Идеально красивые: 7 звезд с безупречно правильными чертами лица

Для того чтобы разобраться в принципе золотого сечения, нужно вспомнить азы геометрии. Если условно разделить лицо на треугольники и пятиугольники, то в идеальном варианте их стороны должны иметь соотношения 1:1,618. Другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Хороший пример для объяснения принципа золотого сечения — куриное яйцо. Не случайно самой красивой формой лица считается овальное.

Как понять, насколько идеально ваше лицо по принципу золотого сечения

Самый простой способ понять, а насколько именно ваше лицо приближено к правильным пропорциям — провести 4 воображаемые параллельные линии по верхнему краю лба, по линии бровей, через основание носа и по низу подбородка, а после сравнить по высоте полученные части. В идеале они должны быть равны. Важными точками золотого сечения являются: