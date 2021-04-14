Идеально красивые: 7 звезд с безупречно правильными чертами лица
Что такое принцип золотого сечения
Для того чтобы разобраться в принципе золотого сечения, нужно вспомнить азы геометрии. Если условно разделить лицо на треугольники и пятиугольники, то в идеальном варианте их стороны должны иметь соотношения 1:1,618. Другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Хороший пример для объяснения принципа золотого сечения — куриное яйцо. Не случайно самой красивой формой лица считается овальное.
Как понять, насколько идеально ваше лицо по принципу золотого сечения
Самый простой способ понять, а насколько именно ваше лицо приближено к правильным пропорциям — провести 4 воображаемые параллельные линии по верхнему краю лба, по линии бровей, через основание носа и по низу подбородка, а после сравнить по высоте полученные части. В идеале они должны быть равны. Важными точками золотого сечения являются:
Расстояние между глазами. Оно должно ровняться длине глаза.
Ширина рта. В идеале она должна быть больше длины глаз в полтора раза.
Соотношение верхней и нижней губы. Максимально красивыми считаются полные губы. Верхняя губа должна быть меньше нижней на 25%.
Уже давно существует компьютерная программа, которая так и называется — маска красоты. Она накладывается на фото реального человека и на выходе выдается модель лица, по которой можно сделать коррекцию. Такими программами обычно пользуются пластические хирурги. Это позволяет человеку увидеть изменения до начала операции. Но здесь есть один нюанс. Каждое лицо имеет свой неповторимый шарм и свои изюминку. Убрав ее, можно легко лишиться индивидуальности.
Но, несмотря на это, к пластическим хирургам и косметологам до сих пор приходят с фотографиями звезд и запросом: «Хочу, как у….». И, конечно же, выбирают тех, чьи лица максимально приближены к принципу золотого сечения. Кого же из обитателей звездного Олимпа математика признала самым красивым?
Белла Хадид
Фото: globallook
В свое время модель была признана самой красивой женщиной в мире согласно принципам золотого сечения. При наложении маски красоты оказалось, что она совпадает с ее чертами на 94,35%. Однако и у такой красавицы были найдены «изъяны». Например, не осталось незамеченным, что одна бровь у Беллы чуть выше другой, глаза расположены на разных уровнях, нос чуть длинноват, а губы находятся ниже, чем этого требуют идеальные пропорции.
Эмбер Хёрд
Фото: globallook
Ее лицо приближено к идеальным пропорциям на 91,85%. Она же выиграла в первенстве среди признанных мировых красавиц за самый привлекательный нос. Второе место в этом рейтинге досталось Мэрилин Монро. Вполне возможно, что Эмбер делала ринопластику — спинка носа на ее более ранних фото выглядит шире (а может, дело в правильном макияже). Многие бьюти-эксперты сходятся во мнении, что актриса корректировала прикус. Благодаря этому ее верхняя губа стала заметно пухлее, а улыбка более привлекательной.
Ким Кардашьян
Фото: globallook
Близка к идеалу на 91,39%. При этом звезда не скрывает, что обращалась для совершенствования своей внешности к пластическим хирургам. К слову сказать, ее лицо не слишком изменилось после пластики и, пожалуй, является примером деликатной хирургической коррекции. Врач чуть подправил кончик носа и поднял линию бровей. За счет этого лицо Ким стало более гармоничным и приблизилось к принципам золотого сечения.
Кейт Мосс
Фото: globallook
Ее внешность многие считают весьма специфичной: опущенные уголки глаз и губ, широкие крылья носа и острые скулы. Но, несмотря на это, лицо Кейт соответствует идеалу на 91,06%. В итоге неидеальные черты модели сложились в гармоничное лицо. Этот пример в очередной раз показывает, насколько важно рассматривать пропорции в сочетании, а не по отдельности.
Скарлетт Йоханссон
Фото: globallook
Лицо признанной голливудской красавицы соответствует идеалу на 90,91%. А еще ее считают обладательницей самых красивых глаз. Достоверно неизвестно, такая внешность заслуга природы или специалистов индустрии красоты. Сама Скарлетт отрицает вмешательство в свою внешность пластических хирургов. И когда американское здание Us Weekly написало о ринопластике актрисы, та подала на них в суд за ложную информацию. Действительно, если сравнивать фотографии актрисы разных лет, ее лицо не сильно изменяется. Хотя одно из правил коррекции внешности гласит — изменения не должны бросаться в глаза, их задача — лишь деликатно улучшить внешность человека максимально незаметно для окружающих.
Эмили Ратаковски
Фото: globallook
Модель считается обладательницей не только самого красивого тела. Ее лицо, согласно золотому сечению, идеально на 90,8%. Не все верят в естественную красоту Эмили. В интернете то и дело появляются рассуждения на тему того, какие пластические операции она делала. При этом своему гармоничному сложению модель обязана занятиям балетом, а чертам лица — хорошей генетике. Единственное, что Эмили чуть скорректировала с помощью филлеров — объем верхней губы, которая стала чуть пухлее, что максимально приблизило ее к идеалу.
Хелен Миррен
Фото: globallook
У невероятной по своему обаянию актрисы пропорции лица на 89,93% приближены к золотому сечению. При этом сама Хелен не считает себя красавицей, а всего лишь симпатичной. Она отказывается от излишней ретуши своих фотографий и не увлекается излишней коррекцией своей внешности. В свое время она обмолвилась, что прибегает к помощи специалистов в области красоты. Некоторые пластические хирурги отметили, что Хелен, скорее всего, скорректировала веки. Поддерживать красивый овал лица ей помогают аппаратные косметологические методики или деликатная нитевая подтяжка.
«Каковы должны быть пропорции, чтобы гармония была налицо? Для женского лица действует правило 3:2:3, когда первая цифра отвечает за длину лба, вторая — носа, и третья — за нижнюю часть лица. Среди счастливых обладательниц лиц, которые соответствуют этому соотношению и которые смело можно назвать эталоном, известные на весь мир красавицы: Ким Кардашьян и актриса Мишель Киган. Герцогиня Сассекская Меган также входит в тройку лидеров. Довольно близки к званию «обладательница идеального лица» актриса Аманда Холден, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, Софи Лорен. Эти рейтинги и исследования доказывают тот факт, что человек с гармоничным, пропорциональным лицом гораздо чаще добивается успеха в обществе. При этом зачастую приблизиться к идеалу золотого сечения звездам помогает пластическая хирургия».
Фото: globallook, GettyImages
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