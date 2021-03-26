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Алессандра Амбросио vs Наталья Водянова: чей образ с алыми клешами ярче

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Алессандра Амбросио

Фото: Eastnews

Не так давно в объективы папарацци попала бразильская супермодель Алессандра Амбросио, отправившаяся на шопинг в Лос-Анджелесе. Судя по заветному изумрудному пакетику Bottega Veneta, поход по магазинам удался. А в нашем фокусе оказались ультраяркие брюки — в подобных ранее была замечена Наталья Водянова.

В главной роли образа ангела Victoria’s Secret Амбросио — алые палаццо с разрезами по бокам и декоративными лампасами из пуговиц. Модель зарифмовала их с объемным свитшотом, массивными кроссовками New Balance и узнаваемой кипенно-белой сумочкой Le Chiquito от Jacquemus.

Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

Наталья Водянова поддержала коллегу по подиуму Карли Клосс, примерив брюки из ее коллаборации с брендом Adidas. Кстати, уже не первый раз — видимо, расслабленные клеши прочно закрепились на месте сезонных фаворитов. А дополнили образ кеды бренда сына Водяновой Лукаса Портмана, который уже готовится анонсировать запуск.

А теперь самое время определить, кому из двух звездных красоток палаццо цвета жгучего перца идут больше — голосуйте!

Фото: Instagram @natasupernova / Eastnews / Globallook

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