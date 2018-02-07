Хотите удивить родных, близких, друзей, да что уж там — всех? Напеките не обычные блины, а особенные. Мы собрали вам подборку оригинальных блинчиков от лучших шеф-поваров столичных ресторанов.

Торт блинный

от ресторана «Сыроварня» на Бадаевском, концепт-шефа Сергея Носова и шеф-кондитера Алексея Левина

Вам понадобится:

Для блинов:

  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 280 г
  • Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки

Для соуса «Клубника»:

  • Клубника — 1 кг
  • Сахар — 300 г
  • Тимьян — 3 г
  • Краситель — 1 г

Для торта:

  • Блины — 15 шт
  • Маскарпоне — 0,5 кг
  • Йогурт творожный клубничный — 4 шт. (1 шт. — 125 г)
  • Сахарная пудра — 125 г
  • Ваниль — 2,5 г
  • Краситель — 1 г

Для подачи 1-й порции:

  • Торт блинный — 130 г
  • Соус «Клубника» — 50 г
  • Клубника — 20 г
  • Голубика — 5 г
  • Малина — 5 г
  • Сахарная пудра — 1 г
  • Мята — 0,1 г

Приготовление:

Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Для соуса взбить крем: маскарпоне, сахарную пудру и йогурт до пышного состояния. Промазать блины готовым кремом. При подаче торт полить клубничным соусом, украсить свежими ягодами и мятой.

Блинная лазанья «Четыре сыра» с грушей

Ресторан «Сыроварня» на Бадаевском
Фото:Концепт-шеф Сергей Носов,

Вам понадобится:

  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 280 г
  • Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
  • Сливки — 60 г
  • Сыр Монте блум — 40 г
  • Сыр Моцарелла — 80 г
  • Сыр Пармезан — 20 г
  • Сыр Скаморца — 20 г
  • Слайсы груши — 5-6 шт

Приготовление:

Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Все сыры нарезать мелко и слоями уложить между блинов. Запекать в духовке при температуре 180 C 10 минут. При подаче уложить на готовую лазанью слайсы груши.

Блины со страчателлой и малосольным лососем

Ресторан «Сыроварня» на Бадаевском
Фото:Концепт-шеф Сергей Носов,

Вам понадобится:

  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 280 г
  • Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
  • Страчателла — 80 г
  • Руколла — 20 г
  • Лосось — 80 г

Приготовление:

Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. При подаче добавить к блинам слайсы малосольного лосося, страчателлу и руколлу.

Блин с телятиной

Ресторан «Сыроварня» на Бадаевском
Фото:Концепт-шеф Сергей Носов,

Вам понадобится:

  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 280 г
  • Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
  • Говяжья грудинка — 150 г
  • Лук — 100 г
  • Зелень — 15 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 50 г

Приготовление:

Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Для начинки обжариваем говяжью грудинку, лук до золотистой корочки. Далее пропустить все через мясорубку, добавить зелень и рубленое яйцо. Все перемешать и довести до вкуса. Начинку вложить в блины и свернуть. При подаче добавить сметану.