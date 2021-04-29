Кара Делевинь и другие знаменитости, которые больны псориазом и не скрывают этого

В среднем такой болезнью страдает около 4% людей в мире. В это количество входят и многие известные личности, которые не прячутся и ведут насыщенную жизнь. 5 знаменитостей c псориазом перечислили журналисты издания Insider.

О своем недуге рассказала миру американская звезда Ким Кардашьян. В первые она столкнулась с болезнью в 25 лет, обычно очаги воспаления появлялись на ногах, а затем распространялись по всему телу, призналась Ким. Специалисты считают, что ультрафиолетовые лучи борются с этим недугом, однако обладательнице аппетитных форм это не помогло.

Псориаз возможен, даже если у вас нет семейного анамнеза этого заболевания, но когда у кого-то из вашей семьи он есть, данный факт увеличивает вероятность проявления болезни и у вас. Так и оказалось в семействе Кардашьян. Мама Ким Крис Дженнер страдает от той же проблемы с 30 лет. «Он был у нее на голове и по всему телу все время. А ультрафиолет помог моей маме», — рассказала Ким.