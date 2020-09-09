10 вредных продуктов, которые умело притворяются полезными

Списков вредной и полезной еды на просторах Интернета существует великое множество. Причем часто они меняются в зависимости от того, какая диета нынче в моде или кто из ученых на коне в споре о неоднозначных продуктах. И первое желание всех стремящихся сбросить вес – скупить все, на чем написано «фитнес», slim fit или «органик». Но перед покупкой лучше внимательно прочитать этикетки этих псевдоздоровых вариантов питания. Редакция Passion.ru решила рассмотреть самые популярные из них, которые встречаются в большинстве холодильников россиян.

Кофе

Этот бодрящий напиток с каждым годом становится все популярнее в нашей стране и сильно потеснил традиционно любимый россиянами чай. Традиция взять кофе на вынос по пути на работу скрашивает трудовые будни и дарит так необходимую многим из нас энергию. Однако не стоит забывать, что этот напиток не только возбуждает нервную систему и помогает проснуться, но и способствует интенсивному вымыванию кальция из организма, что в будущем чревато развитием остеопороза, а также обезвоживает. Потому потребление кофе всем, кто заботится о своем здоровье, стоит ограничить 1-2 чашками в день.