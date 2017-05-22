Без сковороды на кухне никак не обойтись. Но есть ли классический набор сковород, который должен быть у каждой хозяйки? Безусловно! Подробности — в нашем обзоре кухонной утвари.

Разнокалиберная классика

Первое, что стоит приобрести, это набор обычных, но разных по диаметру сковород. В них вы сможете готовить практически все — в зависимости от того, насколько большая у вас семья. Пожарить котлеты, картошку, потушить овощи — для всего этого сгодится классика. Эти сковороды имеют не только разный диаметр, но и разное покрытие, но это уже тема для отдельного материала. Хорошо, если для каждой такой сковороды есть удобная, подходящая по размеру крышка.

Если вы много и часто готовите, а также ставите сковороды в духовку или потом храните в холодильнике, то отдайте предпочтение посуде со съемной ручкой (чапельником). Любите есть в одиночестве? Купите обязательно порционную сковородочку диаметром около 14 см. Кстати, сковородки от любых производителей имеют стандартные диаметры: 28, 26, 24, 22 и 20 см.

Сковорода-гриль

На такой сковородке еда получается вкусной и полезной. Во время приготовления сок и жир от продуктов не прижаривается и не пригорает к поверхности, а стекает в канавки между ребрами на дне — и уже оттуда испаряется. Такая посуда бывает квадратной и овальной, реже круглой. Выбирайте форму сковороды в зависимости от того, какая у вас плита и как расположены конфорки. Более подробно о том, какие бывают сковороды-гриль, как их выбирать и даже рецепты вы сможете прочитать здесь.

Вок

Многие обходятся без этой посуды, используя вместо вока сотейник. Но если вы любите эксперименты на кухне, то подумайте о приобретении такой сковороды — в ней можно готовить не только лапшу, но и быстро обжарить что-то с минимумом масла, можно тушить овощи, варить, коптить и даже готовить пищу на пару. Многофункциональный кухонный агрегат! Уговорили? Выбрать вок вам поможет вот эта статья.

Сковорода для блинов

Безусловно, блины можно печь на любой сковороде: кто-то использует для этого старую бабушкину чугунную, кто-то печет на обычной, а третьи уже давно купили блинницу, и все же... Специальная сковородочка для блинов очень хороша. На ней блины почему-то получаются вкуснее, чем на обычной. Не верите? А вот проверьте сами. Материал о том, как правильно выбрать хорошую блинную сковороду, вы найдете здесь.

Конечно, это далеко не полный список сковород, но вполне приемлемый вариант. Да, у некоторых хозяек есть и кеци, и тапа, и макиякинабэ... О том, что это такое, мы в ближайшее время расскажем в нашей постоянной рубрике.

Фото: shutterstock.com, архив «М-видео», «Эльдорадо»