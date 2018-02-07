Блинная лазанья, блины-мешочки и еще 9 оригинальных рецептов на Масленицу
Торт блинный
от ресторана «Сыроварня» на Бадаевском, концепт-шефа Сергея Носова и шеф-кондитера Алексея Левина
Вам понадобится:
Для блинов:
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Молоко — 500 мл
- Мука — 280 г
- Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
Для соуса «Клубника»:
- Клубника — 1 кг
- Сахар — 300 г
- Тимьян — 3 г
- Краситель — 1 г
Для торта:
- Блины — 15 шт
- Маскарпоне — 0,5 кг
- Йогурт творожный клубничный — 4 шт. (1 шт. — 125 г)
- Сахарная пудра — 125 г
- Ваниль — 2,5 г
- Краситель — 1 г
Для подачи 1-й порции:
- Торт блинный — 130 г
- Соус «Клубника» — 50 г
- Клубника — 20 г
- Голубика — 5 г
- Малина — 5 г
- Сахарная пудра — 1 г
- Мята — 0,1 г
Приготовление:
Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Для соуса взбить крем: маскарпоне, сахарную пудру и йогурт до пышного состояния. Промазать блины готовым кремом. При подаче торт полить клубничным соусом, украсить свежими ягодами и мятой.
Блинная лазанья «Четыре сыра» с грушей
Вам понадобится:
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Молоко — 500 мл
- Мука — 280 г
- Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
- Сливки — 60 г
- Сыр Монте блум — 40 г
- Сыр Моцарелла — 80 г
- Сыр Пармезан — 20 г
- Сыр Скаморца — 20 г
- Слайсы груши — 5-6 шт
Приготовление:
Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Все сыры нарезать мелко и слоями уложить между блинов. Запекать в духовке при температуре 180 C 10 минут. При подаче уложить на готовую лазанью слайсы груши.
Блины со страчателлой и малосольным лососем
Вам понадобится:
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Молоко — 500 мл
- Мука — 280 г
- Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
- Страчателла — 80 г
- Руколла — 20 г
- Лосось — 80 г
Приготовление:
Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. При подаче добавить к блинам слайсы малосольного лосося, страчателлу и руколлу.
Блин с телятиной
Вам понадобится:
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Молоко — 500 мл
- Мука — 280 г
- Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
- Говяжья грудинка — 150 г
- Лук — 100 г
- Зелень — 15 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 50 г
Приготовление:
Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Для начинки обжариваем говяжью грудинку, лук до золотистой корочки. Далее пропустить все через мясорубку, добавить зелень и рубленое яйцо. Все перемешать и довести до вкуса. Начинку вложить в блины и свернуть. При подаче добавить сметану.