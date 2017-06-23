Азиатская кухня — тренд сезона. Яркая, со множеством специй, но в то же время легкая и в меру острая. Попробуйте приготовить обед по рецептам бренд-шефа сети ресторанов «Шикари» Максима Коломацкого.

Курица в соусе «Кокосовый карри»

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 100 г
  • растительное масло — 15 мл
  • овощной микс (кабачки, баклажаны, красный сладкий перец) — 100 г
  • соль крупная морская — 0,5 г
  • приправа карри (порошок) — 2 г
  • паста карри желтая — 10 г
  • кокосовое молоко — 70 мл
  • куриный бульон — 50 мл
  • кинза — 1 г

Приготовление:

Куриную грудку нарезать поперек тонкими слайсами или брусочками толщиной 5 мм. Кабачок и баклажан нарезать полукольцами толщиной 5 мм. Сладкий перец — небольшими треугольниками длиной 3 см. Разогреть сковороду, добавить растительное масло. В разогретом масле обжарить со всех сторон куриную грудку (примерно 1,5 минуты). Обжаренное мясо отодвинуть к краю сковороды. В сковороду добавить смесь овощей, посолить, добавить порошок карри (1 г) и обжаривать в течение минуты. Соединить с мясом. Добавить ингредиенты для соуса: кокосовое молоко, куриный бульон, пасту карри и оставшийся порошок карри. Все перемешать и обжаривать еще 30 секунд до полной готовности мяса и загустения соуса. Выложить готовое блюдо на тарелку и украсить веточками кинзы.

Суп том-ям

Вам понадобится:

  • куриный бульон — 250 мл
  • паста «том-ям» — 10 г
  • сахар — 5 г
  • корень имбиря — 5 г
  • кокосовое молоко — 30 мл
  • шампиньоны — 20 г или 3-4 шт.
  • филе кеты — 25 г
  • мидии голубые (в ракушках) — 36 г или 3-4 шт.
  • кальмары (тушка) — 15 г
  • креветки тигровые — 22 г или 2 шт.
  • помидоры — 20 г
  • ростки бобов — 15 г
  • рис отварной — 60 г
  • кинза (листья) — 2 г
  • перец чили — 1 г

Приготовление:

Филе кеты очистить от кожи, удалить кости и нарезать кубиками размером 2 х 2 см. Помидоры нарезать кубиками, мясо кальмара разрезать пополам. Шампиньоны помыть, нарезать на небольшие сегменты. Креветки заранее разморозить, удалить хвост, кишечную жилку и промыть. Кальмара разморозить, нарезать на прямоугольные кусочки по 2-3 см. У чили удалить семена и нарезать под углом на колечки (1,5-2 мм). Ростки бобов промыть в холодной проточной воде. В сотейник налить куриный бульон, добавить пасту «том-ям», сахар и пластинки корня имбиря. Довести до кипения и влить кокосовое молоко. Добавить шампиньоны и проварить на медленном огне минуту. Добавить морепродукты, проварить еще 1-1,5 минуты на медленном огне. Добавить кубики помидоров и ростки бобов. Довести до кипения и снять с нагрева. Аккуратно перелить суп в тарелку, украсить веточкой свежей кинзы и для остроты добавить чили. Подавать суп с горячим отварным рисом.

Тайская лепешка с бананом

Вам понадобится:

  • тесто слоеное бездрожжевое — 80 г
  • растительное масло — 10 мл
  • сливочное масло — 15 г
  • бананы очищенные — 70 г
  • сахар — 5 г
  • сгущенное молоко — 20 г
  • мята — 2 г
  • сахарная пудра — 0,5 г

Приготовление:

Банан нарезать кольцами. Тесто разморозить, тонко раскатать скалкой. Вырезать круг диаметром 20 см. На сковороде с разогретым растительным маслом на минимальном нагреве обжарить тесто с каждой стороны по 2 минуты до полной готовности. Снять с нагрева. На ту же сковороду положить сливочное масло и обжарить бананы (примерно 30-40 секунд). Добавить сахар, перемешать и обжаривать еще 30 секунд. На одну половину лепешки уложить обжаренные бананы. Лепешку с начинкой свернуть пополам в виде полумесяца и разрезать поперек на 6 частей. В тарелку налить сгущенку и сверху аккуратно уложить лепешку с бананом. Сверху еще налить сгущенку и посыпать сахарной пудрой. Украсить блюдо листиками свежей мяты.

Фото: архив ресторана