Алессандра Амбросио vs Наталья Водянова: чей образ с алыми клешами ярче
Фото: Eastnews
В главной роли образа ангела Victoria’s Secret Амбросио — алые палаццо с разрезами по бокам и декоративными лампасами из пуговиц. Модель зарифмовала их с объемным свитшотом, массивными кроссовками New Balance и узнаваемой кипенно-белой сумочкой Le Chiquito от Jacquemus.
Фото: Instagram @natasupernova
Наталья Водянова поддержала коллегу по подиуму Карли Клосс, примерив брюки из ее коллаборации с брендом Adidas. Кстати, уже не первый раз — видимо, расслабленные клеши прочно закрепились на месте сезонных фаворитов. А дополнили образ кеды бренда сына Водяновой Лукаса Портмана, который уже готовится анонсировать запуск.
А теперь самое время определить, кому из двух звездных красоток палаццо цвета жгучего перца идут больше — голосуйте!
Фото: Instagram @natasupernova / Eastnews / Globallook
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