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Салат «Цезарь»

Начнем, как и полагается, с салатов. Чаще всего гости ресторана заказывают «Цезарь», овощной и шопский салаты. «Цезарь» вне конкуренции, а потому знакомьтесь ближе.

На основе классического салата появилось много разновидностей: с курицей, с креветками, с семгой и другими составляющими. Основные ингредиенты неизменны — это листья салата романо, золотистые крутоны и специальный соус, благодаря которому салат и получил свое название.

Салат романо лучше не заменять другим, он тоже является своеобразной визитной карточкой «Цезаря». Для крутонов стоит использовать свежий пористый хлеб, тогда они получатся легкими и воздушными.

Вам понадобится:

салат — 1 пучок

куриная грудка — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

крутоны — 2 горсти

соус

специи

Приготовление:

Куриную грудку нарезать на полоски. Посолить, поперчить и готовить в духовке минут 15-20. Можно грудку обжарить на масле в сковороде до готовности или использовать отварную куриную грудку, запеченную, приготовленную на пару.

Миску смазать разрезанной пополам долькой чеснока, выложить подготовленные листья салата, заправить соусом, перемешать. Затем выложить салат на блюдо (блюдо можно смазать чесноком), на салат выложить кусочки курицы и крутоны.

Как приготовить правильный соус?

Вам понадобится:

оливковое масло — 100 мл

сыр пармезан — 50 г

яйцо — 1 шт.

лимон — 1 шт.

специи

вустерский соус

Приготовление:

Для соуса желток (можно использовать все яйцо) соединить с оливковым маслом, небольшим количеством вустерского соуса, лимонным соком, специями и взбить. Сыр измельчить на терке и соединить его с соусом. Вместо вустерского соуса можно взять горчицу и измельченные анчоусы.

Крем-суп грибной

Лидирует крем-суп грибной! Также огромным спросом пользуются куриная лапша и борщ с пампушками.

Бытует мнение, что разницы между крем-супом и супами-пюре нет никакой. Это не так. Суп-пюре — более демократичное блюдо, в его основе — мясной, рыбный или овощной бульон. А в основе крем-супа — сливки!

Вам понадобится:

грибы белые сушеные — 5 г

шампиньоны — 530 г

молоко — 80 мл

масло растительное — 1 ст. ложка

лук репчатый — 1 средняя головка

сливки (32-38%) — 300 мл

уксус херес темный — 1-2 капли

тимьян — 1 веточка

соль — по вкусу

Приготовление:

Лук и грибы нарезать соломкой. Сухие белые грибы измельчить в пудру. Разогреть в кастрюле подсолнечное масло, положить в него тимьян и дать маслу пропитаться ароматом. Добавить лук и грибы, обжарить.

Смешать молоко и сливки, вылить в кастрюлю и варить 20 минут. Затем добавить уксус. Пробить суп в блендере, посолить. Разлить по тарелкам и подавать на стол, посыпав пудрой из белых грибов.