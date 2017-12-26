Что такое бризоль - блюдо или способ его приготовления?
Происхождение этого русского кулинарного термина очень неясно. Дюма-отец в своем «Большом кулинарном словаре» утверждает, что был некий мифический маркиз Брезоль, чей слуга придумал блюдо, названное брЕзоль, а вовсе не бризоль, как сейчас принято говорить . Тем не менее обычно под этим термином в русской кухне имеют в виду тонко отбитое мясо, панированное в муке, потом льезоне (яйца + молоко), затем в сухарях, и поджаренное. Вариант проще — тонкий омлет, в процессе приготовления одну сторону смазывают фаршем без лука и хлеба и накрывают другой. Так что воображению нет границ!
Бризоль с мясом и грибами
Вам понадобится:
- Яйца — 4 шт.
- Грибы — 150-200 г (подойдут свежие или консервированные шампиньоны или любые другие грибы)
- Мясной фарш — 250-300 г (любой — куриный, говяжий, свиной)
- Молоко — 0,5 ст.
- Укроп — 30 г
- Соль — 0,5 ст. ложки (1-2 щепотки — для блинчиков, остальное — в мясной фарш и грибы)
- Специи — 2-3 щепотки (перец молотый, любые ароматные травы или другие ваши любимые специи)
- Растительное масло — 50 мл
- Майонез или сметана — 3 ст. ложки
Приготовление:
Взбейте тщательно яйца с молоком. Раскалите сковороду и выпеките, как блины (можете добавить в смесь мелкорубленую зелень), с двух сторон три бризоля. Готовим фарш: добавляем в него специи, соль, одну-две ложки молока или воды. Хорошо перемешиваем. Размазываем тонким слоем по блинчикам. Готовим грибы: тушим, добавив сметану, и также выкладываем на блинчики ровным тонким слоем. Если не добавляли укроп, когда жарили омлеты, самое время посыпать им бризоль и аккуратно свернуть его в трубочку. Рулетики выкладываем в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем 15-20 минут. За несколько минут до готовности можно посыпать сыром или сделать это при подаче.
Бризоль из морепродуктов
Вам понадобится:
- Морепродукты — 500 г
- Сливки 10%-ные
- Яйца куриные —4-6 шт.
- Молоко
- Растительное масло для жарки
- Соль, перец — по вкусу
- Специи для морепродуктов
- Зелень — по вкусу
Приготовление:
Готовим омлет, добавив немного соли. Печем с двух сторон. Параллельно размораживаем и тушим в сливках и специях морепродукты. Сливаем сливки и выкладываем на омлеты, сворачиваем валиком и кладем выпекать, залив сверху оставшимися сливками. Подавать горячими, посыпав сыром и укропом.
Бризоль с сыром
Вам понадобится:
- Яйца — 3-4 шт.
- Молоко — 100-150 мл
- Сыр — 200 мг
- Кинза — пучок
- Соль, специи
Приготовление:
Жарим омлет на большой сковороде. Как только он начинает прихватываться, трем сыр и равномерным слоем высыпаем его на омлет, накрываем крышкой и убавляем огонь. Через 2-3 минуты снимаете крышку и сворачиваете омлет в трубочку, выкладываете аккуратно на тарелку, посыпаете зеленью (кинзу можно мелко нарезать и взбить вместе с молоком и яйцами).