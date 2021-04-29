Кара Делевинь и другие знаменитости, которые больны псориазом и не скрывают этого
В среднем такой болезнью страдает около 4% людей в мире. В это количество входят и многие известные личности, которые не прячутся и ведут насыщенную жизнь. 5 знаменитостей c псориазом перечислили журналисты издания Insider.
О своем недуге рассказала миру американская звезда Ким Кардашьян. В первые она столкнулась с болезнью в 25 лет, обычно очаги воспаления появлялись на ногах, а затем распространялись по всему телу, призналась Ким. Специалисты считают, что ультрафиолетовые лучи борются с этим недугом, однако обладательнице аппетитных форм это не помогло.
Псориаз возможен, даже если у вас нет семейного анамнеза этого заболевания, но когда у кого-то из вашей семьи он есть, данный факт увеличивает вероятность проявления болезни и у вас. Так и оказалось в семействе Кардашьян. Мама Ким Крис Дженнер страдает от той же проблемы с 30 лет. «Он был у нее на голове и по всему телу все время. А ультрафиолет помог моей маме», — рассказала Ким.
Люди опасаются таких пятен на теле, а популярная модель Кара Делевинь утверждает, что они не заразны. В 2015 году на фоне стресса модель впервые столкнулась со вспышкой псориаза. Девушка ощутила брезгливое отношение к себе во время модных показов: «Люди надевали перчатки и не хотели прикасаться ко мне», — говорила она.
Ла Ла Энтони — американская писательница, предприниматель и актриса тоже страдает от этого недуга. «Тебе не нужно стыдиться и прятаться в шкафу, потому что с этим можно жить и делать удивительные вещи», — сказала о псориазе Ла Ла, хотя поначалу и прятала пятна под одеждой, делала специальные укладки, чтобы скрыть следы под волосами. Она нашла средство, которое помогает уменьшить покраснение и зуд, — пищевая сода. Но дерматологи не подтвердили, что сода снимает симптомы псориаза, в таком случае специалисты предлагают принимать прохладный душ, прикладывать лед к пораженным участкам кожи и хранить лосьоны в холодильнике.
А у режиссера и продюсера Эли Рота болезнь протекала с серьезными осложнениями. Помимо неприятных высыпаний и зуда, раны Эли на ногах кровоточили и болели так, что он не мог ходить. Но доставленный дискомфорт вдохновил режиссера на создание фильма.
Фото: Globallook
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