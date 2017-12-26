Бризоль — простое и в то же время очень изысканное блюдо, достойное как повседневной, так и праздничной трапезы. Даже если вам кажется, что вы не слышали его названия, то ели вы его наверняка. Узнайте о нем побольше и обязательно приготовьте с любимым продуктом — должно получиться вкусно.

Происхождение этого русского кулинарного термина очень неясно. Дюма-отец в своем «Большом кулинарном словаре» утверждает, что был некий мифический маркиз Брезоль, чей слуга придумал блюдо, названное брЕзоль, а вовсе не бризоль, как сейчас принято говорить . Тем не менее обычно под этим термином в русской кухне имеют в виду тонко отбитое мясо, панированное в муке, потом льезоне (яйца + молоко), затем в сухарях, и поджаренное. Вариант проще — тонкий омлет, в процессе приготовления одну сторону смазывают фаршем без лука и хлеба и накрывают другой. Так что воображению нет границ! Бризоль с мясом и грибами

Вам понадобится: Яйца — 4 шт.

Грибы — 150-200 г (подойдут свежие или консервированные шампиньоны или любые другие грибы)

Мясной фарш — 250-300 г (любой — куриный, говяжий, свиной)

Молоко — 0,5 ст.

Укроп — 30 г

Соль — 0,5 ст. ложки (1-2 щепотки — для блинчиков, остальное — в мясной фарш и грибы)

Специи — 2-3 щепотки (перец молотый, любые ароматные травы или другие ваши любимые специи)

Растительное масло — 50 мл

Майонез или сметана — 3 ст. ложки Приготовление: Взбейте тщательно яйца с молоком. Раскалите сковороду и выпеките, как блины (можете добавить в смесь мелкорубленую зелень), с двух сторон три бризоля. Готовим фарш: добавляем в него специи, соль, одну-две ложки молока или воды. Хорошо перемешиваем. Размазываем тонким слоем по блинчикам. Готовим грибы: тушим, добавив сметану, и также выкладываем на блинчики ровным тонким слоем. Если не добавляли укроп, когда жарили омлеты, самое время посыпать им бризоль и аккуратно свернуть его в трубочку. Рулетики выкладываем в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем 15-20 минут. За несколько минут до готовности можно посыпать сыром или сделать это при подаче. Бризоль из морепродуктов

Вам понадобится: Морепродукты — 500 г

Сливки 10%-ные

Яйца куриные —4-6 шт.

Молоко

Растительное масло для жарки

Соль, перец — по вкусу

Специи для морепродуктов

Зелень — по вкусу Приготовление: Готовим омлет, добавив немного соли. Печем с двух сторон. Параллельно размораживаем и тушим в сливках и специях морепродукты. Сливаем сливки и выкладываем на омлеты, сворачиваем валиком и кладем выпекать, залив сверху оставшимися сливками. Подавать горячими, посыпав сыром и укропом. Бризоль с сыром