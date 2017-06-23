Легкий обед из трех блюд в азиатском стиле
Курица в соусе «Кокосовый карри»
Вам понадобится:
- куриная грудка — 100 г
- растительное масло — 15 мл
- овощной микс (кабачки, баклажаны, красный сладкий перец) — 100 г
- соль крупная морская — 0,5 г
- приправа карри (порошок) — 2 г
- паста карри желтая — 10 г
- кокосовое молоко — 70 мл
- куриный бульон — 50 мл
- кинза — 1 г
Приготовление:
Куриную грудку нарезать поперек тонкими слайсами или брусочками толщиной 5 мм. Кабачок и баклажан нарезать полукольцами толщиной 5 мм. Сладкий перец — небольшими треугольниками длиной 3 см. Разогреть сковороду, добавить растительное масло. В разогретом масле обжарить со всех сторон куриную грудку (примерно 1,5 минуты). Обжаренное мясо отодвинуть к краю сковороды. В сковороду добавить смесь овощей, посолить, добавить порошок карри (1 г) и обжаривать в течение минуты. Соединить с мясом. Добавить ингредиенты для соуса: кокосовое молоко, куриный бульон, пасту карри и оставшийся порошок карри. Все перемешать и обжаривать еще 30 секунд до полной готовности мяса и загустения соуса. Выложить готовое блюдо на тарелку и украсить веточками кинзы.
Суп том-ям
Вам понадобится:
- куриный бульон — 250 мл
- паста «том-ям» — 10 г
- сахар — 5 г
- корень имбиря — 5 г
- кокосовое молоко — 30 мл
- шампиньоны — 20 г или 3-4 шт.
- филе кеты — 25 г
- мидии голубые (в ракушках) — 36 г или 3-4 шт.
- кальмары (тушка) — 15 г
- креветки тигровые — 22 г или 2 шт.
- помидоры — 20 г
- ростки бобов — 15 г
- рис отварной — 60 г
- кинза (листья) — 2 г
- перец чили — 1 г
Приготовление:
Филе кеты очистить от кожи, удалить кости и нарезать кубиками размером 2 х 2 см. Помидоры нарезать кубиками, мясо кальмара разрезать пополам. Шампиньоны помыть, нарезать на небольшие сегменты. Креветки заранее разморозить, удалить хвост, кишечную жилку и промыть. Кальмара разморозить, нарезать на прямоугольные кусочки по 2-3 см. У чили удалить семена и нарезать под углом на колечки (1,5-2 мм). Ростки бобов промыть в холодной проточной воде. В сотейник налить куриный бульон, добавить пасту «том-ям», сахар и пластинки корня имбиря. Довести до кипения и влить кокосовое молоко. Добавить шампиньоны и проварить на медленном огне минуту. Добавить морепродукты, проварить еще 1-1,5 минуты на медленном огне. Добавить кубики помидоров и ростки бобов. Довести до кипения и снять с нагрева. Аккуратно перелить суп в тарелку, украсить веточкой свежей кинзы и для остроты добавить чили. Подавать суп с горячим отварным рисом.
Тайская лепешка с бананом
Вам понадобится:
- тесто слоеное бездрожжевое — 80 г
- растительное масло — 10 мл
- сливочное масло — 15 г
- бананы очищенные — 70 г
- сахар — 5 г
- сгущенное молоко — 20 г
- мята — 2 г
- сахарная пудра — 0,5 г
Приготовление:
Банан нарезать кольцами. Тесто разморозить, тонко раскатать скалкой. Вырезать круг диаметром 20 см. На сковороде с разогретым растительным маслом на минимальном нагреве обжарить тесто с каждой стороны по 2 минуты до полной готовности. Снять с нагрева. На ту же сковороду положить сливочное масло и обжарить бананы (примерно 30-40 секунд). Добавить сахар, перемешать и обжаривать еще 30 секунд. На одну половину лепешки уложить обжаренные бананы. Лепешку с начинкой свернуть пополам в виде полумесяца и разрезать поперек на 6 частей. В тарелку налить сгущенку и сверху аккуратно уложить лепешку с бананом. Сверху еще налить сгущенку и посыпать сахарной пудрой. Украсить блюдо листиками свежей мяты.
Фото: архив ресторана