Азиатская кухня — тренд сезона. Яркая, со множеством специй, но в то же время легкая и в меру острая. Попробуйте приготовить обед по рецептам бренд-шефа сети ресторанов «Шикари» Максима Коломацкого.

Курица в соусе «Кокосовый карри» Вам понадобится: куриная грудка — 100 г

растительное масло — 15 мл

овощной микс (кабачки, баклажаны, красный сладкий перец) — 100 г

соль крупная морская — 0,5 г

приправа карри (порошок) — 2 г

паста карри желтая — 10 г

кокосовое молоко — 70 мл

куриный бульон — 50 мл

кинза — 1 г Приготовление: Куриную грудку нарезать поперек тонкими слайсами или брусочками толщиной 5 мм. Кабачок и баклажан нарезать полукольцами толщиной 5 мм. Сладкий перец — небольшими треугольниками длиной 3 см. Разогреть сковороду, добавить растительное масло. В разогретом масле обжарить со всех сторон куриную грудку (примерно 1,5 минуты). Обжаренное мясо отодвинуть к краю сковороды. В сковороду добавить смесь овощей, посолить, добавить порошок карри (1 г) и обжаривать в течение минуты. Соединить с мясом. Добавить ингредиенты для соуса: кокосовое молоко, куриный бульон, пасту карри и оставшийся порошок карри. Все перемешать и обжаривать еще 30 секунд до полной готовности мяса и загустения соуса. Выложить готовое блюдо на тарелку и украсить веточками кинзы. Суп том-ям

Вам понадобится: куриный бульон — 250 мл

паста «том-ям» — 10 г

сахар — 5 г

корень имбиря — 5 г

кокосовое молоко — 30 мл

шампиньоны — 20 г или 3-4 шт.

филе кеты — 25 г

мидии голубые (в ракушках) — 36 г или 3-4 шт.

кальмары (тушка) — 15 г

креветки тигровые — 22 г или 2 шт.

помидоры — 20 г

ростки бобов — 15 г

рис отварной — 60 г

кинза (листья) — 2 г

перец чили — 1 г Приготовление: Филе кеты очистить от кожи, удалить кости и нарезать кубиками размером 2 х 2 см. Помидоры нарезать кубиками, мясо кальмара разрезать пополам. Шампиньоны помыть, нарезать на небольшие сегменты. Креветки заранее разморозить, удалить хвост, кишечную жилку и промыть. Кальмара разморозить, нарезать на прямоугольные кусочки по 2-3 см. У чили удалить семена и нарезать под углом на колечки (1,5-2 мм). Ростки бобов промыть в холодной проточной воде. В сотейник налить куриный бульон, добавить пасту «том-ям», сахар и пластинки корня имбиря. Довести до кипения и влить кокосовое молоко. Добавить шампиньоны и проварить на медленном огне минуту. Добавить морепродукты, проварить еще 1-1,5 минуты на медленном огне. Добавить кубики помидоров и ростки бобов. Довести до кипения и снять с нагрева. Аккуратно перелить суп в тарелку, украсить веточкой свежей кинзы и для остроты добавить чили. Подавать суп с горячим отварным рисом. Тайская лепешка с бананом

Вам понадобится: тесто слоеное бездрожжевое — 80 г

растительное масло — 10 мл

сливочное масло — 15 г

бананы очищенные — 70 г

сахар — 5 г

сгущенное молоко — 20 г

мята — 2 г

сахарная пудра — 0,5 г Приготовление: Банан нарезать кольцами. Тесто разморозить, тонко раскатать скалкой. Вырезать круг диаметром 20 см. На сковороде с разогретым растительным маслом на минимальном нагреве обжарить тесто с каждой стороны по 2 минуты до полной готовности. Снять с нагрева. На ту же сковороду положить сливочное масло и обжарить бананы (примерно 30-40 секунд). Добавить сахар, перемешать и обжаривать еще 30 секунд. На одну половину лепешки уложить обжаренные бананы. Лепешку с начинкой свернуть пополам в виде полумесяца и разрезать поперек на 6 частей. В тарелку налить сгущенку и сверху аккуратно уложить лепешку с бананом. Сверху еще налить сгущенку и посыпать сахарной пудрой. Украсить блюдо листиками свежей мяты.