. Но пародокс в том, что «послабление» стула (то есть отравление организма при лактозной недостаточности) часто воспринимается людьми, особенно страдающими запорами, как «благоприятное» воздействие на кишечник.

Лактоза расщепляется до глюкозы и галактозы. Последняя также практически не усваивается у большинства людей и откладывается в том числе в суставах, приводя к артритам.

Еще важное свойство современных молочных продуктов – содержание окисленных жиров, которые могут стать источниками свободных радикалов. Происходит это в результате производства молочной продукции с точным % жира. Для этого сначала ее сначала обезжиривают, а потом добавляют нужное количество жира. Во время этого процесса происходит его окисление – образуются трансжиры, которые также запускают окислительный стресс.

Что касается кальция, то, несмотря на его большое количество, он, если продукт обезжирен, практически не усваивается. А в связи с закислением внутренних сред расходуется собственный кальций из костей. Возникает парадоксальная ситуация: кальция в организме не прибавляется, а наоборот, убывает (что может привести к сотеопорозу).

Давайте посмотрим, что еще может содержаться в коровьем молоке. Так как коровы живут в неестественных условиях (не гуляют по заливным лугам, а стоят в стойлах), едят неестественную еду (не свежую и сочную траву, а комбикорм из костной муки тех же самых коров или растительный корм с большим количеством пестицидов и химических удобрений), то они болеют, и их лечат антибиотиками. Из-за гормонов, которыми кормят коров для увеличения лактации, у них часто развиваются гнойные маститы. И их опять кормят антибиотиками. Так что в составе молока и кисломолочных продуктов есть еще много того, чего в нем не должно было быть: гормоны и лекарства.

4. Сыр и масло

В молоке, помимо всего перечисленного выше, много опиатов. Изначально природой это сделано для того, чтобы теленку нравилось сосать вымя матери. Но в таких продуктах, как сыр или масло, их концентрация становится особенно высокой, именно поэтому сыр относится к продуктам номер один, от которого любители просто не в силах отказаться.

5. Кофе