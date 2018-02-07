Хотите удивить родных, близких, друзей, да что уж там — всех? Напеките не обычные блины, а особенные. Мы собрали вам подборку оригинальных блинчиков от лучших шеф-поваров столичных ресторанов.

Торт блинный от ресторана «Сыроварня» на Бадаевском, концепт-шефа Сергея Носова и шеф-кондитера Алексея Левина Вам понадобится: Для блинов: Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 чайная ложка

Молоко — 500 мл

Мука — 280 г

Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки Для соуса «Клубника»: Клубника — 1 кг

Сахар — 300 г

Тимьян — 3 г

Краситель — 1 г Для торта: Блины — 15 шт

Маскарпоне — 0,5 кг

Йогурт творожный клубничный — 4 шт. (1 шт. — 125 г)

Сахарная пудра — 125 г

Ваниль — 2,5 г

Краситель — 1 г Для подачи 1-й порции: Торт блинный — 130 г

Соус «Клубника» — 50 г

Клубника — 20 г

Голубика — 5 г

Малина — 5 г

Сахарная пудра — 1 г

Мята — 0,1 г Приготовление: Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Для соуса взбить крем: маскарпоне, сахарную пудру и йогурт до пышного состояния. Промазать блины готовым кремом. При подаче торт полить клубничным соусом, украсить свежими ягодами и мятой. Блинная лазанья «Четыре сыра» с грушей

Ресторан «Сыроварня» на Бадаевском Фото: Концепт-шеф Сергей Носов,

Вам понадобится: Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 чайная ложка

Молоко — 500 мл

Мука — 280 г

Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки

Сливки — 60 г

Сыр Монте блум — 40 г

Сыр Моцарелла — 80 г

Сыр Пармезан — 20 г

Сыр Скаморца — 20 г

Слайсы груши — 5-6 шт Приготовление: Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Все сыры нарезать мелко и слоями уложить между блинов. Запекать в духовке при температуре 180 C 10 минут. При подаче уложить на готовую лазанью слайсы груши. Блины со страчателлой и малосольным лососем

Ресторан «Сыроварня» на Бадаевском Фото: Концепт-шеф Сергей Носов,

Вам понадобится: Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 чайная ложка

Молоко — 500 мл

Мука — 280 г

Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки

Страчателла — 80 г

Руколла — 20 г

Лосось — 80 г Приготовление: Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. При подаче добавить к блинам слайсы малосольного лосося, страчателлу и руколлу. Блин с телятиной

Ресторан «Сыроварня» на Бадаевском Фото: Концепт-шеф Сергей Носов,