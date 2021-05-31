Кексы и суперфуды: что едят супермодели — оцениваем с диетологом
О том, как они питаются и какие блюда любят, звезды модных показов и глянца часто рассказывают сами. Так, например, Кендалл Дженнер неоднократно признавалась, что всю сознательную жизнь придерживается строгой системы питания, которая малокалорийна, но при этом сбалансирована по белкам, жирам и углеводам. В ее рационе преобладают свежие продукты и полезные блюда, однако есть у Дженнер одна слабость — периодически позволяет себе фастфуд.
Бразильская красотка Алессандра Амбросио лишь изредка позволяет себе полакомиться мороженым. В остальном же в ее меню только белки и немного углеводов (но только на завтрак в виде кексов или фруктов). Подобный рацион не рекомендуется повторять никому — сбалансированным назвать его сложно. Кроме того, гегемония протеина в меню может привести к проблемам с почками, на которые нагрузка возрастает многократно.
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Фото: gettyimages
Британка Кара Делевинь в одном из интервью призналась, что ее постоянно бросает из крайности в крайность: то она великая зожница, то питается исключительно вредной едой из ближайшей забегаловки. Модели повезло, что от природы она обладает астеническим типом телосложения, потому вес набирает с трудом.
Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной мира согласно теории золотого сечения, свой день начинает со стакана воды с лимоном. В ее меню много смузи, свежей зелени, а также белка. При этом она жить не может без пиццы и бургеров, которыми объедается в дни читмила. Но все съеденное потом Белла с лихвой сжигает в спортзале.
Выглядеть, как модель, иметь прекрасную кожу и плоский живот — мечта большинства девушек и женщин от 18 до 80 лет. Что же влияет на результат? Ответ в данном случае очевиден. Конечно же, это система питания, тренировки и различные процедуры ухода за кожей. Как видите, волшебную пилюлю стройности еще не изобрели.
Рассмотрим основные правила питания для достижения сногсшибательного результата, которых придерживаются главные звезды высокой моды.
Первое и самое важное — правильный выбор! Никакого фастфуда и джанк-фуда! Готовые колеты или супы из заморозки или готовой кулинарии с составом в 20-30 ингредиентов тоже не подойдут. Также все модели стараются исключить из рациона сахар и другие рафинированные углеводы, которые приводят к преждевременному старению, набору веса и развитию сахарного диабета. Хотите при этом сохранить здоровье и избежать излишней худобы, срывов и приступов компульсивного переедания? Ешьте только простые и свежие продукты.
Фото: gettyimages
В основе рациона моделей — сырые овощи и фрукты, авокадо, орехи, семена, цельнозерновые продукты. И полноценный, качественный белок в больших количествах: постное мясо, рыба (желательно дикого вылова) либо растительные альтернативы, особенно популярные среди моделей-вегетарианок. К растительным источникам протеина относятся злаки, бобовые, орехи, семена (фасоль, чечевица, кешью, миндаль, лен и чиа).
Чтобы получить максимум пользы от качественных продуктов, необходимо их еще и правильно приготовить. Для упругой кожи и стройности половину рациона должны составлять овощи, не прошедшие термическую обработку. На ужин, кстати, модели часто едят тушеные овощи, поскольку они лучше и быстрее перевариваются и не перегружают пищевую систему. По примеру манекенщиц наполните свой рацион свежими овощами, зеленью и суперфудами, такими как авокадо, черника, годжи, клубника, матча, водоросли (вакамэ и спирулина). Эти продукты имеют низкую калорийность, но высокую насыщенность витаминами и микроэлементами.
Фото: gettyimages
Другие правила питания моделей
- Есть надо медленно, тщательно пережевывать пищу — это уменьшает вздутие живота и объем талии.
- Порции должны быть небольшими — это поможет избежать перерастяжения желудка, а насыщение наступит быстрее. Значит, не будет риска переесть и потолстеть.
- Водный баланс модели поддерживают за счет потребления большого количества воды (желательно щелочной), овощных супов, овощей (огурцы, кабачки).
- Нужно помнить, что чай, кофе и алкоголь обезвоживают клетки и тем самым ускоряют старение кожи, поэтому их потребление лучше ограничить.
- Суточная калорийность для женщин колеблется в диапазоне от 1200 до 2000 калорий, в зависимости от физических нагрузок и метаболизма.
Фото: gettyimages
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