Алессандра Амбросио vs Наталья Водянова: чей образ с алыми клешами ярче

Не так давно в объективы папарацци попала бразильская супермодель Алессандра Амбросио, отправившаяся на шопинг в Лос-Анджелесе. Судя по заветному изумрудному пакетику Bottega Veneta, поход по магазинам удался. А в нашем фокусе оказались ультраяркие брюки — в подобных ранее была замечена Наталья Водянова.