Кулинарное путешествие: обед с китайским акцентом

Вам понадобится

1 яйцо

сахарная пудра с корицей

75 г сушеной вишни без косточек

25 г орехов кешью

24 обертки для вонтонов (или тесто для пельменей)

растительное масло

коричневый сахар

Приготовление:

Перемешать вишню с рублеными орехами, сахаром и корицей. Тонко раскатать и нарезать квадратами тесто для пельменей. В центр каждого квадратика (или готовой обертки) положить чайную ложку начинки. Края смазать взбитым яйцом, накрыть другой оберткой и прижать края. Разогреть в воке фритюр до 180 °, обжарить вонтоны до золотистого цвета, опуская их во фритюр шумовкой по несколько штук. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, посыпать сахарной пудрой с корицей.

Перейдем к классике — свинине в кисло-сладком соусе. Сочетание сахара и уксуса стали использовать еще около двух тысяч лет назад.

Вам понадобится:

350 г свиной вырезки

1-2 штуки болгарского перца

120 г консервированных ананасов

1 яичный желток

4 ст. ложки куриного бульона или воды

1 ст. ложки соевого соуса

2,5 см корня имбиря

50 г сахара

1 ст. ложки рисового уксуса

½ ч. ложки кунжутного масла

150 г кукурузного крахмала

соль

Приготовление:

Мясо нарезать небольшими квадратными кусками, немного отбить плоской стороной ножа. Добавить в нарезанное мясо желток, соевый соус, примерно 1 ст. л. крахмала, немного воды и соли. Хорошо перемешать, мариновать 30 минут. Перцы и ананас нарезать квадратиками, имбирь очистить и нарезать соломкой. Мясо обвалять в крахмале, обжарить в разогретом до 180 ° масле, помешивая. Как только мясо станет золотистым, вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь маслу. Подождать, пока масло снова хорошо не разогреется, и очень быстро обжарить свинину еще раз — такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. В вок влить немного растительного масла и быстро обжарить имбирь, затем — болгарский перец. Добавить ананасы. Помешивая, налить в вок уксус и сахар. Хорошо все перемешать, добавить бульон или воду, довести до кипения и затянуть соус крахмальной водой (разведенным в воде крахмалом в пропорции 1:1). Высыпать в вок мясо, тщательно перемешать, приправить кунжутным маслом и снять с огня.

И еще одно классическое блюдо из риса, без которого не представляют трапезы китайцы, ни праздничной, ни обыденной.

Рис с яйцом и ветчиной

Вам понадобится:

200 г длиннизерного риса

125 г ветчины

180 г зеленого горошка

1 луковица

3 яйца

1 ст. л. соевого соуса

5 ст.л. арахисового масла

черный молотый перец

Приготовление:

Рис промыть несколько раз холодной водой, затем варить 10 минут. Ветчину нарезать кубиками. Зеленый горошек приготовить в пароварке. Луковицу очистить и измельчить. Разбить в миску три яйца и размешать вилкой, добавить половину измельченного лука. В воке разогреть арахисовое масло и вылить яйца с луком. Обжаривать яичную смесь, все время помешивая, через 1-2 минуты переложить их в тарелку и размять еще вилкой, разбивая на мелкие комочки. В вок вылить оставшееся масло и добавить по порядку сначала ветчину, а за ней горошек. Следом выложить оставшийся лук и, помешивая, обжарить. Добавить к этой смеси рис, влить соевый соус и перемешать, добавить «измельченный омлет», поперчить.

С Новым годом! Как говорят в Китае: chūnjié kuàilè!