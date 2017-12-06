Жир в наше время — слово бранное. От него все мировое зло: от несложившейся личной жизни до инфарктов и инсультов. Потому что от него — холестерин! Но что мы знаем о холестерине?

Что такое холестерин

Холестерин — основной строительный материал в организме. Он нужен для образования клеток, нервной ткани, гормонов, витаминов. Две трети холестерина образуется прямо в организме (в основном в печени), одна треть поступает с пищей — это в идеале. В реальности довольно часто встречаются две крайности: либо люди получают во время еды слишком много холестерина (жирная еда — вкусная!), либо запрещают себе холестерин вовсе и питаются исключительно обезжиренными продуктами.

Холестерин — водонерастворимое вещество, которое переносится в крови в виде специальных транспортных частиц — липопротеидов. Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) оседают на стенках сосудов, способствуя развитию атеросклеротических бляшек. Поэтому ЛПНП называют плохими, или атерогенными.

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) забирают холестерин из стенок сосудов, отправляют его обратно в печень, где он и сгорает. Поэтому в народе ЛПВП называют хорошими, или антиатерогенными.

Казалось бы, все просто: хорошего холестерина должно быть больше, плохого — меньше, и вы можете чувствовать себя в безопасности (по крайней мере, со стороны сердечно-сосудистой системы).

Условно принято считать, что плохой холестерин содержится в животных жирах, а хороший — в растительных. Поэтому последние 2-3 десятилетия рекомендации диетологов для людей, имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, были вполне конкретны: животный жир снизить до минимума.

Обычно недостаточно проверять «общий уровень холестерина в крови». Целесообразно сдать анализ на его фракции: ЛПНП и ЛПВП — и обратиться к врачу, потому что нормы общего холестерина и плохого различаются в зависимости от сердечно-сосудистого риска. Очень важно знать соотношение между общим холестерином и хорошим холестерином (индекс атерогенности), которое должно быть менее четырех. Именно оно определяет скорость постройки или разрушения атеросклеротической бляшки.

Эта стройная система существовала незыблемо до августа нынешнего года.