Кексы и суперфуды: что едят супермодели — оцениваем с диетологом

О том, как они питаются и какие блюда любят, звезды модных показов и глянца часто рассказывают сами. Так, например, Кендалл Дженнер неоднократно признавалась, что всю сознательную жизнь придерживается строгой системы питания, которая малокалорийна, но при этом сбалансирована по белкам, жирам и углеводам. В ее рационе преобладают свежие продукты и полезные блюда, однако есть у Дженнер одна слабость — периодически позволяет себе фастфуд.

Бразильская красотка Алессандра Амбросио лишь изредка позволяет себе полакомиться мороженым. В остальном же в ее меню только белки и немного углеводов (но только на завтрак в виде кексов или фруктов). Подобный рацион не рекомендуется повторять никому — сбалансированным назвать его сложно. Кроме того, гегемония протеина в меню может привести к проблемам с почками, на которые нагрузка возрастает многократно.