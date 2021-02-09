Сотри из мемори: тренды пластической хирургии, о которых лучше забыть навсегда

В пластической хирургии, как и в любой другой сфере, есть свои тренды. Сегодня в моде одни силуэты и линии, а через год — уже совсем другие. Но в отличие от моды или косметологии, результаты пластики очень сложно вернуть назад или поменять через год, как гардероб или прическу. Пациентки всегда приносят на консультации фотографии тех, на кого они хотят быть похожи. Раньше это были вырванные из журналов странички с модными съемками, сейчас — посты и сториз звезд Instagram. Добросовестные хирурги не идут на поводу у пациенток и всегда руководствуются соображениями пропорциональности и натуральности.

Антитренд 1. Удаление комков Биша

В конце 1990-х оно было очень популярно. Модой на впалые щеки и выраженные скулы мы обязаны топ-моделям того времени, особенно Кейт Мосс с ее стилем «героиновый шик». В нулевых об этой операции пациентки как-то позабыли, но в последние 5 лет снова часто просят ее провести. Виноваты снова модели — Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие иконы нового времени. Но за прошедшее время хирурги провели исследование последствий удаления комков Биша и пришли к выводу, что не такая это и хорошая операция. В молодости точеные скулы эффектны, но с возрастом лицо без комков становится осунувшимся, уставшим, изможденным, пациентка выглядит значительно старше своих лет. На месте комков Биша образуются пустоты, которые невозможно восполнить, и щеки «проваливаются» в них. Также в этих местах чаще развиваются ярко выраженные морщины из-за нарушения питания подкожно-жировой клетчатки после операции.