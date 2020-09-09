10 вредных продуктов, которые умело притворяются полезными
Списков вредной и полезной еды на просторах Интернета существует великое множество. Причем часто они меняются в зависимости от того, какая диета нынче в моде или кто из ученых на коне в споре о неоднозначных продуктах. И первое желание всех стремящихся сбросить вес – скупить все, на чем написано «фитнес», slim fit или «органик». Но перед покупкой лучше внимательно прочитать этикетки этих псевдоздоровых вариантов питания. Редакция Passion.ru решила рассмотреть самые популярные из них, которые встречаются в большинстве холодильников россиян.
Кофе
Этот бодрящий напиток с каждым годом становится все популярнее в нашей стране и сильно потеснил традиционно любимый россиянами чай. Традиция взять кофе на вынос по пути на работу скрашивает трудовые будни и дарит так необходимую многим из нас энергию. Однако не стоит забывать, что этот напиток не только возбуждает нервную систему и помогает проснуться, но и способствует интенсивному вымыванию кальция из организма, что в будущем чревато развитием остеопороза, а также обезвоживает. Потому потребление кофе всем, кто заботится о своем здоровье, стоит ограничить 1-2 чашками в день.
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Соевое молоко
Коровье молоко уже давно считается чуть ли не врагом №1 у ЗОЖников. Репутация у этого продукта действительно неоднозначная, да и индивидуальную непереносимость содержащегося в нем казеина еще никто не отменял, потому все больше людей предпочитают переходить на растительные варианты этого продукта, в частности, на соевое. Однако именно оно может имитировать гормон эстроген, активируя его рецепторы в организме, потому регулярно употреблять его не стоит, а лучше и вовсе заменить на миндальное.
Магазинная выпечка
Американские диетологи предупреждают, что в рулетах и печеньях долгого хранения содержится большое количество трансжиров, сахара и консервантов, из-за чего уровень плохого холестерина повышается, что неблагоприятным образом сказывается на здоровье сосудов. Впрочем, свежая теплая выпечка тоже должна быть не регулярным блюдом для завтрака, а редким удовольствием, так как она сделана из дрожжевого теста, которое повышает кислотность желудка, что со временем может привести к изжоге и гастриту.
Хлопья для завтрака
Часто это продукт со сложным составом, в первых строчках которого стоит сахар или глюкозный сироп. И это, как вы понимаете, уже повод задуматься о том, стоит ли покупать этот вариант для завтрака, хоть он и, безусловно, экономит время утром. Дело в том, что за счет сахара, сиропа, муки высшего сорта получаются продукты с высоким гликемическим индексом. Регулярное употребление их плохо сказывается на работе поджелудочной железы (в раз возрастает риск развития сахарного диабета). Кроме того, не думайте, что для фигуры такой завтрак будет полезен. Скорее наоборот, это может привести к увеличению жировой массы.
Фото: depositphotos
Злаковые батончики
Это удобный вариант для перекуса, но, к сожалению, в их составе тоже часто можно увидеть муку, сироп и сахар, а это не самая лучшая комбинация для приверженцев здорового питания.
Продукты с фруктозой в составе
Вы удивитесь, но фруктозу добавляют в состав огромного количества продуктов для диетического питания. Однако промышленная фруктоза – это кукурузный сироп, систематическое употребление которого приводит к ожирению, подагре и заболеваниям печени.
Йогурты и другие молочные продукты с наполнителями
В йогурте или творожке с фруктовым наполнителем массой 100-120 г содержится примерно 2 чайные ложки сахара, стабилизаторы и консерванты. Также при изготовлении молочных продуктов для контроля процента их жирности, который всегда нас так интересует, сепарируется (отделяется) жир, а затем добавляется обратно. Под воздействием света и воздуха качество молочного жира снижается. Потому лучше использовать молочные продукты без наполнителя и при желании добавлять свежие или размороженные ягоды. А еще лучше делать йогурт дома самостоятельно – из цельного коровьего или растительного молока.
Фото: depositphotos
Жареные орехи
Орехи очень полезны, входящие в них моно- и полиненасыщенные жиры помогают снижать воспалительные процессы в организме и защищают от болезней сосудов. Но термическая обработка этого продукта приводит к окислению полезных жиров и образованию свободных радикалов. Самые полезные орехи – те, что хранятся сушеными, а перед употреблением промываются и замачиваются или ферментируются.
Сухофрукты
Сами по себе сухофрукты содержат массу полезных минералов, но зачастую они неправильно хранятся и консервируются в растительном масле, диоксиде серы или сахарном сиропе, что не слишком полезно для здоровья в долгосрочной перспективе.
Фото: depositphotos
Хлебцы
Часто их калорийность аналогична белому хлебу, а в составе – мука высшего сорта, дрожжи соль и сахар. Если во время их употребления не потребляется достаточное количество воды – ее организм должен получать в объеме не менее двух литров в день – недостаток жидкости может привести к проблемам с пищеварением. Следует выбирать продукты из цельных зерен, без дрожжей. Кроме того, в последнее время стали очень популярны рисовые хлебцы, которые используют в качестве «здоровой» альтернативы традиционному хлебу. Однако не стоит заблуждаться: их гликемический индекс из-за большого количества быстрых углеводов в составе слишком высок, что ведет к быстрому набору лишнего веса.
Подведем итоги:
перед покупкой любых продуктов, которые считаете полезными, внимательно изучайте этикетки;
выбирайте продукты без сахара, сиропов, муки высшего сорта в составе;
выбирайте цельные и простые продукты: фрукты, овощи, злаки, делайте домашние йогурты и запекайте гранолу вместо мюсли.
Фото: depositphotos
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